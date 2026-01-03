Turismo en Córdoba: el destino concurrido que tiene un interesante museo para conocer su historia

Este destino en Córdoba tiene más de un siglo de historia.

Algunos rincones de Córdoba acumulan una vasta historia y tienen un atractivo cultural que despierta un gran interés para el turismo. Ubicada en el corazón del Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano es mucho más que el destino por excelencia para los amantes de la cerveza. Con su arquitectura de estilo alpino , sus calles de cuento y un entorno natural privilegiado, la villa invita a un viaje en el tiempo.

Turismo en Córdoba: la excursión a un paraíso que despierta todos los sentidos

Este pueblo fundado en 1932 por Paul Heintze y Jorge Kappuhn, dos inmigrantes alemanes que buscaban un lugar para establecer una cooperativa agrícola, se convirtió en uno de los destinos turísticos más atractivos de la región. Fusiona las raíces criollas con la influencia de la inmigración europea , visible en su arquitectura y festividades.

Cuenta con un museo que atesora objetos, artefactos de época y fotografías que narran la evolución de la villa, desde sus orígenes con los pueblos originarios hasta la llegada de los inmigrantes alemanes, suizos e italianos que le dieron su fisonomía actual. En este espacio destacan los productos de las primeras fábricas locales y la primera central telefónica automática de la zona, que aún se conserva como testimonio del progreso técnico de la comunidad.

Con más de un siglo de historia, esta localidad ofrece una variedad de actividades para los turistas ; desde trekking hasta paseos culturales y propuestas gastronómicas de nivel para conocer la auténtica cocina alemana.

Esta localidad se encuentra en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba. Ubicada en el pintoresco Valle de Calamuchita , se encuentra a aproximadamente 754 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Está a 80 km al sur de la capital provincial y es el segundo municipio más poblado del departamento. La zona es atravesada por arroyos como El Sauce y Los Reartes, y está cerca de cuerpos de agua importantes como el Dique Los Molinos y el Embalse Río Tercero.

Qué puedo hacer en VIlla General Belgrano

Si querés entender por qué Villa General Belgrano tiene esa identidad tan particular, la visita al Museo Histórico y Centro Cultural (conocido cariñosamente como "La Capillita") es obligatoria. Ubicado en la calle Uruguay 105, este espacio funciona como el custodio de la memoria colectiva del pueblo.

Villa General Belgrano Museo

También se puede visitar el Castillo romano, un museo de curiosidades con una arquitectura fascinante que alberga colecciones de soldados de plomo, piezas arqueológicas y objetos antiguos.

Complementando la visita histórica, un paso obligado es la Torre del Reloj, situada en el edificio municipal. Subir sus 98 escalones por una escalera caracol tiene una recompensa inigualable: una vista de 360 grados del pueblo y de los picos más emblemáticos, como el Cerro de la Virgen y el Pico Alemán.

Para quienes quieren disfrutar de una vista privilegiada del Valle de Calamuchita, el ascenso al Cerro Mirador es un imperdible. El sendero es facil de recorrer y se calcula un tiempo estimado de 45 minutos para llegar a su cima. Desde allí, se pueden apreciar unos atardeceres imperdibles.

Villa General Belgrano Villa General Belgrano

También se puede visitar la Reserva Natural La Cascada, un sendero que conduce a una hermosa cascada, perfecto para el senderismo y para entrar en contacto con la flora y fauna de las sierras.

Cómo llegar a Villa General Belgrano

El viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un recorrido largo que se realiza principalmente por autopistas y rutas nacionales y dura aproximadamente 9 horas. Primero que tomar la Autopista Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 9 (RN9) en dirección a Rosario.

Antes de llegar a la ciudad de Córdoba, debés tomar la RP 13 hacia el oeste. Finalmente, incorporate a la Ruta Provincial 5, la cual te llevará directamente al corazón del Valle de Calamuchita hasta ingresar a Villa General Belgrano.