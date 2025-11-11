Viajar a Córdoba: el pueblito con ollas naturales que te va a volar la cabeza

El Río Los Chorrillos es uno de sus principales atractivos.
Es una comuna pequeña, conocida por su paz y silencio, lejos del turismo masivo.
Cabalango está en el Valle de Punilla, Córdoba, muy cerca de Villa Carlos Paz y Tanti.
Su principal joya es el Río Los Chorrillos, con balnearios de aguas cristalinas, ollas y cascadas naturales.
Es un destino ideal para el trekking, cabalgatas y mountain bike en un entorno de sierras.
Córdoba es reconocido por sus postales naturales de encanto escondidas entre las sierras. En ese marco, un destino cordobés, íntimamente tranquilo y alejado del bullicio, se erige como un paraíso del ecoturismo y las actividades de aventura.
Con el Río Los Chorrillos como su principal protagonista, Cabalango ofrece a los viajeros una combinación perfecta de aguas cristalinas, paisajes serranos y senderos ideales para el trekking, convirtiéndolo en una joya al sur del Valle de Punilla.
Es un lugar para disfrutar de la naturaleza en su mayor esplendor, a menos de una hora de Villa Carlos Paz, siendo ideal para escapar del bullicio de los balnearios más populares.
Dónde queda Cabalango
Cabalango es una pequeña y pintoresca comuna ubicada en el corazón del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba.
Se sitúa a orillas del Río Los Chorrillos, entre las localidades de Tanti y Villa Carlos Paz, solo unos 9 kilómetros de esta última; está a unos 45 minutosde Córdoba Capital.
Qué puedo hacer en Cabalango
La vida en Cabalango gira alrededor de su entorno natural, con el río y los senderos como principales atractivos para el turismo activo. El Río Los Chorrillos atraviesa el pueblo, formando ollas naturales y balnearios con aguas cristalinas, siendo el escenario perfecto para relajarse, tomar mates y disfrutar del sonido de la naturaleza.
Para quienes buscan más actividad, se puede realizar trekking y caminatas guiadas a lo largo del río, explorando formaciones rocosas y senderos de hasta 10 kilómetros. También hay quienes eligen hacer mountain Bike o cabalgatas por los caminos rurales que atraviesan el paisaje serrano.
Además, se puede visitar la Iglesia San Cayetano, una rústica construcción en piedra, y conocer su variada oferta de gastronomía regional, proveedurías y paseos de artesanos.
Cómo llegar a Cabalango
Llegar a Cabalango desde Buenos Aires requiere un viaje de larga distancia hasta la provincia de Córdoba, con una conexión final por carretera.
Partiendo desde CABA, en auto se tarda entre 8 y 9 horas. Es necesario tomar la Ruta Nacional 9 (RN9), para continuar por la Autopista Córdoba - Rosario. Al llegar a Córdoba Capital, hay que tomar la Ruta Nacional 20 en dirección a Villa Carlos Paz y atravesar la ciudad hasta la carretera provincial que conecta con Cabalango.
Sin embargo, la opción más elegida por los viajeros suele ser el avión o micro de larga distancia hasta la Ciudad de Córdoba. Desde allí, se puede tomar un transporte interurbano que cubre el trayecto hasta Villa Carlos Paz y luego hacer la conexión final hacia Cabalango.