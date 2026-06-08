8 de junio de 2026 Inicio
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Quiénes son los beneficiarios de ANSES que no cobran aguinaldo en junio 2026

El pago de mezcla el haber actualizado, bono extraordinario y medio aguinaldo para los sectores previsionales alcanzados. Todo lo que hay que saber.

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﻿Ya se conocieron los nuevos montos y el calendario completo de pagos.

﻿Ya se conocieron los nuevos montos y el calendario completo de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados durante junio de 2026, que se acreditará junto con el haber mensual, el aumento por movilidad y el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos. Sin embargo, no todos los titulares de prestaciones sociales recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC).

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Algunos programas administrados por el organismo quedaron excluidos del beneficio. Desde ANSES aclararon que esto se debe a que "se trata de asistencias sociales y no de prestaciones de carácter salarial o previsional", una distinción que define quiénes acceden al pago y quiénes quedan fuera.

Ya se conocieron los nuevos montos y el calendario completo de pagos para este mes, que arranca el 8 de junio para jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos.

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Quiénes acceden al aguinaldo de ANSES y quiénes quedan excluidos

El aguinaldo será abonado a jubilados del sistema previsional, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones por invalidez y madres de siete hijos con pensión. En todos estos casos, el depósito se realizará de manera conjunta con el haber mensual y el bono extraordinario de hasta $70.000.

Quedan fuera del beneficio la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo, programas que el organismo encuadra como asistencias sociales sin carácter previsional ni salarial.

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES para junio 2026

El monto del SAC equivale al 50% del haber más alto percibido entre enero y junio de 2026. En la mayoría de los casos, ese valor de referencia corresponde al haber de junio, dado el aumento aplicado por movilidad jubilatoria durante ese período. ANSES precisó que ciertos conceptos quedan fuera del cálculo, como los bonos extraordinarios, los pagos no remunerativos y los refuerzos excepcionales, los cuales no se computan. Por ese motivo, el bono de hasta $70.000 no incide sobre el valor final del aguinaldo.

Con el incremento de 2,58%, la jubilación mínima alcanzará $403.317 en junio, lo que implica un aguinaldo cercano a $200.000 para quienes cobran ese haber. La PUAM llegará a $322.654 y las Pensiones No Contributivas a $282.322.

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Cuándo cobro el aguinaldo 2026 de ANSES

El cronograma para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos es el siguiente:

  • DNI terminado en 0: 8 de junio
  • DNI terminado en 1: 9 de junio
  • DNI terminado en 2: 10 de junio
  • DNI terminado en 3: 11 de junio
  • DNI terminado en 4: 12 de junio
  • DNI terminado en 5: 16 de junio
  • DNI terminado en 6: 17 de junio
  • DNI terminado en 7: 18 de junio
  • DNI terminado en 8: 19 de junio
  • DNI terminado en 9: 22 de junio

Para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Los recibos digitales podrán consultarse y descargarse a través de Mi ANSES, con la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL correspondiente.

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