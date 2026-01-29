29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno reúne a su mesa política y evalúa ampliar el temario de sesiones extraordinarias

El encuentro se lleva a cabo en Casa Rosada, adonde asistirán Karina Milei, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem, de manera virtual. Evaluarán el pedido de los gobernadores de declarar la emergencia por el fuego en la Patagonia.

Por
El encuentro se llevará a cabo desde las 12.

El encuentro se llevará a cabo desde las 12.

El Gobierno llevará a cabo este jueves desde las 12 una reunión de su mesa política en Casa Rosada donde entre los puntos a tocar se evalúa ampliar el temario de sesiones extraordinarias e incluir el pedido de los gobernadores de declarar la emergencia por el fuego en la Patagonia.

El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos
Te puede interesar:

El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos

El mismo será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (de manera virtual); la titular del La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El temario para las sesiones extraordinarias de febrero ya tiene incluido para tratar el proyecto de la reforma laboral y las modificaciones a la Ley del Régimen Penal Juvenil, con la baja de edad de imputabilidad como clave,

Incendio Cholila - Chubut
Se reactivaron los focos de incendios en Chubut.

Se reactivaron los focos de incendios en Chubut.

En este marco, los gobernadores volvieron a poner el foco en los últimos días sobre la necesidad de declarar la emergencia en el sur del país debido a los nuevos focos ígneos que se reactivaron en Chubut. En caso de avanzar la iniciativa daría luz verde al Gobierno para poder acelerar el envío de recursos y asistencia.

Sesiones extraordinarias en el Congreso: el temario

Además de la reforma del Régimen Penal Juvenil, el temario incluye cuatro iniciativas del Ejecutivo para que sean tratadas por el Congreso. Entre ellas, se destaca la reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento está previsto para el 11 de febrero.

También integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay, y el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Por último, se tratará la consideración del acuerdo parlamentario para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias, que fue anunciada por el Gobierno.

Se trata de la segunda convocatoria que hace el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. En diciembre pasado, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Monteoliva destacó la inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias

La ministra de Seguridad sugirió bajar aún más la edad de imputabilidad: "Debería ser de 12 años"

El oficialismo buscará reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.

La defensa del Gobierno al proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "El joven de 1980 no es el de 2026"

Las sesiones extraordinarias comenzarán el próximo 2 de febrero.

El Gobierno incluyó la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de las extraordinarias

Presupuesto 2026: el Gobierno oficializó partidas y estableció nuevas reglas para asignar cargos públicos

Presupuesto 2026: el Gobierno oficializó partidas y estableció nuevas reglas para asignar cargos públicos

También se transfirieron $ 4.000 millones a Chubut para combatir las llamas. 

El Gobierno transferirá $100 mil millones a los Bomberos Voluntarios para combatir el fuego en La Patagonia

La mayoría de las prepagas dadas de baja por el Gobierno no contaba con afiliados.

Qué pasa si estoy afiliado a una de las prepagas que dio de baja el Gobierno

Rating Cero

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

últimas noticias

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Hace 8 minutos
Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

Hace 11 minutos
play

El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo "está camino al alta"

Hace 14 minutos
El ejercicio se puede practicar en casa o en la oficina y es muy fácil de hacer. 

El ejercicio sencillo para bajar el azúcar: lo podés hacer sentado

Hace 26 minutos
Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Hace 30 minutos