Quién fue María Rosa Fugazot, una figura del mundo del teatro y la televisión argentina

La partida cierra el ciclo de una intérprete que recorrió todos los géneros del espectáculo durante más de seis décadas. Su obra en el escenario y en la pantalla quedará como testimonio de una generación irrepetible.

María Rosa Fugazot falleció el domingo por la noche en su departamento del barrio porteño de Palermo a los 83 años, dejando atrás más de seis décadas de carrera que la consolidaron como una de las actrices más versátiles y longevas de la escena local. Nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, en el seno de una familia de artistas, en donde era hija de los actores María Esther Gamas y Roberto Fugazot, y madre del actor René Bertrand y del cantante Javier Caumont.

Su debut en los escenarios llegó a los 15 años , pese a los obstáculos que se encontró en el camino desde la propia familia. Su padre no vio con buenos ojos esa decisión y estuvo un tiempo sin dirigirle la palabra, aunque años después asistió como espectador a una de sus obras y se emocionó hasta las lágrimas. En esos primeros pasos, al ser menor de edad, debía esconderse en una caldera durante las inspecciones laborales para evitar problemas con los controles.

A lo largo de su juventud se afirmó como una de las grandes vedettes y actrices de la época de oro , compartiendo escenarios en el Teatro Maipo y El Nacional junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Juan Carlos Calabró. También desarrolló una faceta como cantante en la orquesta de Eddie Pequenino, donde acompañó a Frank Sinatra Jr. junto a Tommy Dorsey, mientras que su paso por el teatro incluyó puestas como El jardín de las cerezas, La casa de Bernarda Alba, Chicago y Zorba el griego, entre muchas otras.

Su trayectoria acumuló un Martín Fierro de Oro en 2012 por su participación en la serie "El Puntero" y el galardón a la Trayectoria en los Estrella de Concert 2017, durante la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Su última aparición en pantalla fue en la serie "Nada" (2023), protagonizada por Luis Brandoni con participación especial de Robert De Niro, donde interpretó a Celsa, el ama de llaves cuya ausencia desencadena toda la trama.

De qué murió María Rosa Fugazot

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se movilizaron minutos antes de las 22 horas del domingo luego de recibir un llamado que alertaba sobre una ciudadana con un problema de salud en la calle Güemes al 4700. El SAME confirmó que el deceso se produjo a las 21.41. Una vez en el domicilio, los médicos constataron la muerte de la artista.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a causas naturales, aunque la investigación continúa en curso para determinar las condiciones exactas del fallecimiento. Luego de confirmar el deceso, se notificó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 y se inició un expediente caratulado como "averiguación de causales de muerte", procedimiento habitual en estos casos.

Maria Rosa Fugazot

El último año de Fugazot estuvo marcado por un dolor profundo. En junio de 2025 falleció su hijo René Bertrand a los 53 años, luego de atravesar una larga enfermedad que comenzó con un diagnóstico de cáncer y terminó con su muerte por un virus invernal. La actriz no pudo despedirse de él en persona, algo que la afectó de manera particular. "Tuve a mi mamá y a mi papá de la mano cuando se fueron y eso me hizo muy bien. Con él no pude", relató. En una visita al programa Intrusos, semanas después de esa pérdida, confesó: "Todavía no pude llorar, ojalá pudiera explotar de una vez y largar".