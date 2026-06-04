Habló la abogada de otra víctima de Claudio Barrelier: "Ella tiene terror, porque no actúa solo"

La mujer que se presentó como querellante de "Milagros", la joven que estuvo en la misma casa donde también ingresó Agostina tiempo después, brindó detalles sobre el expediente de su clienta y advirtió que hay cómplices.

Durante este jueves, la abogada Mónica Picco se constituyó como querellante particular de Milagros, la joven que fue manipulada y secuestrada en 2025 por el imputado, Claudio Barrelier, quien citó tiempo después en el mismo lugar del barrio Cofico a Agostina Vega , la menor que apareció muerta en un descampado en las afueras de Córdoba Capital.

En diálogo con C5N, la letrada dio detalles del difícil episodio que vivió su representada y cómo llegó hasta el domicilio de la calle Juan del Campillo, donde vivía el detenido. "Barrelier le pide que le guardara dinero y a cambio él le iba a pagar $2 millones. Se aprovecha, le engaña", señaló Picco.

En ese marco, la abogada añadió que el victimario "hace todo el acting para que esta chica crea que esto iba a ser así. Van hasta el banco y él, teóricamente, saca dinero". Una vez en la casa del barrio Cofico, la joven fue amenazada por el agresor. "Saca un arma, le pide que se desnude, le ata los pies, le ata las manos, le pone una cinta en la boca", detalló.

Los panelistas de Argenzuela y el cronista, Bernardo Magnago, consultaron a Picco sobre las versiones que circulaban sobre un posible caso de violación. "Él le dice: 'No no me interesa, yo no quiero tener relaciones con vos, pero la gente que te va a dar el dinero sí necesita que te vean así, pero la gente que te va a dar el dinero necesita verte así'", respondió la abogada.

Sobre las pertenencias de Milagros, la querellante recalcó que nunca recuperó su teléfono. "Le quitó las llaves de la moto y el celular, como para que no se pudiera ir, ni comunicarse con nadie", mencionó Picco, pero aclaró que esa situación sirvió para que ella pudiera escapar.

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Cuando Barrelier salió a la vereda para ingresar la moto de la víctima al domicilio, Milagros logró desatarse y correr fuera de la casa, en pedido de auxilio. "Se pudo refugiar en una barbería enfrente, en donde el encargado y otros vecinos la asistieron y llamaron inmediatamente a la policía", afirmó la abogada, quien arremetió contra Barrelier por tratar de distorsionar los hechos al tratar de "loca" a Milagros.

La letrada, además, sostuvo que existen cómplices del detenido porque, tras lo ocurrido, desde el interior de la casa de Juan del Campillo 878 salió una mujer con una menor, que "serían la pareja de Barrelier con la hija", explicó. Sobre esta hipótesis, Picco expresó que tiene sus recaudos sobre la participación de más personas en las acciones de Barrelier. "Es muy raro que no sepan algo así, algo que está sucediendo en el domicilio. No habría manera física de ignorar lo que pasaba ahí adentro", afirmó.

En cuanto a la situación actual de Milagros, la letrada manifestó que la denunciante tiene "terror" porque el imputado "no actúa solo". Además, de acuerdo a lo que pudo recabar, indicó que "allegados a ella reciben amenazas". Sin embargo, la Picco se mostró confiada y sostuvo que Barrelier "va a recibir una condena a prisión perpetua".