Hamburguesas premium, guiños a Japón y una estética urbana que conquista Palermo B´Moodie desembarcó en Palermo OFF con una propuesta que combina burgers deluxe, ingredientes importados, entretenimiento y una identidad inspirada en la cultura japonesa y el street food contemporáneo. Por Agregar C5N en









La hambuerguesería se encuentra en el paseo que está detrás del Alto Palermo. B'Moodie

En una ciudad donde las hamburgueserías parecen multiplicarse semana tras semana, pocas logran construir una identidad propia desde el primer vistazo. Ese es el caso de B´Moodie, el nuevo proyecto de Damián Bartfeld que acaba de abrir sus puertas en Palermo OFF, el polo comercial y gastronómico que se consolida como uno de los puntos más dinámicos de Buenos Aires. Inspirado en un viaje realizado a Japón en 2015, el local propone una experiencia que va más allá de la hamburguesa tradicional y busca conectar cocina, diseño y entretenimiento en un mismo espacio.

Detrás de la marca aparece una búsqueda clara: ofrecer una carta breve, precisa y enfocada en ingredientes diferenciales. El salón, con capacidad para más de 80 personas, despliega una estética urbana atravesada por neones, superficies metalizadas, paredes de hormigón visto y máquinas arcade que remiten a la cultura gamer y a la nostalgia de los videojuegos. El resultado es un espacio pensado para un público joven y foodie, donde la parte visual tiene tanto peso como la culinaria.

B'Moodie B'Moodie

Qué se puede pedir en B’Moodie La propuesta gira alrededor de hamburguesas elaboradas con un blend de carne exclusivo, panes desarrollados por Kalis Pizza y aderezos de producción propia. Entre las versiones clásicas sobresalen la Moodie, con cheddar, bacon Sugardale importado desde Ohio, cebolla crispy, maní frito y salsa Monkey Nut; la Guilty, con alioli de ajos confitados y relish artesanal; la Good Vibes, preparada con lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y salsa B´Moodie trufada, y la Chill, una alternativa simple pero contundente con cheddar y alioli de ajos confitados. Todas pueden pedirse en versión simple o doble y llegan acompañadas por papas fritas.

La sección de Special Burgers es donde la creatividad encuentra mayor protagonismo. Allí aparece la Proud Cheese, que incorpora halloumi frito, cebolla crispy, pepinillos y mermelada de tomate y naranja, y la Happy Ebi, una de las creaciones más singulares de la carta, inspirada en aquella travesía japonesa que dio origen al proyecto. Se trata de una hamburguesa elaborada con medallón de camarón frito, lechuga y salsa EBI, una combinación poco habitual dentro de la escena burger porteña. También ofrecen la Keto, servida en pan proteico y pensada para quienes buscan una alternativa baja en carbohidratos.

B'Moodie B'Moodie Para acompañar, la carta suma una línea de Finger Foods ideales para compartir o completar la experiencia. Entre ellos se encuentran los chicken nuggets, bites de espinaca, aros de cebolla, cheese pillows y las originales Ramen Papitas y Spicy BBQ Papitas. También destacan los combos grupales, como Modo Bajón y Modo Feliz, diseñados para resolver encuentros informales entre amigos o familias. Las bebidas incluyen gaseosas, agua, cervezas y aperitivos clásicos como Fernet, Gin Tonic y Ramazzotti. El cierre dulce mantiene el mismo espíritu lúdico de la marca con el Chocotorta Ice Cream Sandwich, un postre que reinterpreta uno de los sabores más populares de Argentina en formato helado. Con esta apertura, B´Moodie se suma a la nueva generación de propuestas gastronómicas que entienden que una hamburguesa puede ser mucho más que comida rápida: una combinación de producto, identidad y experiencia pensada para las nuevas formas de salir a comer en la ciudad.