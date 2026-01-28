Yuyito González, picante tras el show de Javier Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..." La conductora opinó sobre el reencuentro del Presidente con su ex y confirmó un nuevo amor sin dar nombres. ¿A quién "le sirve" el reencuentro? + Seguir en







Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.

La conductora Amalia "Yuyito" González fue consultada por el reencuentro de su ex, el presidente Javier Milei, con Fátima Florez en el Teatro Roxy de Mar del Plata. "Si le suma para su campaña o lo que sea, me parece... Bah, no me parece nada, no tengo que opinar", se frenó la actriz.

"Si hoy le explota el teatro de gente porque va el Presidente, o al Presidente le sirve la prensa del teatro, bienvenido sea", deslizó filosa González ante el móvil de Puro Show, pero luego se retractó: "¿Cómo no te va a servir la prensa donde va el Presidente a verte? No sé si le sirve al presidente; a ella, seguro".

"A FÁTIMA LE SIRVE LA VISITA DE JAVIER MILEI AL TEATRO": LA CHICANA DE YUYITO A LA HUMORISTA Yuyito confirmó que tiene "contacto cero" con el mandatario y que está "en otro presente". "No te puedo decir a futuro, hoy te diría que sí se terminó la novela", aclaró, y concluyó que con Milei ya habló "todo lo que tenía que hablar".

En relación a Florez, la vedette deslizó que "cada uno da lo que puede" y no tiene "mala onda con nadie". "Le deseo lo mejor a todos y, sobre todo, a la gente que está haciendo temporada, que sé que no es una temporada fácil", planteó.