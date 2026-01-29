29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Ni Cariló ni Pinamar: el destino con playas tranquilas, poca gente y naturaleza impactante

Una propuesta ideal para descansar en familia o pareja, con mar abierto, médanos, sombra natural y servicios simples lejos del ritmo urbano.

Por
Playas tranquilas y naturaleza en la Costa Atlántica.

Playas tranquilas y naturaleza en la Costa Atlántica.

@laluciladelmar
  • Ofrece playas extensas con baja densidad de visitantes, médanos naturales y sectores con sombra gracias a una galería de eucaliptos sobre la costanera.
  • Cuenta con un muelle de pesca inaugurado en 1954, de 100 metros de largo, que incluye resto-bar, alquiler de mediomundos y venta de carnada.
  • Permite realizar actividades como pesca recreativa, caminatas costeras, paseos en bicicleta y jornadas completas de descanso frente al mar.
  • Su ubicación posibilita excursiones rápidas a balnearios cercanos como San Bernardo, Costa Azul, Aguas Verdes y Mar de Ajó.

Dentro del mapa del turismo en la Costa Atlántica, La Lucila del Mar aparece como una alternativa que se despega de los clásicos circuitos asociados a Cariló y Pinamar. Con playas tranquilas, baja concentración de visitantes y un entorno natural dominante, el balneario propone otra forma de vivir la costa, basada en el descanso, la amplitud y un ritmo mucho más pausado. La experiencia apunta a quienes priorizan la calma y el contacto directo con el paisaje por sobre las propuestas masivas.

Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Ubicada dentro del Partido de La Costa, esta localidad se destaca por ofrecer un equilibrio entre servicios básicos y un perfil relajado. La distancia con la Ciudad de Buenos Aires, cercana a los 356 kilómetros, la convierte en una escapada accesible para quienes desean tomar distancia del movimiento urbano sin afrontar viajes largos. Ese punto, combinado con su crecimiento sostenido, explica por qué cada vez más familias y parejas la eligen como destino para desconectar.

Uno de los grandes diferenciales está en su configuración natural. Las playas amplias permiten instalarse con comodidad incluso en temporada alta, sin la sensación de saturación que caracteriza a otros balnearios tradicionales. A esto se suma la presencia de médanos y una galería de eucaliptos que acompaña la costanera, ofreciendo sectores de sol pleno y espacios de sombra natural. Este conjunto convierte al paisaje en el eje central de su propuesta turística y en el principal atractivo del lugar.

La Lucila del Mar
El turismo familiar encuentra aquí un entorno seguro, tranquilo y con servicios básicos bien integrados.

El turismo familiar encuentra aquí un entorno seguro, tranquilo y con servicios básicos bien integrados.

Dónde queda La Lucila del Mar

La Lucila del Mar se encuentra en el Partido de La Costa, dentro de la provincia de Buenos Aires. Forma parte del corredor de balnearios que incluye a localidades como San Bernardo, Costa Azul, Aguas Verdes y Mar de Ajó, lo que le permite combinar un perfil tranquilo con la posibilidad de realizar excursiones cortas a centros con mayor movimiento.

Su ubicación estratégica la convierte en un punto intermedio ideal para quienes buscan descanso sin quedar aislados. La cercanía con otros destinos facilita el acceso a propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas más amplias, mientras se conserva una base de alojamiento en un entorno mucho más sereno. Esta dualidad es uno de los motivos por los cuales el balneario sigue sumando visitantes año tras año.

Qué puedo hacer en La Lucila del Mar

El eje de las actividades está puesto en el descanso frente al mar. Las playas amplias y con baja concentración de visitantes permiten pasar jornadas completas sin dificultades de espacio, con sectores ideales para reposeras, sombrillas o lonas. El sonido constante del agua, sumado a la presencia de médanos, refuerza una experiencia de desconexión y tranquilidad que define la identidad del balneario.

El muelle de pesca, inaugurado en 1954, es uno de los puntos más representativos. Con sus 100 metros de extensión, funciona como espacio de encuentro para pescadores y visitantes. Allí se ofrecen servicios como alquiler de mediomundos, venta de carnada y un resto-bar, lo que permite combinar pesca recreativa, gastronomía y contemplación del paisaje marítimo en un mismo lugar.

La propuesta se completa con una oferta gastronómica variada y actividades al aire libre. Existen parrillas y restaurantes especializados en mariscos que acompañan el perfil sencillo del destino, mientras que las calles arboladas y la costanera resultan ideales para caminatas y paseos en bicicleta. A esto se suman celebraciones como la Fiesta de la Bandera, el 20 de junio, y la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, el 27 de noviembre, que aportan un componente cultural al calendario local.

Cómo llegar a La Lucila del Mar

Desde Buenos Aires, el acceso en auto se realiza tomando la Autovía 2 hasta Dolores. Luego se continúa por la Ruta 63, se empalma con la Ruta 11 y se sigue hasta arribar a La Lucila del Mar. El recorrido total es de aproximadamente 356 kilómetros y demanda cerca de cuatro horas de viaje, dependiendo del tránsito.

La Lucila del Mar 2
El muelle histórico de La Lucila del Mar es uno de los principales puntos de encuentro frente al océano.

El muelle histórico de La Lucila del Mar es uno de los principales puntos de encuentro frente al océano.

También existe la opción de viajar en micro. Hay servicios directos desde Retiro y otras terminales. Otra alternativa es llegar hasta San Bernardo o Mar de Ajó y completar el trayecto en remis o taxi, ya que las distancias entre estas localidades son cortas y de fácil acceso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Córdoba tiene 3 ríos que este verano no te podés perder para decirle chau al calor.

Vacaciones en Córdoba 2026: los 3 mejores ríos para decirle chau al calor

Los sitios de Turismo en CABA que no te podés perder

Este pasaje de Buenos Aires te traslada a otra época y está ubicado en una zona céntrica: de cuál se trata

En Salta hay un hermoso pueblo ideal para conocer en este verano 2026.

Ni Cafayate ni Cachi: el pueblo de Salta que tenés que visitar en febrero 2026

El café de especialidad acompaña las vacaciones 2026 en la Costa Atlántica.

Turismo en la Costa Atlántica: las mejores 2 cafeterías para visitar en el verano 2026

Un pueblo con menos de 200 habitantes cerca de la Ciudad de Buenos Aires. 

Mucho verde: el pueblito cerca de Buenos Aires que puede convertirse en la escapada de tu vida

Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Rating Cero

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

últimas noticias

play

El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo "está camino al alta"

Hace 10 minutos
El ejercicio se puede practicar en casa o en la oficina y es muy fácil de hacer. 

El ejercicio sencillo para bajar el azúcar: lo podés hacer sentado

Hace 22 minutos
Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Hace 26 minutos
El dólar oficial cortó una racha de tres jornadas consecutivas al alza.

El dólar vuelve a subir pero cierra enero a la baja

Hace 32 minutos
Entre las opciones de la gastronomía porteña, este se diferencia por su oferta única. 

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene matambre de cerdo, empanadas salteñas y provoleta

Hace 38 minutos