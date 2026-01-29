El Gobierno reúne a su mesa política y evalúa ampliar el temario de sesiones extraordinarias El encuentro se lleva a cabo en Casa Rosada, adonde asistirán Karina Milei, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem, de manera virtual. Evaluarán el pedido de los gobernadores de declarar la emergencia por el fuego en la Patagonia. Por + Seguir en







El encuentro se llevará a cabo desde las 12.

El Gobierno llevará a cabo este jueves desde las 12 una reunión de su mesa política en Casa Rosada donde entre los puntos a tocar se evalúa ampliar el temario de sesiones extraordinarias e incluir el pedido de los gobernadores de declarar la emergencia por el fuego en la Patagonia.

El mismo será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (de manera virtual); la titular del La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El temario para las sesiones extraordinarias de febrero ya tiene incluido para tratar el proyecto de la reforma laboral y las modificaciones a la Ley del Régimen Penal Juvenil, con la baja de edad de imputabilidad como clave,

Incendio Cholila - Chubut Se reactivaron los focos de incendios en Chubut. En este marco, los gobernadores volvieron a poner el foco en los últimos días sobre la necesidad de declarar la emergencia en el sur del país debido a los nuevos focos ígneos que se reactivaron en Chubut. En caso de avanzar la iniciativa daría luz verde al Gobierno para poder acelerar el envío de recursos y asistencia.

Sesiones extraordinarias en el Congreso: el temario Además de la reforma del Régimen Penal Juvenil, el temario incluye cuatro iniciativas del Ejecutivo para que sean tratadas por el Congreso. Entre ellas, se destaca la reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento está previsto para el 11 de febrero.

También integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay, y el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Por último, se tratará la consideración del acuerdo parlamentario para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias, que fue anunciada por el Gobierno. Se trata de la segunda convocatoria que hace el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. En diciembre pasado, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.