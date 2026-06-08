Una participante de Gran Hermano le tocó los genitales a Brian Sarmiento: "Me sentí incómodo"

Un cruce que escaló por completo tras la fiesta semanal en Gran Hermano: Generación Dorada derivó en una denuncia de Brian Sarmiento hacia Luana Fernández . El exfutbolista mandó al frente a su compañera y relató que, luego del festejo, la modelo le tocó sus partes intimas. “Me sentí incómodo” , le recriminó de frente a la participante del reality, quien reconoció el hecho y le pidió disculpas.

Todos los participantes coincidieron en que fue una de las mejores celebraciones que vivieron desde el arranque del ciclo. Sin embargo, después de la fiesta, pasó algo entre Brian y Luana. El exfutbolista les comentó a sus compañeros que Luana “ni se dio cuenta de lo que hizo” mientras caminaban por el pasillo. “Fue cuando salimos del baile. Veníamos por el pasillo. Cag... de la risa, por lo buena que fue la noche, porque nos recontradivertimos”, explicó Brian.

Más tarde, al charlar con Yanina Zilli le dejó en claro que iba a encarar la situación y que hablaría con Luana cara a cara sobre lo incómodo que se sintió. Un momento después, el exjugador se juntó con su compañera para poner algún limite. “Una cosa es cómo jodemos nosotros, y otra cosa es que me toques ”, dijo Brian. “Sí, lo sé. Vos sabés que yo lo hago jodiendo igual, ¿no? Porque soy así, o sea, no lo hice con intención", se defendió Luana.

“La verdad que te quería decir eso. No me gustaría que lo vuelvas a hacer ”, pidió Brian. “No, no lo hago. Tranca, amigo, perdón. ¿Las chicas se enojaron conmigo también y todo?“, preguntó la influencer. “No, no sé si se enojaron. Pero sí como pensaban como más en el juego que otra cosa”, respondió, intentando bajarle los decibeles a una charla que dejó picando la interna entre los participantes para los próximos días.

BRIAN Y LUANA HICIERON LAS PACES BRIAN: no me gustaría que lo vuelvas a hacer LUANA: te pido perdón, lo hice jodiendo porque pensé que teníamos la confianza pero veo que no, no quise hacerte sentir así, tengo que respetar pic.twitter.com/tpFV3Rj0ss

Más adelante, Brian pasó por el confesionario para dar por terminado el asunto. “El tema de lo que había sucedido con Luana y demás. Ya está”, comentó. "Luana aclaró que actuó de esa manera para 'joder' por la buena onda que hay entre ambos", agregó. "No quise hacerte sentir incómodo, de verdad”, se sinceró la jugadora. Brian buscó llevarle tranquilidad a Luana: “O sea, confianza tenemos, podemos joder en todo, pero hay un límite, obviamente. En el baile, todo, pero sí, eso es”.

Luana estuvo de acuerdo con que “hay límites” y le terminó pidiendo perdón a Brian. “¿Me perdonás?“, le soltó antes de que ambos sellaran la paz con un fuerte abrazo. ”Ya está, para mí se murió ahí, tema cerrado", concluyó el participante durante su última charla a solas en el confesionario. Poniendo un punto final definitivo a un cortocircuito que había revolucionado la convivencia dentro de la casa.

Quiénes están en la placa de nominados de Gran Hermano 2026

La lista de nominados final para la semana 15 se conformó con Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos, Andrea del Boca y Matías Hanssen, quien ya figuraba en placa debido a una sanción de la semana anterior. Sin embargo, al aparecer la modalidad de placa positiva los primeros días, los que abandonaron la placa fueron: Andrea del Boca, Solange Abraham y Emanuel Di Gioia.

Automáticamente, tras confirmarse los cinco nombres en peligro, la votación dejó de ser positiva para pasar a ser voto negativo. Por eso el público no elige a quién quiere salvar, sino a quién quiere expulsar de la casa. Esta mecánica suele encender las alarmas entre los participantes, forzando alianzas de último momento para unificar los votos contra un rival común.

Placa Gran Hermano

La expectativa es total y los nervios se sienten a flor de piel en las horas previas a una gala que promete ser una de las más electrizantes de esta edición. Con un clima de convivencia que viene sumamente desgastado, se balancea entre alianzas silenciosas y mates compartidos que no logran camuflar la desconfianza mutua. Esta noche, cuando las puertas se abran para despedir a un nuevo integrante, el reality no solo perderá un jugador, sino que reconfigurará por completo el mapa de estrategias.