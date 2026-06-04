Femicidio de Agostina Vega: habló el abogado del segundo detenido y negó el encubrimiento

La defensa de Osvaldo Fassetta, acusado de encubrimiento agravado en la causa que investiga el asesinato de la adolescente de 14 años, cuestionó la medida y puso en duda algunos de los elementos incorporados al expediente.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo capítulo este jueves con la detención de Osvaldo Fassetta, sospechado de encubrimiento agravado. Se trata de un hombre de 47 años que convivía en la misma vivienda de barrio Cofico con Claudio Barrelier, el principal acusado de la causa, y donde se presume que se cometió el asesinato. Su abogado lanzó duras críticas contra el accionar judicial, asegurando que no existe tal encubrimiento y que la detención era "de cajón" por cómo funciona la Justicia cordobesa. "Los fiscales hacen esto cuando no tienen qué hacer", expresó.

Eduardo Javier Medina Allende, letrado de Fassetta, sostuvo que es natural que se encuentren rastros de su cliente en la habitación de la casa ubicada en la calle Del Campillo al 800, donde residía Barrelier, porque él dormía allí habitualmente. Además, Allende remarcó que el segundo detenido en la causa colaboró activamente en la búsqueda de Agostina e incluso acompañó a la madre de la víctima a realizar la denuncia por desaparición en la Unidad Judicial N°13.

Crimen de Agostina | Eduardo Medina, abogado del detenido sobre el día del femicidio: "Mi cliente no estuvo en la casa esa noche" #C5N #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/tqnAdlmoht

Cabe recordar que el fiscal de la causa, Raúl Garzón, ordenó el arresto de Fassetta bajo la imputación de encubrimiento agravado. Según la investigación, el sospechoso habría intentado instalar una versión falsa de los hechos para proteger al principal acusado, Claudio Barrelier, y se analiza si tuvo una participación más activa en el crimen.

"Yo no he visto el expediente. Sé que en Córdoba los fiscales, cuando no tienen nada que hacer, hacen algo y dictan prisiones preventivas", expresó el letrado. Además, añadió: "El fiscal dice tener conversaciones entre mi cliente y la madre de Agostina, pero él estuvo con ella el domingo a la tarde, por lo que ella lo habría contado". En cuanto a la relación entre Barrelier y Fassetta, el abogado aseguró que se conocen hace 10 meses y se relacionan por ser ambos hinchas de Instituto.

Quién es Osvaldo Fassetta, el amigo de Claudio Barrelier que fue detenido por el asesinato de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó este jueves un segundo detenido. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien fue arrestado por orden del fiscal Raúl Garzón y vivía en la misma casa que el principal imputado, Claudio Barrelier.

Entre este miércoles y jueves, Fassetta había dado varias entrevistas en distintos medios, siempre de espaldas a la cámara y con una capucha que le cubría el rostro: dijo tener miedo tras haber pasado más de 20 horas prestando declaración en la Fiscalía por tercera vez.

Según su testimonio, dijo conocer a Claudio Barrelier hace tan solo diez meses. La amistad nació en la cancha de Instituto de Córdoba, club del que ambos son hinchas, y derivó en un inquilinato. Fassetta contó que se encontraba alquilando una pieza en la vivienda de Barrelier debido a problemas familiares que, según la Justicia, podrían estar vinculados a episodios de violencia de género y a su exclusión del hogar.

Embed - El TESTIMONIO del INQUILINO de BARRELIER | FEMICIDIO AGOSTINA

Durante el procedimiento policial, se secuestró el colchón en el que dormía Fassetta, pieza clave en la causa y que él mismo mencionó en declaraciones a C5N. Dijo que el domingo 24 de mayo se sentó con un amigo a tomar una cerveza y que lo único que le llamó la atención cuando llegó a lo de Barrelier fue una manta de color clarito sobre el colchón donde él dormía.

Además, el detenido dijo trabajar en un kiosco, dato que se cruza con la primera versión de Barrelier, quien había asegurado que salió a comprar cigarrillos en un kiosco del barrio Cofico, lo que las autoridades atribuyen a una coartada. Esta hipótesis cobró fuerza debido a que lo vecinos señalaron que no lo vieron en el lugar.