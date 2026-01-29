Ni Cariló ni Pinamar: el destino con playas tranquilas, poca gente y naturaleza impactante

Dentro del mapa del turismo en la Costa Atlántica , La Lucila del Mar aparece como una alternativa que se despega de los clásicos circuitos asociados a Cariló y Pinamar. Con playas tranquilas, baja concentración de visitantes y un entorno natural dominante, el balneario propone otra forma de vivir la costa, basada en el descanso, la amplitud y un ritmo mucho más pausado. La experiencia apunta a quienes priorizan la calma y el contacto directo con el paisaje por sobre las propuestas masivas.

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Ubicada dentro del Partido de La Costa , esta localidad se destaca por ofrecer un equilibrio entre servicios básicos y un perfil relajado. La distancia con la Ciudad de Buenos Aires, cercana a los 356 kilómetros , la convierte en una escapada accesible para quienes desean tomar distancia del movimiento urbano sin afrontar viajes largos. Ese punto, combinado con su crecimiento sostenido, explica por qué cada vez más familias y parejas la eligen como destino para desconectar.

Uno de los grandes diferenciales está en su configuración natural. Las playas amplias permiten instalarse con comodidad incluso en temporada alta, sin la sensación de saturación que caracteriza a otros balnearios tradicionales. A esto se suma la presencia de médanos y una galería de eucaliptos que acompaña la costanera, ofreciendo sectores de sol pleno y espacios de sombra natural. Este conjunto convierte al paisaje en el eje central de su propuesta turística y en el principal atractivo del lugar.

La Lucila del Mar se encuentra en el Partido de La Costa , dentro de la provincia de Buenos Aires. Forma parte del corredor de balnearios que incluye a localidades como San Bernardo, Costa Azul, Aguas Verdes y Mar de Ajó, lo que le permite combinar un perfil tranquilo con la posibilidad de realizar excursiones cortas a centros con mayor movimiento.

Su ubicación estratégica la convierte en un punto intermedio ideal para quienes buscan descanso sin quedar aislados. La cercanía con otros destinos facilita el acceso a propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas más amplias, mientras se conserva una base de alojamiento en un entorno mucho más sereno. Esta dualidad es uno de los motivos por los cuales el balneario sigue sumando visitantes año tras año.

Qué puedo hacer en La Lucila del Mar

El eje de las actividades está puesto en el descanso frente al mar. Las playas amplias y con baja concentración de visitantes permiten pasar jornadas completas sin dificultades de espacio, con sectores ideales para reposeras, sombrillas o lonas. El sonido constante del agua, sumado a la presencia de médanos, refuerza una experiencia de desconexión y tranquilidad que define la identidad del balneario.

El muelle de pesca, inaugurado en 1954, es uno de los puntos más representativos. Con sus 100 metros de extensión, funciona como espacio de encuentro para pescadores y visitantes. Allí se ofrecen servicios como alquiler de mediomundos, venta de carnada y un resto-bar, lo que permite combinar pesca recreativa, gastronomía y contemplación del paisaje marítimo en un mismo lugar.

La propuesta se completa con una oferta gastronómica variada y actividades al aire libre. Existen parrillas y restaurantes especializados en mariscos que acompañan el perfil sencillo del destino, mientras que las calles arboladas y la costanera resultan ideales para caminatas y paseos en bicicleta. A esto se suman celebraciones como la Fiesta de la Bandera, el 20 de junio, y la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, el 27 de noviembre, que aportan un componente cultural al calendario local.

Cómo llegar a La Lucila del Mar

Desde Buenos Aires, el acceso en auto se realiza tomando la Autovía 2 hasta Dolores. Luego se continúa por la Ruta 63, se empalma con la Ruta 11 y se sigue hasta arribar a La Lucila del Mar. El recorrido total es de aproximadamente 356 kilómetros y demanda cerca de cuatro horas de viaje, dependiendo del tránsito.

La Lucila del Mar 2 El muelle histórico de La Lucila del Mar es uno de los principales puntos de encuentro frente al océano. @laluciladelmar

También existe la opción de viajar en micro. Hay servicios directos desde Retiro y otras terminales. Otra alternativa es llegar hasta San Bernardo o Mar de Ajó y completar el trayecto en remis o taxi, ya que las distancias entre estas localidades son cortas y de fácil acceso.