La comunicación anónima que recibió Melisa fue durante las últimas horas. Esta mañana, la mujer se dirigió a los Tribunales para encontrarse con su nuevo abogado, Carlos Nayis, y el fiscal del caso. El teléfono está intervenido por la Justicia.

En medio de la desesperada búsqueda de Agostina Vega , en las últimas horas trascendió la noticia que Melisa, la mamá de la adolescente, recibió un misterioso llamado extorsivo que tenían a su hija y complicaron la figura de Claudio Barrelier , última persona que la habría visto con vida.

“Nosotros tenemos a Agostina, Claudio nos la entregó” , es el mensaje que escuchó la mujer cuando atendió su teléfono que está intervenido por la Justicia al igual que el resto de los celulares de los familiares.

En la marcha que se hizo anoche en la ciudad en pedido de la aparición de la adolescente de 14 años, la familia ya había dado en entender que ellos sospechaban que “hay más personas involucradas” en la desaparición de la joven, según relató el periodista de C5N, Bernardo Magnago.

En esa línea, el periodista detalló que “el teléfono de Melisa no es el teléfono que se difundió públicamente” , lo cual ya limita el alcance de las personas que pudieron contactarla. A raíz de ello, durante las primeras horas de la mañana, la mujer se dirigió a los Tribunales para entrevistarse con el fiscal, Raúl Garzón, y su nuevo abogado Carlos Nayi.

En declaraciones a los medios locales, el nuevo letrado habló sobre la investigación por la desaparición de la adolescente de 14 años y reveló qué le transmitió el fiscal Raúl Garzón. “De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. Está en Argentina , estaría en Córdoba y, c on cauto optimismo, estaría con vida ”, explicó en diálogo con radio Mitre Córdoba.

Claudio Barrelier Agostina Vega

Por su parte, Miguel, el abuelo de Agostina, habló ante los medios e indicó que si bien el nuevo letrado les solicitó no hablar ante los medios, sí les indicó que “está todo muy bien encaminado”. “De ayer a hoy hay algún avance en la investigación. La decisión de cambiar el abogado se tomó durante la madrugada en familia, no hay nada en especial en contra de Gustavo Vaca, le agradezco al señor lo que hizo, una excelente persona que estuvo al pie del cañón del momento en que lo necesitamos”, agregó.

Respecto al video donde se a una persona con Barrielier ingresar a la casa del hombre de 33 años, el hombre contradijo al abogado del detenido y confirmó que se trata de su nieta ingresando al lugar. “Sí, confirmamos que es Agostina, pero no sabemos si hay otro video cuando sale de ahí. Eso está todo en secreto de sumario, es la información que estamos esperando”, sostuvo.

Caso de Agostina Vega: el detenido declaró que la menor se fue con otro joven

Claudio Gabriel Barrelier, el principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega, de 14 años, el pasado sábado por la noche en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, estuvo en contacto con su abogado y, según el defensor, el hombre aseguró que solo pagó el viaje en remis por pedido de la menor y ella después se fue con otro hombre, del que habría dado un nombre.

Primero, durante el fin de semana, el detenido negó haberse encontrado con la menor. Después, el remisero, que trasladó a la menor desde barrio General Mosconi hasta Cofico, confirmó que cuando llegaron a la intersección entre las calles Fragueiro y Juan del Campillo, Barrelier se acercó al auto, la recibió y realizó el pago del viaje.

Después de que se conociera el testimonio del conductor, Barrelier rectificó su declaración y reconoció que la menor compartió tiempo con él durante la noche de sábado y detalló que estuvieron alrededor de 15 minutos en el domicilio, pero agregó que la adolescente salió de la casa, caminó por la calle de Juan del Campillo y, en la esquina de las calles Avellaneda y Urquiza, ella se subió por sus propios medios a un auto Volkswagen Gol de color rojo y se fue