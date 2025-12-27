27 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblo escondido y deshabitado que es una joyita

Un antiguo enclave industrial de alta montaña, reconvertido en refugio serrano, combina memoria laboral, pasado bélico y turismo aventura.

Por
Turismo de aventura entre ruinas mineras en plena montaña.

Agencia Córdoba Turismo
  • Se trata de un antiguo yacimiento de tungsteno con un marcado valor histórico y estratégico dentro de la industria extractiva.
  • Es un asentamiento minero que quedó abandonado a fines de la década del sesenta y fue restaurado décadas más tarde con fines turísticos.
  • Está ubicado en un entorno extremo de las Sierras Comechingón, a aproximadamente 2.000 metros sobre el nivel del mar.
  • En la actualidad funciona como un destino consolidado para trekking, travesías guiadas y experiencias en contacto con la naturaleza.

Durante años, Pueblo Escondido permaneció fuera del mapa tradicional del turismo en Córdoba, oculto en la geografía agreste de las sierras y marcado por un pasado productivo poco visible. Hoy, este antiguo asentamiento minero se presenta como un destino singular que combina paisaje de alta montaña, memoria industrial y propuestas vinculadas a la aventura, ofreciendo una lectura distinta del patrimonio serrano.

Te puede interesar:

La historia del lugar estuvo profundamente ligada a la industria extractiva argentina, en particular a la obtención de tungsteno, un material estratégico por su resistencia a temperaturas extremas. Su utilización en tecnología bélica, desde vehículos blindados hasta proyectiles, convirtió al yacimiento en una pieza relevante dentro de un engranaje industrial de alcance internacional, sostenido por el trabajo asalariado en condiciones geográficas extremas.

El fin de la actividad llegó hacia finales de 1969 y dio paso a un largo período de abandono. Las estructuras, salas técnicas y restos de infraestructura quedaron expuestos al paso del tiempo y a un entorno climático exigente, reforzando el carácter enigmático del sitio. Recién en 1995 comenzó un proceso de recuperación que transformó las antiguas instalaciones en un espacio orientado al turismo aventura, apoyado en las quebradas, los macizos rocosos y la potencia visual del paisaje serrano.

Pueblo-Escondido-
El antiguo yacimiento de tungsteno impulsa una propuesta de turismo alternativo en Argentina, con trekking, refugio y recorridos guiados.

Dónde queda Pueblo Escondido

El complejo minero se localiza al límite entre Córdoba y San Luis, en una zona elevada de las Sierras Comechingón. La vieja usina se encuentra a unos 2.000 msnm, en un sector de montaña dominado por macizos rocosos y paisajes de alto impacto. El acceso más utilizado parte desde la localidad de Merlo, en territorio puntano, siguiendo caminos que se mantienen en buen estado hasta alcanzar el filo serrano.

Desde allí, el recorrido continúa con un desvío que obliga a dejar el vehículo para iniciar un sendero a pie. El trayecto conduce hasta la base del Cerro Áspero, donde el antiguo asentamiento aparece encajado entre rocas y pendientes abruptas.

Qué puedo hacer en Pueblo Escondido

Hoy el lugar se posiciona como una referencia del turismo de aventura en la región, con instalaciones acondicionadas para recibir visitantes durante todo el año. Las antiguas edificaciones mineras se mantienen en buen estado y funcionan como refugio de montaña, ofreciendo comedor, habitaciones privadas y compartidas, sectores de acampe y un servicio gastronómico pensado para quienes realizan travesías de larga duración.

El recorrido por el asentamiento permite un acercamiento directo a su pasado productivo. Dentro del complejo se pueden visitar las salas de maquinaria, los espacios destinados a la molienda de minerales y las antiguas usinas generadoras de energía, que conservan parte del equipamiento original y permiten comprender la magnitud de la actividad industrial que allí se desarrolló.

La propuesta se completa con actividades al aire libre que aprovechan el entorno serrano. Caminatas, trekking y circuitos de exploración invitan a contemplar el paisaje de alta montaña y a vivir estadías que recuperan el espíritu de los años de esplendor minero, en un contexto natural marcado por quebradas profundas y grandes formaciones rocosas.

Cómo llegar a Pueblo Escondido

Desde Buenos Aires, una de las formas más habituales de llegar a la zona es en micro de larga distancia, con servicios que conectan la terminal porteña con la localidad de Merlo, en San Luis, en un viaje que insume entre 13 y 15 horas, según el recorrido y las paradas. Merlo funciona como punto de referencia para organizar el acceso a Pueblo Escondido, ya que desde allí parten los caminos de montaña hacia el antiguo yacimiento.

En automóvil particular, el trayecto desde Buenos Aires demanda aproximadamente 10 a 11 horas de manejo, combinando rutas nacionales como la Ruta Nacional 7 y empalmes provinciales hacia el corredor serrano. Una vez en Merlo, el recorrido continúa por caminos de buen estado hasta alcanzar el filo de la sierra, donde el avance se vuelve más lento y condicionado por la geografía del lugar.

Pueblo Escondido
Senderos serranos conducen al yacimiento enclavado al pie del Cerro Áspero.

También existe la posibilidad de viajar en avión desde Buenos Aires hasta aeropuertos cercanos y completar el trayecto por vía terrestre hasta Merlo, lo que reduce considerablemente el tiempo total de viaje. Desde esa localidad, el acceso final a Pueblo Escondido se realiza mediante trekking guiado, vehículos 4x4, bicicletas de montaña o a caballo, alternativas necesarias debido al carácter agreste del terreno a medida que se aproxima al asentamiento minero.

