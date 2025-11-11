Viajar a Córdoba: el pueblito con ollas naturales que te va a volar la cabeza

Es un pueblo donde reina la tranquilidad y se alza un entorno natural encantador. Se pueden realizar diversas actividades, tanto deportivas como de relajación.

El Río Los Chorrillos es uno de sus principales atractivos.

Córdoba es reconocido por sus postales naturales de encanto escondidas entre las sierras. En ese marco, un destino cordobés, íntimamente tranquilo y alejado del bullicio, se erige como un paraíso del ecoturismo y las actividades de aventura .

Con el Río Los Chorrillos como su principal protagonista, Cabalango ofrece a los viajeros una combinación perfecta de aguas cristalinas , paisajes serranos y senderos ideales para el trekking, convirtiéndolo en una joya al sur del Valle de Punilla.

Es un lugar para disfrutar de la naturaleza en su mayor esplendor, a menos de una hora de Villa Carlos Paz, siendo ideal para escapar del bullicio de los balnearios más populares.

Cabalango es una pequeña y pintoresca comuna ubicada en el corazón del Valle de Punilla , en la provincia de Córdoba.

Se sitúa a orillas del Río Los Chorrillos , entre las localidades de Tanti y Villa Carlos Paz, solo unos 9 kilómetros de esta última; está a unos 45 minutos de Córdoba Capital .

Qué puedo hacer en Cabalango

La vida en Cabalango gira alrededor de su entorno natural, con el río y los senderos como principales atractivos para el turismo activo. El Río Los Chorrillos atraviesa el pueblo, formando ollas naturales y balnearios con aguas cristalinas, siendo el escenario perfecto para relajarse, tomar mates y disfrutar del sonido de la naturaleza.

Para quienes buscan más actividad, se puede realizar trekking y caminatas guiadas a lo largo del río, explorando formaciones rocosas y senderos de hasta 10 kilómetros. También hay quienes eligen hacer mountain Bike o cabalgatas por los caminos rurales que atraviesan el paisaje serrano.

Cabalango-Córdoba Instagram @cabalangoturismo

Además, se puede visitar la Iglesia San Cayetano, una rústica construcción en piedra, y conocer su variada oferta de gastronomía regional, proveedurías y paseos de artesanos.

Cómo llegar a Cabalango

Llegar a Cabalango desde Buenos Aires requiere un viaje de larga distancia hasta la provincia de Córdoba, con una conexión final por carretera.

Partiendo desde CABA, en auto se tarda entre 8 y 9 horas. Es necesario tomar la Ruta Nacional 9 (RN9), para continuar por la Autopista Córdoba - Rosario. Al llegar a Córdoba Capital, hay que tomar la Ruta Nacional 20 en dirección a Villa Carlos Paz y atravesar la ciudad hasta la carretera provincial que conecta con Cabalango.

Sin embargo, la opción más elegida por los viajeros suele ser el avión o micro de larga distancia hasta la Ciudad de Córdoba. Desde allí, se puede tomar un transporte interurbano que cubre el trayecto hasta Villa Carlos Paz y luego hacer la conexión final hacia Cabalango.