El Gobierno oficializó nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste: a cuánto ascienden las nuevas tarifas

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las autopistas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano. Los valores varían según el horario y la modalidad de pago, con fuertes diferencias entre TelePASE y el pago manual.

El Gobierno oficializó nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste: cuánto cuesta pasar

El Gobierno oficializó nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste: cuánto cuesta pasar

El Gobierno oficializó este jueves un nuevo aumento en los peajes del Acceso Norte y del Acceso Oeste, dos de los corredores viales más transitados del Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida fue publicada mediante una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad y ya cuenta con los cuadros tarifarios definitivos que deberán abonar los usuarios.

Pasan los meses y cae el salario real.
Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

Los incrementos alcanzan a todas las estaciones de ambos accesos, incluidos puntos clave como Debenedetti, Márquez, Tigre, Pilar, Campana y las estaciones intermedias del Oeste, y contemplan diferencias según el horario, pico o no pico, y la modalidad de pago.

El dato central está en el bolsillo del automovilista: para los vehículos de categoría 1 (autos particulares), el peaje cuesta $497,08 en horario no pico con pago automático (TelePASE), mientras que en horario pico asciende a $596,49.

La brecha se amplía de manera considerable cuando el pago no se realiza de forma automática. En ese caso, el valor trepa a $994,15 en horario no pico y a $1.192,99 en hora pico si se utiliza pago manual electrónico (tarjeta, QR o billetera virtual).

El golpe más fuerte llega con el pago manual en efectivo. Allí, el peaje para autos quedó fijado en $1.000 en horario no pico y $1.200 en horario pico, producto del esquema de penalización que busca desalentar esta modalidad y acelerar la transición hacia el sistema electrónico.

Desde Vialidad explicaron que el esquema tarifario incluye incentivos y penalidades para fomentar el uso del TelePASE, como paso previo a la implementación del sistema de “free flow”, sin barreras, que ya funciona en otros corredores del país.

Los horarios pico se aplican de lunes a viernes de 7 a 11 y de 16 a 20, y los fines de semana y feriados en franjas específicas según el sentido de circulación. La resolución establece que los nuevos valores comenzarán a regir tras su difusión en medios de la zona de influencia.

En un contexto de ajuste generalizado, el aumento de los peajes vuelve a sumar presión sobre el costo diario de moverse en el AMBA, especialmente para quienes no cuentan con pago automático y dependen del auto para trabajar o trasladarse todos los días.

Aumento en los peajes: nuevos cuadros tarifarios

Peajes

