3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el destino concurrido que tiene un interesante museo para conocer su historia

Ubicado en las sierras cordobesas, este rincón centroeuropeo, destaca por su riqueza histórica y cultural.

Por
Este destino en Córdoba tiene más de un siglo de historia. 

Este destino en Córdoba tiene más de un siglo de historia. 

Villa General Belgrano
  • Villa General Belgrano se encuentra en el Valle de Calamuchita, a 80 km de Córdoba Capital y 754 km de CABA.
  • Fue fundada en 1932 por inmigrantes alemanes, fusionando raíces criollas con tradiciones centroeuropeas.
  • El Museo Histórico y el Castillo Romano custodian la memoria y curiosidades de la localidad.
  • La Torre del Reloj y el Cerro Mirador ofrecen las mejores vistas panorámicas de la villa y el valle.

Algunos rincones de Córdoba acumulan una vasta historia y tienen un atractivo cultural que despierta un gran interés para el turismo. Ubicada en el corazón del Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano es mucho más que el destino por excelencia para los amantes de la cerveza. Con su arquitectura de estilo alpino, sus calles de cuento y un entorno natural privilegiado, la villa invita a un viaje en el tiempo.

Ideal para quienes buscan desconexión y contacto pleno con la naturaleza.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: la excursión a un paraíso que despierta todos los sentidos

Este pueblo fundado en 1932 por Paul Heintze y Jorge Kappuhn, dos inmigrantes alemanes que buscaban un lugar para establecer una cooperativa agrícola, se convirtió en uno de los destinos turísticos más atractivos de la región. Fusiona las raíces criollas con la influencia de la inmigración europea, visible en su arquitectura y festividades.

Cuenta con un museo que atesora objetos, artefactos de época y fotografías que narran la evolución de la villa, desde sus orígenes con los pueblos originarios hasta la llegada de los inmigrantes alemanes, suizos e italianos que le dieron su fisonomía actual. En este espacio destacan los productos de las primeras fábricas locales y la primera central telefónica automática de la zona, que aún se conserva como testimonio del progreso técnico de la comunidad.

Con más de un siglo de historia, esta localidad ofrece una variedad de actividades para los turistas; desde trekking hasta paseos culturales y propuestas gastronómicas de nivel para conocer la auténtica cocina alemana.

Dónde queda Villa General Belgrano

Villa General Belgrano
Villa General Belgrano.

Villa General Belgrano.

Esta localidad se encuentra en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba. Ubicada en el pintoresco Valle de Calamuchita, se encuentra a aproximadamente 754 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Está a 80 km al sur de la capital provincial y es el segundo municipio más poblado del departamento. La zona es atravesada por arroyos como El Sauce y Los Reartes, y está cerca de cuerpos de agua importantes como el Dique Los Molinos y el Embalse Río Tercero.

Qué puedo hacer en VIlla General Belgrano

Si querés entender por qué Villa General Belgrano tiene esa identidad tan particular, la visita al Museo Histórico y Centro Cultural (conocido cariñosamente como "La Capillita") es obligatoria. Ubicado en la calle Uruguay 105, este espacio funciona como el custodio de la memoria colectiva del pueblo.

Villa General Belgrano Museo

También se puede visitar el Castillo romano, un museo de curiosidades con una arquitectura fascinante que alberga colecciones de soldados de plomo, piezas arqueológicas y objetos antiguos.

Complementando la visita histórica, un paso obligado es la Torre del Reloj, situada en el edificio municipal. Subir sus 98 escalones por una escalera caracol tiene una recompensa inigualable: una vista de 360 grados del pueblo y de los picos más emblemáticos, como el Cerro de la Virgen y el Pico Alemán.

Para quienes quieren disfrutar de una vista privilegiada del Valle de Calamuchita, el ascenso al Cerro Mirador es un imperdible. El sendero es facil de recorrer y se calcula un tiempo estimado de 45 minutos para llegar a su cima. Desde allí, se pueden apreciar unos atardeceres imperdibles.

Villa General Belgrano

También se puede visitar la Reserva Natural La Cascada, un sendero que conduce a una hermosa cascada, perfecto para el senderismo y para entrar en contacto con la flora y fauna de las sierras.

Cómo llegar a Villa General Belgrano

El viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un recorrido largo que se realiza principalmente por autopistas y rutas nacionales y dura aproximadamente 9 horas. Primero que tomar la Autopista Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 9 (RN9) en dirección a Rosario.

Antes de llegar a la ciudad de Córdoba, debés tomar la RP 13 hacia el oeste. Finalmente, incorporate a la Ruta Provincial 5, la cual te llevará directamente al corazón del Valle de Calamuchita hasta ingresar a Villa General Belgrano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un lugar con vistqas espectaculares de la sierras en Córdoba.

Turismo en Córdoba: el pueblo en el que pasar por su río es una parada obligada

Un destino de naturaleza y tranquilidad en Córdoba.

Turismo en Córdoba: el destino que está a orillas del quinto humedal más grande del mundo

El río es perfecto para refrescarse en verano en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el sitio que propone sumergirse en los ritmos de propios de un pueblo

La Cascada Grande, en el Valle de Calamuchita.

Se metió a nadar en una cascada en La Cumbrecita y murió ahogado

Las capillas son sus atracciones principales.

Turismo en Córdoba: el pueblito que tiene un mirador y postas religiosas

En Córdoba hay un impresionante volcán que te va a dejar anonadado. 

Turismo en Córdoba: el impresionante volcán que te deja anonadado

Rating Cero

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año

El casamiento de Bautista Lena hizo enojar a Juana Repetto, que no fue invitada. 

Juana Repetto no fue invitada al casamiento de su hermano y lanzó fuertes declaraciones: qué dijo

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

últimas noticias

María Gomez volvió a pedir por la liberación de Nahuel Gallo. 

"No es invasión, es liberación": el mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, tras la captura de Maduro

Hace 15 minutos
¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

La reacción de los medios del mundo al ataque de EEUU y la captura de Trump a Maduro

Hace 30 minutos
El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: Fue un ataque aéreo criminal

El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: "Fue un ataque aéreo criminal"

Hace 50 minutos
Ciudadanos y militantes salieron a las calles a repudiar el ataque de Estados Unidos.

Tensión tras el bombardeo de Estados Unidos: el pueblo venezolano marcha en las calles de Caracas

Hace 51 minutos
Diferentes figuras del arco político argentino hablaron sobre el arresto de Maduro. 

La reacción del arco político argentino tras la captura de Maduro por EEUU

Hace 52 minutos