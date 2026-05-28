28 de mayo de 2026 Inicio
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El detalle de Claudio Barrelier que despertó sospechas del remisero que llevó a Agostina Vega

El chofer que trasladó a la joven describió un comportamiento particular de parte del imputado que los investigadores analizan como parte de la reconstrucción de los hechos.

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Quienes tengan información pueden comunicarse de forma anónima al 911. 

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El remisero que trasladó a Agostina Vega hasta barrio Cofico la noche de su desaparición rompió el silencio y dio a conocer un detalle que llamó la atención en las últimas horas. Según él, cuando el hombre que la esperaba se acercó al vehículo, evitó dar la cara. "Se puso de costado mío, no de frente, me dio la sensación de que me ocultaba la cara", relató Ariel, el chofer que la llevó desde barrio General Mosconi hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo el sábado a la noche.

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Ese hombre, que luego fue identificado como Claudio Barrelier, de 33 años, hoy es el principal sospechoso en la causa por la desaparición de la adolescente de 14 años. El gesto de cubrirse el rostro con la capucha y mantenerse de perfil frente al conductor se convirtió en uno de los elementos que los investigadores analizan en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón.

Ariel contó que Barrelier llegó al lugar con una capucha y el rostro parcialmente cubierto, algo que atribuyó al frío de la noche. Pese a eso, fue una posición en particular de su cuerpo lo que le generó una sensación que le generó sospecha. Pagó el viaje con $9.500 y un dólar porque no llegaba con el efectivo, y luego se alejó junto a Agostina sin apuros. "Salieron uno al lado del otro como si nada, cruzaron la vereda, cruzaron la calle, los vi girar y yo ya me fui", describió.

Durante el trayecto, el remisero señaló que la adolescente se mostró tranquila y conversadora en todo momento. No la vio usar el teléfono ni notó ningún signo de nerviosismo. Agostina le había dicho que iba a encontrarse con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa, lo que terminó de tranquilizarlo y lo llevó a completar el viaje.

Agostina Vega - Claudio Barrelier
La policía de investigaciones se llevó a tres personas de la casa del detenido.

La policía de investigaciones se llevó a tres personas de la casa del detenido.

El mensaje que la mamá de Agostina Vega le habría enviado al detenido

Jorge Sánchez del Bianco, abogado defensor de Claudio Barrelier, aportó un dato que complejiza la cronología del caso y pone bajo la lupa el vínculo entre su cliente y la familia de la menor. Según el letrado, existen capturas de pantalla de conversaciones ocurridas durante la madrugada del domingo entre Barrelier y la madre de Agostina, horas después de que la joven dejara de dar señales de vida.

En esos mensajes, la mujer le habría preguntado a Barrelier si la adolescente se había comunicado con él, lo que confirma que existía un vínculo previo conocido por la familia. "Tenemos constatado que quien le había aportado el teléfono era la madre", afirmó el abogado en diálogo con TN, sugiriendo que fue la propia madre quien facilitó el contacto entre su hija y el ahora detenido.

Madre agostina

Según la versión del imputado, él se encontró con Agostina alrededor de las 23 para darle dinero para un remís. Afirma que caminaron dos cuadras por el barrio hasta que la joven subió a un Volkswagen Gol rojo para ir a lo de un amigo. Sin embargo, la fiscalía puso en duda ese relato. ya que las cámaras de seguridad registraron a ambos caminando juntos a las 22.30, pero no detectaron el paso del vehículo mencionado por el imputado.

Sobre Barrelier pesan antecedentes que agravan su situación judicial. El hombre, empleado de la Municipalidad de Córdoba e integrante de la barra de Instituto, tiene una causa del año pasado por un hecho similar de privación ilegítima de la libertad. Además, vecinos de Cofico recordaron un episodio previo en el que una joven habría escapado de su domicilio pidiendo auxilio. La geolocalización del celular de Agostina indica que el aparato fue apagado poco después del encuentro y su paradero sigue sin conocerse. Quienes tengan información pueden comunicarse de forma anónima al 911.

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