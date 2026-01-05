Turismo en Córdoba: el pueblo que tiene lago, bosque y sierras que enamoran

Su nombre significa “Estrella de Piedra” en lengua quechua y posee una de las mejores panorámicas al embalse de Río Tercero.

En Córdoba hay un pueblo con lagos, bosques y sierras que enamoran.

Para los amantes del agua, Villa Rumipal en Córdoba es una excelente opción para vacacionar este verano, ya que propone actividades náuticas como kayak, pesca deportiva, windsurf o paseos en lancha. Este lugar se encuentra en el Camino de los Grandes Lagos en el Valle de Calamuchita .

Su nombre significa “Estrella de Piedra” en lengua quechua y posee una de las mejores vistas panorámicas al embalse de Río Tercero. Al estar pegada al lago más grande de la provincia, Villa Rumipal propone imperdibles actividades al aire libre, un circuito religioso, miradores y otros atractivos que incluyen artesanías, entretenimientos y una reserva natural.

Esta localidad cordobesa se distingue por ofrecer una variedad de postales que fusionan el espejo de agua del lago Río Tercero con el cauce del río Santa Rosa . Sus costas anchas cuentan con balnearios organizados , puestos gastronómicos, áreas recreativas y asistencia de guardavidas durante los meses más cálidos.

Villa Rumipal se encuentra en e l corazón del Valle de Calamuchita , en la provincia de Córdoba, Argentina, a orillas del Embalse del Río Tercero , cerca de Villa del Dique. Está ubicada a unos 117 km al sudoeste de la ciudad de Córdoba, ofreciendo un destino turístico con sierras, lagos, playas y actividades náuticas.

Villa Rumipal es ideal para los deportes náuticos a vela o a motor , es elegido también para la pesca de pejerrey y truchas, las competencias de nado y la observación de aves. Pero no sólo el lago es protagonista, también lo es el río Santo Rosa, que forma increíbles playas de arena para divertirse entre juegos d e vóley y futbol o para descansar bajo el so l.

Otra de las actividades recomendadas es ascender al cerro Mirador, un pico natural donde se puede observar todo el lago, las Sierras Chicas y el casco urbano de Villa Rumipal.

En el pueblo se puede visitar una Feria de Artesanías. Caminando por sus calles, es una buena idea recorrer el circuito religioso, que comprende la Capilla Nuestra Señora de Fátima y cuatro grutas: San Cayetano, Santa Elena, Inmaculada Concepción y María del Rosario de San Nicolás.

Otros planes: una visita al Museo Estrella de Piedra, que expone objetos de los pueblos originarios o a la Reserva Natural Pumakawa, dedicada a la rehabilitación de animales autóctonos y a la recuperación de monte nativo, excelente para visitar en familia.

En tanto, uno de los pasatiempos predilectos es disfrutar del complejo acuático El Torreón.

El embalse Río Tercero y el río Santa Rosa ofrecen balnearios y playas para descansar o disfrutar entre deportes náuticos.

Cómo llegar a Villa Rumipal

Para llegar a Villa Rumipal desde Córdoba Capital en auto, hay que tomar la Ruta Nacional 36 (RN36) hacia el sur, luego la Ruta Provincial 1 (RP1) o RP5, siguiendo hacia el Valle de Calamuchita, pasando por Santa Rosa de Calamuchita y luego tomar la RP107 (o RP5) para entrar a Villa Rumipal, un viaje de aproximadamente 100 km y alrededor de casi 2 horas, disfrutando de paisajes serranos y del embalse del Río Tercero.

Para llegar a Villa Rumipal desde Córdoba Capital en colectivo, se debe ir a la Terminal de Ómnibus de Córdoba y tomar un micro de larga distancia con destino a Villa Rumipal, o a localidades cercanas como Santa Rosa de Calamuchita, y desde allí tomar un colectivo local o taxi, siendo empresas como Fono Bus o Sarmiento algunas de las que operan en la región, y se recomienda consultar horarios.

Para llegar a Villa Rumipal desde Buenos Aires en avión, se debe volar a Córdoba y desde allí tomar un autobús o taxi hasta el destino, ya que no hay vuelos directos a aeropuertos cercanos a Rumipal; el viaje total suele combinar vuelo + bus/taxi, siendo el aeropuerto de Córdoba (COR) el punto de conexión principal.