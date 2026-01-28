IR A
Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

La actriz Jennifer Grey regresará como Baby en la continuación oficial de la película de 1987, pero los seguidores consideraron que el proyecto es un "insulto" para Patrick Swayze, fallecido en 2009.

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.

Redes sociales

Los fanáticos de Dirty Dancing amenazaron con hacer un boicot si Hollywood finalmente lanza la secuela de la icónica película que el fallecido Patrick Swayze y Jennifer Grey protagonizaron en 1987.

El anuncio de la productora Lionsgate es una apuesta importante, pero los seguidores respondieron con indignación: no creen que se respete la memoria de Swayze, quien interpretó a Johnny Castle y murió de cáncer en 2009.

El estudio anunció que la actriz original se volverá a poner en la piel de Frances "Baby" Houseman, personaje que la hizo conocida hace casi cuatro décadas. Grey no solo actuará, sino que será la productora ejecutiva.

La película original tuvo un presupuesto de apenas 6 millones de dólares y recaudó más de 214 millones en todo el mundo, y se convirtió en un fenómeno cultural vigente hasta la actualidad.

"El papel de Baby ha ocupado un lugar muy profundo y significativo en mi corazón, como lo ha tenido en el de tantos fans a lo largo de los años", escribió Grey en Instagram.

"Siempre me he preguntado dónde podríamos encontrar a Baby años después y cómo sería su vida, pero me ha llevado tiempo reunir al tipo de personas en las que sentí que se podía confiar para construir sobre el legado de la película original". Agregó: "¡Me emociona decir que parece que la espera pronto terminará!".

¿De qué trata la película Dirty Dancing?

La historia de Dirty Dancing (Baile Provocativo) se desarrolla en el verano de 1963, cuando Frances "Baby" Houseman, interpretada por Jennifer Grey, pasa sus vacaciones con su familia en un resort en Catskills. Allí se enamora de Johnny Castle, un apasionado instructor de baile interpretado por Patrick Swayze.

A pesar de provenir de diferentes clases sociales, su conexión a través del baile y la música les permite superar las barreras que los separan. La película explora temas de amor, crecimiento personal y la lucha contra las expectativas sociales.

