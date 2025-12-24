Turismo en Córdoba: este es el único pueblo peatonal del país

Rodeado de bosques, sierras y arroyos, esta localidad fue diseñada para recorrerse a pie y disfrutar de la naturaleza. Es el destino perfecto para relajar y desconectarse de todo.

Este pueblo es una reserva natural, y no se puede recorrer en auto ni colectivo.

Córdoba es uno de los destinos más elegidos para las vacaciones de verano. Desde centros urbanos con mucha actividad nocturna, como Villa Carlos Paz y la capital, hasta localidades ocultas en medio de las sierras , la provincia tiene de todo. Y eso incluye al único pueblo peatonal del país.

Se trata de La Cumbrecita, en el valle de Calamuchita, que solo tiene 1.300 habitantes permanentes, pero llega a recibir más de 360.000 personas en el año. Los visitantes deben dejar sus autos en los estacionamientos dispuestos por la comuna, ya que todos los circuitos internos fueron diseñados para recorrerse a pie.

La Cumbrecita tiene toda la infraestructura típica de un pueblo turístico, desde alojamientos hasta restaurantes, pero no hay banco, cajero automático ni estación de servicio. Además, es una reserva natural, por lo que está prohibido cazar o dañar cualquier especie de flora y fauna.

La Cumbrecita queda en el valle de las Sierras Grandes, en el departamento de Calamuchita, en el noroeste de la provincia de Córdoba. Se ubica unos 120 kilómetros al sudoeste de la capital provincial y unos 115 kilómetros al sur de Villa Carlos Paz. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia es de casi 790 kilómetros.

Tanto el pueblo de La Cumbrecita como sus alrededores están llenos de bosques, ríos y construcciones únicas que se pueden recorrer a pie. Dentro del casco urbano se destaca la Capilla, edificada con materiales de la zona y abierta a todos los credos, y la Calle Oscura, rodeada por túneles de árboles y los primeros pinos del lugar.

También se pueden visitar La Fuente, una construcción de madera en estilo alpino situada a un lado del camino que conduce al bosque; la Plaza de los Pioneros, con una hermosa escultura en madera hecha de árboles caídos; y el famoso Puente de Ingreso, que se utiliza como acceso peatonal.

Para disfrutar de la naturaleza, en los alrededores de La Cumbrecita se encuentran el Bosquecito Bajo, el Bosque de Abedules y el Camino del Bosque; la cascada del arroyo Almbach, de unos 14 metros de altura; el Río del Medio, que desemboca en el dique Los Molinos; y el Cerro Wank, que ofrece la mejor vista del valle.

Cascada Grande, La Cumbrecita, Córdoba Instagram @lacumbrecitaoficial

Algunos circuitos y senderos se pueden hacer de manera independiente, pero también está la opción de contratar guías y excursiones para realizar todo tipo de actividades, como arborismo, tirolesa, cabalgatas y pesca, entre otros paseos habituales en una reserva natural.

Cómo llegar a La Cumbrecita

La manera más fácil de llegar a La Cumbrecita desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar un avión hasta Córdoba capital y, desde allí, usar el servicio de colectivos que va hasta Villa General Belgrano. Desde esa localidad sale otro micro que termina su recorrido en La Cumbrecita.

Para hacer el viaje en auto, el camino más directo es tomar la Autopista Panamericana/Ruta 9 hasta Rosario, donde se convierte en la Autopista Rosario-Córdoba. Hay que doblar en la salida hacia Río Segundo, continuar hasta Alta Gracia, tomar la Ruta 5 hasta Villa General Belgrano y hacer el último tramo por la Ruta 190. Son aproximadamente 8 horas y media de viaje.