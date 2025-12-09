9 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el dique natural rodeado de bosques autóctonos

Este lugar es perfecto para los amantes de la pesca deportiva. Dónde queda y qué se puede hacer.

Por
Este lugar de Córdoba es ideal para los amantes de la pesca deportiva.

Este lugar de Córdoba es ideal para los amantes de la pesca deportiva.

  • El dique Pichanas se encuentra a escasos kilómetros de Villa de Soto, en el Departamento Minas.
  • Se transformó en una obra fundamental para el desarrollo de la producción olivarera en el noroeste de Córdoba.
  • Ubicado sobre el cauce del río Pichanas, al dique se accede a través de la Ruta Nacional N°38 a la altura de la localidad de Espinillo.
  • Su principal atracción es la pesca deportiva.

Con la llegada del calor y a la espera del comienzo de las vacaciones de verano, empieza la búsqueda de posibles destinos para disfrutar. Y en el caso de los amantes de la pesca deportiva, tienen un lugar especial en Córdoba que combina aventura y naturaleza: el dique Pichanas.

A 150 kilómetros de Córdoba Capital y a solo 17 de Villa de Soto, este sitio ofrece un entorno natural rodeado de bosques autóctonos, con especies como el quebracho colorado y el orco quebracho. Además, está formado por el río homónimo, que nace al oeste de las cumbres de Gaspar.

Se abastece, principalmente del río Salsacate y su desagüe culmina cerca de las Salinas Grandes. Las condiciones boscosas del entorno y la variedad de especies que viven ahí favorecen el desarrollo de la industria melífera, otra de las actividades destacadas de la región.

Dique Pichanas, Córdoba

Dónde queda el dique Pichanas

El Dique Pichanas se encuentra en el noroeste de la provincia de Córdoba, cerca de la localidad de Villa de Soto, al este de Rumiaco, en la zona de las Sierras de Guasapampa, sobre el río Pichanas, y es un destino turístico popular para actividades náuticas y pesca.

Qué puedo hacer en el dique Pichanas

A lo largo de sus 440 hectáreas de aguas cristalinas abundan las tarariras y los pejerreyes. Esto lo convierte en el lugar favorito de los pescadores litoraleños, ya que encuentran aquí un espacio apacible para la pesca recreativa. El plus es que pueden realizar deportes náuticos sin motor.

También, es posible admirar el impresionante paisaje serrano del noroeste cordobés con sus palmas Caranday y monte nativo, recorrer sus senderos agrestes, y encontrar paradores y clubes náuticos en sus orillas, todo un entorno ideal para una experiencia auténtica de sierra y llanura.

La zona cuenta con senderos estrechos que permiten explorar la naturaleza agreste del lugar a través de actividades de senderismo y trekking.

Además, el gran murallón del dique y el entorno natural ofrecen excelentes oportunidades para tomar fotos y realizar paseos tranquilos.

Cómo llegar al dique Pichanas

Para llegar al Dique Pichanas desde la ciudad de Córdoba Capital, el camino principal es por la Ruta Nacional 38, pasando por la localidad de Villa de Soto. El viaje en auto dura aproximadamente 2 horas y 50 minutos.

Quienes puedan ir en colectivo, deben salir desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba hasta Villa de Soto. Desde allí, la empresa Ersa opera servicios interurbanos que conectan con el área de Pichanas, pasando por Tuclame y Paso Viejo, aunque estos servicios suelen tener frecuencias limitadas. (Es recomendable verificar los horarios y rutas previamente)

Y en el caso de quienes viajen en avión, deben volar desde Buenos Aires a Córdoba con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, JetSMART o Flybondi, lo que toma aproximadamente 1h 20m. Luego, desde el Aeropuerto de Córdoba, se necesitará alquilar un coche o tomar un transporte terrestre para recorrer los más de 100 km restantes hasta el Dique Pichanas, en la zona de San Javier/Yacanto, ya que no hay vuelos directos a esa área.

