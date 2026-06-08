Wanda Nara puso en venta una lujosa mansión en Italia: la fortuna que pide

La empresaria busca desprenderse de una propiedad en el Lago di Como, en medio de versiones sobre deudas y una reestructuración de sus capitales.

La empresaria y conductora Wanda Nara decidió poner en venta la exclusiva mansión que posee en el Lago di Como , una de las zonas más cotizadas de Italia. La propiedad fue tasada en 8 millones de euros , una cifra que la ubica entre las residencias de mayor valor de la región.

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La vivienda había sido adquirida en 2018 por Mauro Icardi como regalo para Wanda. Con el paso de los años se transformó en uno de los refugios familiares más emblemáticos y cobró notoriedad durante el denominado “Wandagate” .

Según reveló el periodista Santiago Sposato en el programa Infama, la operación presenta una particularidad que generó repercusión: la mansión saldría al mercado con una importante deuda acumulada por tasas municipales e impuestos impagos , obligaciones que deberán contemplarse dentro de la negociación.

Una de las tantas habitaciones de la exclusiva propiedad en el Lago di Como.

La residencia cuenta con ocho dormitorios, cuatro baños, cochera para tres vehículos y vistas privilegiadas al lago . Distintas versiones indican que la venta responde a una reorientación de las inversiones de Wanda hacia el mercado estadounidense, donde buscaría concentrar parte de sus negocios financieros.

Qué se sabe sobre la relación de Wanda Nara con Martín Migueles

Mientras avanza la venta de la propiedad italiana, la vida sentimental de Wanda Nara también volvió a ocupar el centro de la escena. En las últimas semanas circularon rumores sobre una posible ruptura con el empresario Martín Migueles.

Las especulaciones crecieron luego de que trascendieran versiones que señalaban un distanciamiento motivado por diferencias vinculadas a los compromisos laborales de la mediática y sus proyectos fuera del país. Diversos programas de espectáculos se hicieron eco de esas versiones.

Sin embargo, un video difundido recientemente mostró a Wanda y Migueles caminando juntos en un centro comercial. Las imágenes alimentaron las versiones de reconciliación y sembraron dudas sobre una separación definitiva.

Embed Wanda Nara y Migueles juntos



Iban de la mano hasta que se dieron cuenta que los grababan



Como siempre MITOMANA la PETERA pic.twitter.com/CuSlV5o6dy — La China (@SangreJapones_) June 5, 2026

La propia Wanda aseguró que atravesó una crisis con Migueles y explicó que los celos vinculados a algunos de sus proyectos laborales influyeron en la relación. Aun así, las apariciones públicas de ambos y los recientes registros juntos indican que el vínculo continúa, al menos, en una etapa de acercamiento.