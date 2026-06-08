Escándalo: detuvieron a un reconocido actor y cantante tras recibir una grave acusación

Una figura emblemática del espectáculo quedó bajo la lupa de la justicia tras una denuncia que sacudió al mundo artístico y abrió múltiples investigaciones.

El actor y cantante francés Patrick Bruel fue detenido este lunes y puesto bajo custodia policial en París en el marco de una investigación por presuntas agresiones sexuales, tentativas de violación, violación y acoso . La medida fue confirmada por la Fiscalía de Nanterre , organismo que centralizó las denuncias presentadas contra el artista durante los últimos meses.

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Según informaron las autoridades francesas, la investigación incluye denuncias de varias mujeres en Francia y Bélgica . Parte del expediente se centra en acusaciones formuladas por tres denunciantes que aseguran haber sufrido agresiones sexuales y tentativas de violación entre 1997 y 2001 , aunque el alcance de la causa se amplió con nuevas presentaciones judiciales.

La Fiscalía de Nanterre indicó que actualmente la investigación contempla hechos atribuidos por un total de 13 presuntas víctimas , mientras distintos medios franceses señalan que más de 30 mujeres habrían aportado testimonios sobre conductas similares ocurridas entre 1991 y 2019 . Además, existen denuncias formales registradas tanto en Francia como en Bélgica.

La situación judicial provocó un fuerte impacto en la agenda profesional del artista. En los últimos días fueron canceladas representaciones teatrales, una parte importante de su gira prevista para el verano europeo y varias presentaciones en festivales de Francia, Bélgica y Suiza . También decidió apartarse temporalmente de actividades benéficas vinculadas al colectivo Les Enfoirés .

Quién es Patrick Bruel, el actor y cantante detenido

Patrick Bruel, nacido en Francia en 1959, es uno de los artistas más populares y reconocidos de la música francófona de las últimas décadas. Alcanzó fama internacional durante los años 80 y 90 gracias a una exitosa carrera como cantante, actor y figura mediática, lo que lo convirtió en un referente de la cultura popular francesa.

Entre sus mayores éxitos musicales figuran canciones como "Casser la voix" y "Place des grands hommes", temas que marcaron a varias generaciones y que le permitieron vender millones de discos. A lo largo de su trayectoria publicó numerosos álbumes superventas y realizó extensas giras internacionales.

Además de la música, Bruel desarrolló una destacada carrera como actor de cine y teatro. Participó en producciones cinematográficas francesas de gran repercusión y mantuvo una presencia constante en los escenarios, siendo considerado una de las figuras más influyentes del espectáculo francés contemporáneo.