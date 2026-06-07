7 de junio de 2026 Inicio
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La madre de Agostina Vega sigue internada por "un colapso generalizado": "Está devastada"

El abogado de Melisa Heredia confirmó que su estado de salud es "delicado" y consideró "profundamente injusto" que la mujer tenga que soportar "el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación".

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Melisa Heredia

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.

Captura de transmisión televisiva optimizada con IA.

Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, continúa internada "en medio de un colapso generalizado" y su estado de salud es "delicado", según detalló su abogado Carlos Nayi. El defensor aseguró que "se está evaluando su recuperación" y que "todos están contribuyendo a su recuperación", pero descartó el alta médica en el corto plazo. "Está devastada", lamentó.

El abuelo de la vícitma de femicidio se puso al frente del pedido de jusiticia por su nieta.
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El abogado consideró que es "profundamente injusto" que Melisa además de lidiar con el dolor del femicidio de su hija también tenga que soportar "el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación".

"Quienes hoy señalan con el dedo deben comprender y deben entender que detrás de cada comentario existe una mujer devastada que por estos momentos sigue internada, en medio de un colapso generalizado, que está atravesada por el sufrimiento más cruel que puede vivir un mortal", apuntó Nayi en El Doce.

La promesa del abogado de la madre de Agostina Vega

Nayi aseguró, emocionado, que "sobre el lecho de muerte de Agostina" renovó "un juramento" y selló "un compromiso que trasciende lo profesional".

"Le prometí que la verdad será buscada hasta las últimas consecuencias y que desde la querella trabajaremos desde esta acusación privada incansablemente para que la justicia alcance a todos los responsables. Acá no hay excepción, tampoco hay privilegio ni tampoco impunidad", sentenció el representante de Melisa.

La abogada del padre de Agostina Vega pidió más detenciones

A una semana del hallazgo de los restos de Agostina Vega, víctima del femicida Claudio Barrelier, la abogada del papá de la menor de 14 años aseguró que tiene fundamentos para pedir "más detenciones". El jueves fue arrestado Osvaldo Fassetta, un inquilino de Barrelier que acompañó a la mamá de la adolescente a hacer la denuncia por desaparición.

cadena muy grande" de involucrados en el asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue desmembrado y enterrado en un descampado en las afueras de la ciudad deCórdoba. La letrada confirmó que ya hizo la presentación formal para que haya nuevos arrestos de forma inmediata, con el argumento de que Barrelier no pudo arrastrar y enterrar el cuerpo solo.

Alaniz habló con TN y lanzó la hipótesis de una red de abusadores, y señaló que Agostina no sería la única víctima de esta red criminal. Apuntó a un grupo organizado dedicado a cometer abusos contra mujeres en la zona. "Hemos pedido más detenciones y las hemos fundamentado", remarcó.

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