"Día Nacional del Pogo": el proyecto que presentaron en Diputados para conmemorar la muerte del Indio Solari

La presentación la realizó Esteban Paulón, legislador por Provincias Unidas. Piden que se instruya en homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por su "legado artístico y cultural": invita a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia y el resto de los municipios a "desarrollar actividades conmemorativas en el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo".

El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para instaurar cada 5 de junio como "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo" , en homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari , quien murió el viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir y enlutó a la música nacional.

La iniciativa girada por Paulón invita "a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley y a desarrollar actividades conmemorativas en el marco del Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo".

Entre sus argumentos, destaca la representación de Solari y el vínculo con sus fanáticos: "La dimensión de su legado excede largamente la obra musical. En torno a las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a la trayectoria posterior del Indio Solari se fue conformando un fenómeno cultural singular, conocido popularmente como 'cultura ricotera'".

"Esta identidad colectiva reúne prácticas, símbolos, lenguajes, formas de encuentro y sentidos compartidos que han logrado perdurar a lo largo de décadas y que forman parte del patrimonio cultural contemporáneo de nuestro país", agrega en esta línea.

En tal sentido, destacó el movimiento social de los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: "La cultura ricotera constituye una experiencia social y cultural única en la historia argentina reciente. Alrededor de la música se consolidó una comunidad diversa e intergeneracional que encontró en las letras , los recitales y los espacios de encuentro formas de identificación colectiva, pertenencia y construcción de sentidos compartidos".

El proyecto de ley fue presentado en medio del debate por la negativa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a que el velatorio del ícono del rock nacional se realice en el Congreso, ya que argumentó tras una serie de evaluaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación y otros sectores, el edificio parlamentario no está apto para la despedida. Finalmente, la ceremonia se desarrolló en el Parque Domínico de Avellaneda.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el funcionario libertario escribió un mensaje por la muerte del artista, pero aclaró que el Palacio Legislativo no estará disponible, luego de ciertas revisiones. "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó Menem en el texto.

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes", advirtió el riojano, pero agregó: "Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

Axel Kicillof, tras el velorio del Indio Solari: "Fue una despedida popular y masiva"

Concluido el multitudinario velorio de Carlos “Indio” Solari en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda, el gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó la magnitud de la convocatoria, valoró el trabajo realizado por la Provincia para organizar el homenaje y cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no habilitar el Congreso de la Nación como sede de la despedida.

El funeral comenzó el domingo a las 10 de la mañana y finalizó cerca de las 4 de la madrugada de este lunes. Según estimó el gobernador, alrededor de un millón de personas se movilizó para participar de la despedida.

“Era muy importante para nosotros cumplir con la decisión y el deseo de la familia”, expresó Kicillof al referirse al cierre de la despedida en una entrevista en Radio 10. El gobernador sostuvo que la muerte del músico generó un impacto que trascendió a sus seguidores y alcanzó a gran parte de la sociedad argentina.

“La pérdida, para quienes somos fanáticos pero también para un grupo muchísimo más amplio que abarca prácticamente la totalidad del país, fue la pérdida de un artista muy asociado a nuestra historia e identidad”, señaló.

Para Kicillof, la convocatoria superó el marco de un velorio tradicional y se transformó en un acontecimiento de relevancia histórica. “Por la coherencia que tuvo el Indio en sus actitudes, en lo personal, en lo artístico y performativo, lo que vimos fue un hecho histórico. Actualizó el encuentro entre el pueblo, el país y sus artistas e ídolos”, afirmó.