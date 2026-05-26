26 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El turismo, en crisis: un 13,2% menos de argentinos viajaron al exterior en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó la balanza turística del cuarto mes del año y agregó que ingresaron 755.000 visitantes no residentes al país.

Por
El turismo, en crisis: un 13,2% menos de argentinos viajaron al exterior en abril
NA/Daniel Vides

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en abril ingresaron 755.000 visitantes no residentes al país, lo que representa una caída interanual del 8% que expone la crisis del turismo receptivo en la previa de la temporada invernal.

Los mejores destinos para estas vacaciones de invierno.
Te puede interesar:

Tres destinos paradisíacos en Argentina para conocer en la vacaciones de invierno 2026

De ese total, 463.100 fueron turistas (-10,6%) y 292.000 excursionistas (-4,1). El 20,5% del turismo receptivo reside en Brasil, mientras que por detrás se ubicaron Uruguay (16,4%) y Europa (15,3%). En cuanto a las vías de acceso, el 51,8% llegó por vía aérea, el 36,9% por terrestre y apenas un 11,4% lo hizo por río o mar.

Turismo abril Indec

En tanto, 1.202.300 residentes viajaron al exterior en abril, de los cuales 764.800 fueron turistas y 437.500 excursionistas. El 71,7% de esas salidas se dirigieron a países vecinos: Brasil concentró el 28,3%, Chile el 16,1% y Paraguay el 12,3%. Además, el 51,6% salió por vía aérea, el 40,7% lo hizo por vía terrestre y el 7,8% por la vía fluvial o marítima.

"En abril, se registró un saldo negativo de 447,2 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 301,7 miles de turistas y de 145,5 miles de excursionistas", informó el organismo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Córdoba, una de las provincias más visitadas durante el fin de semana largo del 25 de Mayo.

Otoño, fiestas patrias y escapadas cortas: alto movimiento turístico en el fin de semana largo

 A esto se suma el entorno natural: cerros, quebradas y formaciones rocosas que crean un escenario tan impactante como silencioso.

Este es el tesoro arqueológico que tiene Salta y es perfecto para visitar

Así son las cuevas de Salta poco conocidas y completamente majestuosas.

Estas cuevas secretas de Salta tienen un atractivo único y se pueden visitar todo el año: cómo llegar

Este destino cordobés es ideal para disfrutar el otoño lejos de la ciudad. 

Entre las sierras y con detalles urbanos únicos: así es el pintoresco pueblo de Córdoba para visitar

feriado xl con neblina: consejos de seguridad vial para evitar accidentes

Feriado XL con neblina: consejos de seguridad vial para evitar accidentes

Este rincón escondido salteño es una parada destacada si vas por la ruta 40 y tiene un paisaje inolvidable

Este rincón escondido salteño es una parada destacada si vas por la ruta 40 y tiene un paisaje inolvidable

Rating Cero

El actor reconoció que se dejó llevar por su propia personalidad.

Ricardo Darín es "team Wanda": el actor explicó su admiración por la conductora de MasterChef Celebrity

Alexander Caniggia

Alex Cannigia moviliza a sus fans contra un participante de Gran Hermano: "Hay que sacar a este gil"

Eduardo Carrera fue duramente criticado en redes sociales.

Tras salir de Gran Hermano, Eduardo Carrera habló por primera vez de su hija no reconocida: "Me lo perdí"

El actor se plantó ante los productores y rechazó una tentadora propuesta de Steven Spielberg

"Déjenla en paz, es perfecta": Tom Hanks rechazó protagonizar la nueva versión de una película clásica

Hernan Ontivero, Katia Fenoccio y Marcelo Carro.

Sexo por un lugar dónde dormir, no llegar a fin de mes, y volver a empezar de cero: cómo es la vida después de Gran Hermano

El actor alertó sobre su salud en un video que se volvió viral en redes.

Gerardo Romano preocupó a sus seguidores tras mostrarse internado: los detalles de su salud

últimas noticias

La Unidad Turística Chapadmalal fue inaugurada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.

El Gobierno pasó a disponibilidad a los trabajadores de los complejos de Chapadmalal y Embalse

Hace 7 minutos
El actor reconoció que se dejó llevar por su propia personalidad.

Ricardo Darín es "team Wanda": el actor explicó su admiración por la conductora de MasterChef Celebrity

Hace 27 minutos
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las escrituras con crédito hipotecario se desplomaron un 50% en un año

Hace 29 minutos
Alexander Caniggia

Alex Cannigia moviliza a sus fans contra un participante de Gran Hermano: "Hay que sacar a este gil"

Hace 31 minutos
El calor extremo azota a Europa.

Ola de calor récord en Europa: al menos 11 muertos y hay alerta en varios países

Hace 37 minutos