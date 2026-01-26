26 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblito para avistar aves y conectarse por completo con la naturaleza

Este destino es perfecto para una escapada lejos del turismo masivo.

En Córdoba hay un hermoso pueblito para avistar aves y conectarse por completo con la naturaleza.

En Córdoba hay un hermoso pueblito para avistar aves y conectarse por completo con la naturaleza.

  • La Rancherita es una comuna ecológica y reserva natural situada en el departamento Santa María, en el Valle de Paravachasca.
  • Está ubicada aproximadamente a 44 km al sur de la ciudad de Córdoba y a 22 km de Alta Gracia.
  • Es ideal para hacer senderismo por rutas que conducen a miradores panorámicos y a las Cascadas del arroyo Los Quebrachos.
  • La Rancherita también es un punto elegido para el descanso, el avistaje de aves y la observación del paisaje serrano.

Ubicada en el Valle de Paravachasca, La Rancherita es una pequeña comuna serrana que se presenta como una opción ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y paisajes abiertos en estas vacaciones de verano 2026. A unos 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba y muy cerca de Alta Gracia, este destino combina el entorno de sierras bajas, arroyos y monte nativo con un ritmo de vida calmo, perfecto para una escapada lejos del turismo masivo.

En Córdoba hay un pueblo desconocido perfecto para para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante.
Entre sus principales atractivos se destacan los arroyos y espacios naturales que invitan a refrescarse durante el verano, así como los caminos rurales ideales para caminatas, paseos en bicicleta y recorridos fotográficos. La Rancherita también es un punto elegido para el descanso, el avistaje de aves y la observación del paisaje serrano, con vistas amplias y cielos abiertos que refuerzan la sensación de contacto pleno con la naturaleza.

La propuesta turística se completa con alojamientos de perfil rústico, casas de campo y emprendimientos que apuestan a una experiencia simple y cercana. Su ubicación estratégica permite combinar la estadía con visitas a Alta Gracia, Anisacate y otros puntos del Valle de Paravachasca, haciendo de La Rancherita un destino ideal para quienes buscan disfrutar de Córdoba desde una mirada serena y natural.

La Rancherita Córdoba

Dónde queda La Rancherita

La Rancherita, también conocida como Villa La Rancherita, es una comuna ecológica y reserva natural situada en el departamento Santa María, en el Valle de Paravachasca. Se ubica aproximadamente a 44 km al sur de la ciudad de Córdoba y a 22 km de Alta Gracia.

Qué puedo hacer en La Rancherita

La Rancherita es un refugio natural sustentable ideal para el senderismo por rutas que atraviesan el monte nativo del Valle de Paravachasca y conducen a miradores panorámicos y a las Cascadas del arroyo Los Quebrachos.

Esta comuna ecológica invita al avistaje de aves, caminatas de interpretación ambiental para conocer la flora autóctona en su vivero especializado y disfrutar de sus ollas naturales y balnearios agrestes con aguas cristalinas.

Además de recorrer sus tranquilas calles de tierra, los visitantes pueden aprovechar áreas de recreación con mesas y parrillas gratuitas junto al arroyo, o visitar el cercano Parque Recreativo La Serranita para actividades en familia como laberintos y tirolesas.

Cómo llegar a La Rancherita

Para llegar a La Rancherita en auto desde Córdoba Capital, el recorrido más habitual es tomar la Autovía Córdoba - Alta Gracia (Ruta Provincial 5), un viaje de aproximadamente 44 km que suele demorar alrededor de una hora. Luego, dirigirse hacia el sur de la capital, incorporándote a la autovía y prestando atención a la cartelería. Continuar por esta ruta pasando localidades como Alta Gracia y Anisacate, hasta llegar a la zona de La Serranita. La Rancherita se encuentra muy cerca de allí, por lo que se debe estar atento a los accesos y señalización local que te indicarán el desvío hacia esta comuna, que es un refugio natural tranquilo con calles de tierra.

Para llegar a La Rancherita en colectivo desde la Terminal de Ómbinus de Córdoba Capital se deben buscar los servicios de empresas interurbanas que cubren el Valle de Paravachasca, como Grupo Sarmiento o Lumasa. Estas empresas ofrecen rutas que pasan por la Ruta Provincial 5 y localidades como Alta Gracia y La Serranita, que es la parada más cercana. El colectivo te dejará sobre la ruta y desde allí tendrás que caminar un corto trayecto hasta la zona de La Rancherita. Se recomienda comprar los pasajes con anticipación, especialmente en temporada alta o fines de semana largos, y tener en cuenta que las empresas no suelen aceptar efectivo para comprar el boleto en el camino, por lo que es mejor adquirirlo en la terminal o a través de sus plataformas online.

Para llegar a La Rancherita desde Buenos Aires en avión, primero se debes tomar un vuelo hacia el Aeropuerto de Córdoba Capital. Una vez en el aeropuerto de Córdoba, hay varias opciones para el tramo final de aproximadamente 60 km hasta La Rancherita como colectivo o auto de alquiler o taxi.

