Turismo en la Costa Atlántica: las mejores 2 cafeterías para visitar en el verano 2026

Los locales centrados en el café de especialidad ya son un clásico de las localidades balnearias, especialmente de Mar del Plata. Cuáles son las opciones imperdibles para el desayuno, la merienda y el brunch.

El café de especialidad acompaña las vacaciones 2026 en la Costa Atlántica.

  • El café de especialidad llegó a la Costa Atlántica y es una de las opciones destacadas de la escena gastronómica.
  • En Mar del Plata, se destacan dos locales para visitar en el verano 2026.
  • Kersen tiene opciones de calidad, desde el espresso hasta los lattes saborizados.
  • ATC - Acá Tomamos Café combina una excelente carta con una decoración retro y lúdica.

La Costa Atlántica suele asociarse con los mates en la playa, unas clásicas facturas o los churros que ofrecen los vendedores ambulantes. Sin embargo, la escena gastronómica va mucho más allá y está activa en cualquier momento del día, lo que incluye cafeterías de especialidad que tenés que visitar en el verano 2026.

La pasión por el café de autor llegó a las localidades balnearias, especialmente a las que tienen un ambiente gastronómico joven, activo y en expansión. En el caso de Mar del Plata, son muchos los locales que ampliaron la mirada y trascendieron el clásico café con leche para ofrecer un menú de especialidad.

Espresso, filtrado, latte, saborizado, helado, en grano o molido: el café preparado con dedicación y en base a productos de primera calidad ya es un imperdible más de la Costa Atlántica. Ya sea para el desayuno, la merienda o el brunch, estas son las dos mejores cafeterías para que disfrutes esta temporada.

Kersen Café, Mar del Plata

Kersen Café, Mar del Plata

Ubicada a pocas cuadras de Playa Grande, es un clásico de Mardel y uno de los lugares de referencia en cuanto a café de autor. El menú incluye opciones para todos los gustos, desde el filtrado y el espresso hasta los lattes saborizados, siempre con foco en la preparación y la calidad de los productos. También se destacan los desayunos, meriendas (hay alfajores artesanales y torre de pancakes), brunch y carta de tés. Tiene tres sucursales: Alem 3407, Garay 1755 e Hipólito Yrigoyen 2291.

ATC - Acá Tomamos Café, Mar del Plata

ATC - Acá Tomamos Café, Mar del Plata

Además de su excelente café, ATC se destaca por su ambientación curiosa, divertida y nostálgica: los estantes están llenos de muñecos viejos, VHS y cajas de cereales antiguas. La carta incluye café de especialidad, filtrado o helado, además de café en grano o molido para que te lleves a tu casa. Para acompañar, hay cubanitos, pastelería, opciones saladas y hasta brunch. Tiene dos sucursales: Rawson 2025 y Luro 2599.

