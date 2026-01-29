29 de enero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de enero

El oficial opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, y se encamina a cerrar enero a la baja.

El dólar oficial cortó una racha de tres jornadas consecutivas al alza.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles sin cambios que cortó una racha de tres jornadas consecutivas al alza. Por su parte, el blue se ubica en $1.485, mientras que el mayorista se acerca lentamente a los $1.500. El dólar MEP, en tanto, toca su menor nivel en dos meses.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.
El dólar volvió a subir levemente, pero sigue transitando un verano sin sobresaltos

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas. Las reservas se incrementaron en u$s380 millones en esta última rueda y cerraron en u$s46.159 millones, luego de que la autoridad comprara u$s33 millones en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y gracias a la fuerte suba del oro (+4,4%).

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se encamina a un cierre de enero sin grandes sobresaltos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.413,25 para la compra y $1.463,92 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.444,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.506,26, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.462,35.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.446,50.

