Escándalo en Gran Hermano: dos participantes casi terminan a las piñas por una discusión

La tensión por una prueba semanal derivó en un feroz enfrentamiento, mientras otro video encendió un nuevo revuelo.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió uno de sus momentos más tensos desde el comienzo de la temporada cuando Mariela Prieto y Tamara Paganini protagonizaron una feroz pelea que estuvo a centímetros de terminar en una agresión física. El conflicto comenzó durante los ensayos de la prueba semanal, cuando Mariela explicó que no se sentía bien y pidió detenerse unos minutos. “ Estoy indispuesta, me siento mal, revoleo la cabeza y me mareo ”, expresó la participante ante sus compañeros.

La situación se agravó cuando Tamara insistió con que debían continuar practicando y deslizó una frase que encendió la mecha del conflicto: “ Hay que buscar un reemplazo ”. La respuesta de Mariela fue inmediata y reflejó su sorpresa por el comentario. “ ¿Qué reemplazo? ”, preguntó visiblemente molesta mientras la tensión comenzaba a apoderarse del ambiente dentro de la casa más famosa del país.

Minutos después, la discusión explotó definitivamente en la cocina. Fuera de sí, Prieto descargó toda su bronca contra su compañera. “ ¡Me rompés mucho las pelotas! ¡Estoy indispuesta y me baja sangre! ¿Me escuchás bien lo que te digo? Dejame de romper las pelotas, me tenés la conch… al plato! ”, lanzó a los gritos. Lejos de calmar la situación, Tamara intentó continuar con la discusión y la esposa del Turco García respondió con otra frase contundente: “ No me descansés, boludita, volá ”.

El clima se volvió cada vez más peligroso cuando Paganini siguió a Mariela por distintos sectores de la casa mientras ambas intercambiaban acusaciones y provocaciones. “ Tomátelas de acá, dejame en paz ”, gritó Prieto, mientras Tamara retrucó: “ Es mi casa, yo puedo estar en donde quiera ”. La intervención de Yanina Zilli resultó determinante para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Más tarde, en el confesionario, Mariela volvió a apuntar contra su rival: “ No la quiero encima mío, tengo ganas de vomitar, estoy indispuesta, me siento mal ”, mientras que Yanina analizó la situación y aseguró: “ Te siguió porque quería que te expulsen ”.

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El baile hot de Brian Sarmiento con Mariela Prieto

En paralelo al escándalo con Tamara, Mariela Prieto volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio completamente distinto que se viralizó durante la fiesta del viernes dentro de la casa. La participante protagonizó un baile muy sensual junto a Brian Sarmiento, una secuencia que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del reality y generó cientos de comentarios en redes sociales.

Las imágenes muestran a ambos participantes compartiendo la pista sobre una tarima y realizando movimientos cada vez más atrevidos. En un primer momento, Mariela se acercó al exfutbolista con un provocador perreo mientras la música sonaba a todo volumen. La escena llamó la atención de los fanáticos porque la concursante está en pareja con Claudio “Turco” García, una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino.

Con el correr de los minutos, la coreografía subió de temperatura. Brian terminó acostado boca abajo sobre el escenario y Mariela continuó bailando por encima de su cuerpo en una de las postales más comentadas de la fiesta. El video no tardó en recorrer las redes sociales y despertó especulaciones sobre cómo reaccionará el Turco García cuando vea las imágenes desde afuera de la competencia.

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La repercusión también alcanzó a Danelik, quien en los últimos días había mostrado una creciente cercanía con Brian Sarmiento dentro del reality. Semanas atrás, la participante había dejado una frase que hoy vuelve a cobrar fuerza entre los seguidores del programa: “Confío en él porque sabe que lo estoy mirando”.