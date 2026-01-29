IR A
Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Ambientada en la Roma de los años setenta se ubicó rápidamente en la cima del ranking.

Una historia real marcada por la falsificación

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.

Netflix

Netflix sumó a su catálogo una producción italiana que está llamando la atención de los suscriptores que buscan dramas basados en hechos reales. La plataforma estrenó El falsario, dirigida por Stefano Lodovichi y protagonizada por Pietro Castellitto, que reconstruye uno de los episodios más inquietantes del siglo XX en Italia atravesado por la falsificación y el crimen organizado.

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.
Te puede interesar:

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

Esta película, estrenada el 23 de enero de 2026 y adaptada de la novela de Nicola Biondo y Massimo Veneziano, desató gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente en el número uno de lo más visto del gigante del streaming.

La producción, basada en la vida de Antonio Giuseppe Chichiarelli y ambientada en la Roma de los años setenta, presenta a un artista frustrado que encuentra en la falsificación una vía extrema para dejar su huella luego de la falta de reconocimiento en el mundo del arte oficial.

Con una reconstrucción detallada del clima político y social de un país fragmentado por la violencia política, las instituciones debilitadas y grupos armados que desafiaban al Estado, El falsario ofrece una mirada sin filtros sobre cómo el engaño sistemático y la mentira se transformaron en lenguaje y forma de expresión en un contexto muy particular y conflictivo.

El falsario

Sinopsis de El falsario, la película estreno de Netflix

El falsario sigue la historia de Toni, un artista que llega a la Roma de los años setenta con el sueño frustrado de convertirse en un gran pintor reconocido. La trama se desarrolla cuando la falta de oportunidades y el reconocimiento trunco lo empujan hacia un terreno peligroso donde comienza un ascenso silencioso dentro del mundo criminal.

Incapaz de encontrar su lugar en los circuitos oficiales del arte, Toni canaliza su destreza para imitar estilos y replicar documentos hacia cometidos mucho más lucrativos y peligrosos, transformando la falsificación en su especialidad: documentos, comunicados y pistas falsas se convierten en su lenguaje mientras la mentira pasa a ser su forma de expresión personal.

El falsario

Tráiler de El falsario

Embed - EL FALSARIO Trailer (2026) SUBTITULADO / The Big Fake Trailer [HD] Netflix

Reparto de El falsario

  • Pietro Castellitto como Toni Chichiarelli
  • Giulia Michelini
  • Andrea Arcangeli
  • Edoardo Pesce
  • Claudio Santamaria
  • Pierluigi Gigante
  • Aurora Giovinazzo
  • Fabrizio Ferracane
  • Mattia Carrano
