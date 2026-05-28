Atlético de Madrid pretende una cifra exorbitante por el delantero campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.

Barcelona salió campeón de la Liga de España , pero no se rinde por tener a Julián Álvarez en su plantel para después del Mundial. Por eso, en las próximas horas hará una oferta millonaria al Atlético de Madrid para quedarse con el jugador surgido en River.

El futbolista menos conocido del Mundial que es furor por un insólito motivo: pasó de 4.000 a 700 mil seguidores en horas

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el conjunto culé aprovechará que el delantero le comunicó al Colchonero su deseo de marcharse, tras rechazar una renovación hace meses y “próximamente” enviará la oferta “sin incluir a ningún jugador”. “Tras reunirse directamente con su agente e intermediarios, el Barça presentará la oferta”, agregó en su cuenta de X.

Por su parte, el diario Sport, informó que las autoridades del conjunto azulgrana tuvieron una reunión clave : Deco, director deportivo del Barcelona, junto con los intermediarios designados para la operación tuvieron un encuentro con Fernando Hidalgo , representante del futbolista, quien se retiró del lugar tras más de cuatro horas de negociaciones.

El mismo medio detalló que el Barsa presentará “en breve” la primera oferta formal que rondará los 90 millones de euros más bonus y sin incluir ningún jugador dentro de la operación.

De igual modo, desde el entorno de la negociación advierten que la operación no será para nada rápida ni sencilla no solo porque el club madrileño pide no menos de 120 millones de euros, ya que, con ese dinero, pretende buscar un reemplazante en este mismo mercado de pases.

Además, tendrán una competencia directa: PSG, que está decidido a ir muy fuerte por el jugador, y del Arsenal de Inglaterra también quieren al cordobés en su plantel para después del Mundial 2026. “El Atlético pide muchísimo dinero por el internacional argentino y, además, el PSG está decidido a ir muy fuerte a por el futbolista. También el Arsenal sigue muy pendiente de la situación”, indicó Sport en su edición digital.

Julián Álvarez rechazó la propuesta de mejora de contrato del Atlético de Madrid

En vísperas del inicio del Mundial 2026, trascendió que en recientemente Julián Álvarez rechazó el ofrecimiento de mejora de las condiciones de su contrato con el Atlético de Madrid, el cual tiene como fecha de vencimiento el 30 de junio del 2030.

Esto hizo suponer que a la dirigencia del Colchonero que la intención del campeón del mundo es buscar continuar su carrera en otro destino. En esta última temporada, La Araña viene de ser una de las principales figuras del equipo del Cholo Simeone, siendo clave para llegar a la final de la Copa del Rey y las semis de la Champions League.