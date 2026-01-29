Hallaron muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles Tenía 28 años, era oriunda de Banfield y vivía desde hace dos años en Estados Unidos. Amigos y familiares la buscaban desde hace más de una semana. Lo último que se sabe de ella es que estaba acompañada por otra mujer de nacionalidad rusa. Por + Seguir en







Según sus amigos, estaba en pareja con un hombre colombiano.

Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada sin vida luego que estuviera desaparecida sea intensamente buscada por familiares y amigos hace más de una semana. Lo último que se sabía de la joven de 28 años, oriunda de Banfield, era que estaba acompañada por otra mujer de nacionalidad rusa.

"Narela fue vista por última vez el viernes subiéndose a un taxi junto a una joven rusa y sabían que mantenía un vínculo sentimental ocasional con un hombre de nacionalidad colombiana. Estos fueron los datos que aportó sus amigos", informó en el programa La Mañana el periodista de C5N Diego Gabriele.

Narela estaba radicada hace dos años en los Estados Unidos, donde estudiaba traductorado de inglés y se encontraba trabajando de camarera en un comercio. "Había emigrado para ayudar a su familia y lamentablemente fue hallada muerta", señaló el especialista en temas judiciales.

ALERTA



Narela Barreto la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles, fue hallada sin vida



— C5N (@C5N) January 29, 2026 En este marco, personal de la Policía de Los Ángeles busca determinar la causa de la muerte de la joven argentina y los responsables del presunto crimen.

“El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”, había relatado Milagros, su prima, en una reciente entrevista con Telenoche, donde alertó que desde ese momento la familia perdió contacto: “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.

El último mensaje que Narela envió desde su teléfono celular fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó la joven. Luego de la confirmación del fallecimiento, la investigación apunta ahora a revisar las cámaras de seguridad de los lugares donde se movió Narella. “Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido”, explicó.