29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Hallaron muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles

Tenía 28 años, era oriunda de Banfield y vivía desde hace dos años en Estados Unidos. Amigos y familiares la buscaban desde hace más de una semana. Lo último que se sabe de ella es que estaba acompañada por otra mujer de nacionalidad rusa.

Por

Según sus amigos, estaba en pareja con un hombre colombiano.

Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada sin vida luego que estuviera desaparecida sea intensamente buscada por familiares y amigos hace más de una semana. Lo último que se sabía de la joven de 28 años, oriunda de Banfield, era que estaba acompañada por otra mujer de nacionalidad rusa.

Barreto era intensamente buscada por su familia.
Te puede interesar:

Quién era Narela Barreto, la argentina hallada sin vida en Los Ángeles

"Narela fue vista por última vez el viernes subiéndose a un taxi junto a una joven rusa y sabían que mantenía un vínculo sentimental ocasional con un hombre de nacionalidad colombiana. Estos fueron los datos que aportó sus amigos", informó en el programa La Mañana el periodista de C5N Diego Gabriele.

Narela estaba radicada hace dos años en los Estados Unidos, donde estudiaba traductorado de inglés y se encontraba trabajando de camarera en un comercio. "Había emigrado para ayudar a su familia y lamentablemente fue hallada muerta", señaló el especialista en temas judiciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2016878117483143341&partner=&hide_thread=false

En este marco, personal de la Policía de Los Ángeles busca determinar la causa de la muerte de la joven argentina y los responsables del presunto crimen.

El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”, había relatado Milagros, su prima, en una reciente entrevista con Telenoche, donde alertó que desde ese momento la familia perdió contacto: “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.

El último mensaje que Narela envió desde su teléfono celular fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó la joven.

Luego de la confirmación del fallecimiento, la investigación apunta ahora a revisar las cámaras de seguridad de los lugares donde se movió Narella. “Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido”, explicó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Escándalo en el boxeo: detuvieron a Gervonta Davis por violencia de género

Escándalo en el boxeo: detuvieron a Gervonta Davis por violencia de género

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervensión de Estados Unidos

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervención de Estados Unidos

Momentos antes de que Alex Pretti fuera asesinado, había defendido a una mujer que había sido rociada con gas pimienta por los agentes del ICE.

Estados Unidos: apartaron a dos agentes del ICE involucrados en el asesinato de Alex Pretti

La Asociación del Fútbol Argentino presentó su último Informe de Clubes 2025.

Cuáles son los equipos del fútbol argentino con más socios

Hace semanas que la ciudad de Minneapolis protesta contra los agentes del ICE por sus abusos policiales en las redadas contra migrantes.

Estados Unidos: Ecuador denunció que agentes del ICE intentaron ingresar a su consulado

Protestas en Irán.

Irán advirtió que "se defenderá como nunca antes" si lo ataca Estados Unidos

Rating Cero

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

últimas noticias

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Hace 9 minutos
Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

Hace 12 minutos
play

El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo "está camino al alta"

Hace 15 minutos
El ejercicio se puede practicar en casa o en la oficina y es muy fácil de hacer. 

El ejercicio sencillo para bajar el azúcar: lo podés hacer sentado

Hace 27 minutos
Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Hace 31 minutos