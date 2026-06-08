El posteo que le dedicó Kylie Minogue a Lali Espósito tras las dos presentaciones en River: "Mi hermana argentina"

La estrella internacional acompañó a la actriz durante los dos megashows en el estadio Monumental y la agradeció por la oportunidad de compartir escenario en Buenos Aires. “¡Qué honor compartir escenario contigo!”, escribió.

Kylie Minogue fue la artista invitada sorpresa en los dos shows que Lali brindó en River

Lali Espósito tuvo dos grandes presentaciones en River y contó con la presencia de una estrella internacional, Kylie Minogue. La australiana fue la gran invitada sorpresa y juntas protagonizaron una de los momentos más espectaculares en el escenario.

Frente a más de 80 mil personas, ambas no solo deleitaron a los presentes con sus voces, sino que hubo mucha complicidad entre ellas, donde se abrazaron y celebraron una conexión que venía construyéndose desde hacía tiempo.

Si bien luego de la primera presentación hubo intercambios de posteos en redes sociales para retratar la buena onda entre las dos y lo que disfrutaron juntas cada segundo, después del último recital de la artista argentina, la rubia decidió dedicar un “story time” de lo que fue su presencia en los escenarios argentinos como artista invitada.

“Cuando conocí a Lali después de mi show en Buenos Aires en 2025, supe que era una conexión que estaba destinada a hacerse. Estas últimas 2 noches como invitada sorpresa para sus conciertos trascendentales en el Estadio River Plate fueron de ensueño ”, destacó, acompañado de un breve video donde se la ve minutos antes de subir a cantar y ya la presentación a dúo.

También dejó plasmada la intensidad el grupo y se la escucha cuando les agradece por la experiencia . “¡Qué honor compartir escenario contigo, Lali (mi hermana argentina) y felicidades a ti y a tu adorable, increíble equipo!”, agregó.

Embed - Kylie Minogue on Instagram: "Story time … When I first met Lali after my show in Buenos Aires in 2025, I knew it was a connection that was destined to be made. These last 2 nights as the surprise guest for her momentous gigs at River Plate Stadium were dreamlike. What an honour to share the stage with you @lali (my Argentinian sister!) and congrats to you and your adorable, amazing team. And ….. I love she " View this post on Instagram

Obviamente, la actriz no tardó en responder y también le agradeció su presencia bajo una intensa lluvia que cayó en Núñez durante las presentaciones. “Noches inolvidables contigo! Todavía no lo puedo creer, Argentina te ama”, escribió y devolvió gentilezas: “Te quiero. Kylie, mi nueva hermana”.

El primer encuentro de Lali Espósito con Kylie Minogue en Buenos Aires

Después de haber expresado su fanatismo con Kylei Minogue, Lali Espósito tuvo un encuentro con su colega Kylie Minogue y pudo saludarla después del show que la australiana hizo en el Movistar Arena, en agosto de 2025.

La compositora presentó su último trabajo Tension II. Además, no faltaron los temas clásicos como Can't Get You Out of My Head, Spinning Around y I Should Be So Lucky. También, se hizo tiempo para saludar a sus fanáticos y sacarse fotos, entre ellas con la ex-Chiquititas, que reconoció que cuando la abrazó para la foto.

“Casi me desmayo. Cuando leí su: Maybe we will meet? Casi me desmayo!”, publicó en Instagram y agregó: “Ya habíamos conversado otras veces y siempre me pareció una copada pero en vivooooo? Es tan amorosa, cool y enérgica! Estaba sorprendida y feliz con el público!!”.