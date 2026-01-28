28 de enero de 2026 Inicio
Ni Cafayate ni Cachi: el pueblo de Salta que tenés que visitar en febrero 2026

Esta villa está situada en las yungas salteñas, al pie de los cerros y rodeada de vegetación exuberante.

Por
En Salta hay un hermoso pueblo ideal para conocer en este verano 2026.

En Salta hay un hermoso pueblo ideal para conocer en este verano 2026.

experiencias.turismosalta.gov.ar
  • Villa San Lorenzo se encuentra en la provincia de Salta, justo al pie de la cordillera oriental, a 10 kilómetros al noroeste de la ciudad de Salta.
  • A ella se accede por la Ruta Provincial 28, y es famosa por su clima de yungas y su entorno natural ideal para el turismo.
  • Un punto destacado para visitar es la Quebrada de San Lorenzo, donde se pueden realizar actividades de trekking y avistajes de flora y fauna.
  • Es un destino ideal para estar cerca de la gran ciudad y de la naturaleza al mismo tiempo.

Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Salta, San Lorenzo se presenta como una opción ideal para quienes buscan naturaleza, aire puro y tranquilidad sin alejarse de los servicios urbanos esta temporada de verano 2026. Situada en las yungas salteñas, al pie de los cerros y rodeada de vegetación exuberante, esta villa turística se encuentra a tan solo 10 kilómetros de la capital provincial y ofrece un entorno verde y fresco durante todo el año.

Los sitios de Turismo en CABA que no te podés perder
Te puede interesar:

Este pasaje de Buenos Aires te traslada a otra época y está ubicado en una zona céntrica: de cuál se trata

Entre sus principales atractivos se destacan las caminatas y senderos que recorren la Quebrada de San Lorenzo, un área natural ideal para el trekking, el avistaje de aves y la observación de flora autóctona. El circuito de la Quebrada permite acceder a cascadas, miradores y espacios para el descanso, mientras que los caminos serranos también son muy elegidos para paseos en bicicleta y actividades al aire libre.

La propuesta turística se completa con una oferta de alojamiento variada, que incluye hosterías, cabañas y hoteles boutique, además de ferias artesanales y actividades culturales. San Lorenzo se presenta así como un destino ideal para combinar naturaleza, descanso y cercanía con la ciudad de Salta, en un entorno que invita a disfrutar del paisaje y del ritmo pausado de las yungas.

Salta San Lorenzo

Dónde queda San Lorenzo

Villa San Lorenzo se encuentra en la provincia de Salta, justo al pie de la cordillera oriental, a unos 10-14 kilómetros al noroeste de la ciudad de Salta, accesible por la Ruta Provincial 28, y es famosa por su clima de yungas y su entorno natural ideal para el turismo y el esparcimiento

Qué puedo hacer en San Lorenzo

En San Lorenzo, Salta, se puede disfrutar de la naturaleza haciendo trekking, cabalgatas y ciclismo por senderos de montaña y la Quebrada de San Lorenzo, visitando la Reserva Las Yungas o haciendo senderismo interpretativo para conocer flora y fauna.

También se puede comprar artesanías y probar comidas regionales en puestos locales, visitar el Museo de la Gestamesiana o el Museo del Automóvil, recorrer sus calles para ver casonas antiguas, visitar la iglesia, disfrutar de la gastronomía en sus restaurantes y alojamientos, o simplemente relajarse en un entorno de paz, todo cerca de la ciudad de Salta.

Cómo llegar a San Lorenzo

Para llegar a San Lorenzo desde Salta Capital en auto, hay que tomar la Ruta Provincial 28 hacia el oeste desde la ciudad, un trayecto corto de unos 10-15 minutos (aproximadamente 10-12 km), cruzando desde el centro de Salta o conectando desde la Autopista Circunvalación Oeste en caso de venir del aeropuerto, llegando directamente a la villa veraniega enclavada en las yungas.

Para llegar a San Lorenzo desde Salta Capital en colectivo, se debe tomar el Corredor 7 que tiene un recorrido directo, conecta con la zona norte y pasa por los atractivos de la villa, utilizando la tarjeta de transporte para abonar el viaje, siendo una opción sencilla y rápida para esta villa veraniega cercana a la ciudad.

Para llegar a San Lorenzo desde Buenos Aires en avión, hay que volar en un vuelo directo que dura unas 2 horas y 10 minutos, y desde el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes de Salta, tomar un remis, taxi o auto de alquiler (opción recomendada) para recorrer los 10-15 km restantes hasta el centro de San Lorenzo, un trayecto que se completa en unos 20-30 minutos dependiendo del tráfico, disfrutando de paisajes coloniales y vallistas camino a tu destino final.

Noticias relacionadas

El café de especialidad acompaña las vacaciones 2026 en la Costa Atlántica.

Turismo en la Costa Atlántica: las mejores 2 cafeterías para visitar en el verano 2026

Un pueblo con menos de 200 habitantes cerca de la Ciudad de Buenos Aires. 

Mucho verde: el pueblito cerca de Buenos Aires que puede convertirse en la escapada de tu vida

Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Salta es uno de los destinos favoritos para los argentinos.

Salta consolida su temporada de verano con festivales, cultura y gastronomía

