Quién era Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

La joven, estaba radicada en Estados Unidos hace dos años y había sido vista por última vez hace una semana.

La joven argentina Narela Micaela Barreto fue hallada sin vida en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, luego de permanecer desaparecida desde el 23 de enero.

La mujer tenía 28 años, nació en Capital Federal y luego vivió en Banfield , localidad de Lomas de Zamora. En junio de 2024 se había radicada en el territorio estadounidense. Primero residió en Miami y luego se mudó hacia Los Ángeles.

"Lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso" , explicó Violeta, prima de la víctima, a los medios de comunicación. Además, se dio a conocer que mantenía una relación sentimental con un hombre colombiano.

Durante el último tiempo, Narela Barreto trabajó como mesera en un bar. Antes de viajar a Estados Unidos, la joven atendió un kiosco y se volcó al estudio de inglés para realizar traducciones.

Narela estaba radicada hace dos años en los Estados Unidos, donde estudiaba traductorado de inglés y se encontraba trabajando de camarera en un comercio. "Había emigrado para ayudar a su familia y lamentablemente fue hallada muerta" , señaló el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa La Mañana.

Embed - ENCONTRARON MUERTA a la JOVEN DESAPARECIDA en LOS ANGELES

En este marco, personal de la Policía de Los Ángeles busca determinar la causa de la muerte de la joven argentina y los responsables del presunto crimen.

Los últimos movimientos de Narela

“El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”, había relatado Milagros, su prima, en una reciente entrevista con Telenoche, donde alertó que desde ese momento la familia perdió contacto: “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.

El último mensaje que Narela envió desde su teléfono celular fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó la joven.

Luego de la confirmación del fallecimiento, la investigación apunta ahora a revisar las cámaras de seguridad de los lugares donde se movió Narella. “Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido”, explicó.