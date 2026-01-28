Ni Cafayate ni Cachi: el pueblo de Salta que tenés que visitar en febrero 2026

Esta villa está situada en las yungas salteñas, al pie de los cerros y rodeada de vegetación exuberante.

Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Salta, San Lorenzo se presenta como una opción ideal para quienes buscan naturaleza, aire puro y tranquilidad sin alejarse de los servicios urbanos esta temporada de verano 2026. Situada en las yungas salteñas, al pie de los cerros y rodeada de vegetación exuberante , esta villa turística se encuentra a tan solo 10 kilómetros de la capital provincial y ofrece un entorno verde y fresco durante todo el año.

Entre sus principales atractivos se destacan las caminatas y senderos que recorren la Quebrada de San Lorenzo , un área natural ideal para el trekking, el avistaje de aves y la observación de flora autóctona . El circuito de la Quebrada permite acceder a cascadas, miradores y espacios para el descanso , mientras que los caminos serranos también son muy elegidos para paseos en bicicleta y actividades al aire libre .

La propuesta turística se completa con una oferta de alojamiento variada, que incluye hosterías, cabañas y hoteles boutique, además de ferias artesanales y actividades culturales. San Lorenzo se presenta así como un destino ideal para combinar naturaleza, descanso y cercanía con la ciudad de Salta, en un entorno que invita a disfrutar del paisaje y del ritmo pausado de las yungas.

Villa San Lorenzo se encuentra en la provincia de Salta, justo al pie de la cordillera oriental, a unos 10-14 kilómetros al noroeste de la ciudad de Salta , accesible por la Ruta Provincial 28, y es famosa por su clima de yungas y su entorno natural ideal para el turismo y el esparcimiento

En San Lorenzo, Salta, se puede disfrutar de la naturaleza haciend o trekking, cabalgatas y ciclismo por senderos de montaña y la Quebrada de San Lorenzo, visitando la Reserva Las Yungas o haciendo senderismo interpretativo para conocer flora y fauna.

También se puede comprar artesanías y probar comidas regionales en puestos locales, visitar el Museo de la Gestamesiana o el Museo del Automóvil, recorrer sus calles para ver casonas antiguas, visitar la iglesia, disfrutar de la gastronomía en sus restaurantes y alojamientos, o simplemente relajarse en un entorno de paz, todo cerca de la ciudad de Salta.

Cómo llegar a San Lorenzo

Para llegar a San Lorenzo desde Salta Capital en auto, hay que tomar la Ruta Provincial 28 hacia el oeste desde la ciudad, un trayecto corto de unos 10-15 minutos (aproximadamente 10-12 km), cruzando desde el centro de Salta o conectando desde la Autopista Circunvalación Oeste en caso de venir del aeropuerto, llegando directamente a la villa veraniega enclavada en las yungas.

Para llegar a San Lorenzo desde Salta Capital en colectivo, se debe tomar el Corredor 7 que tiene un recorrido directo, conecta con la zona norte y pasa por los atractivos de la villa, utilizando la tarjeta de transporte para abonar el viaje, siendo una opción sencilla y rápida para esta villa veraniega cercana a la ciudad.

Para llegar a San Lorenzo desde Buenos Aires en avión, hay que volar en un vuelo directo que dura unas 2 horas y 10 minutos, y desde el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes de Salta, tomar un remis, taxi o auto de alquiler (opción recomendada) para recorrer los 10-15 km restantes hasta el centro de San Lorenzo, un trayecto que se completa en unos 20-30 minutos dependiendo del tráfico, disfrutando de paisajes coloniales y vallistas camino a tu destino final.