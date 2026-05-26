26 de mayo de 2026 Inicio
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Tres destinos paradisíacos en Argentina para conocer en la vacaciones de invierno 2026

Una guía con rincones mágicos que combinan paisajes de ensueño, excelente gastronomía y tranquilidad absoluta.

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Los mejores destinos para estas vacaciones de invierno.

Los mejores destinos para estas vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno 2026 se presentan como la oportunidad ideal para desconectarse de la rutina y descubrir rincones del país que alcanzan su máximo esplendor durante los meses más fríos del año. Viajar en esta época permite experimentar una diversidad climática única, donde conviven las postales de picos nevados con las tardes templadas y los cielos despejados que caracterizan a otras regiones argentinas.

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Argentina tiene opciones para todos los gustos cuando llega el frío, ideales para armar el bolso y salir a la ruta. Si se buscan postales de película, el Sur espera con sus clásicos bosques nevados, lagos transparentes y cerros para esquiar. Para los que prefieren escapar del frío extremo, el Norte es una muy buena opción contando con cielos despejados y cerros de colores que brillan bajo el sol, mientras el centro-oeste del país equilibra la balanza combinando la calidez de sus sierras y valles cubiertos de neblina.

Chacras de Coria, Mendoza

Ubicado en el norte de la provincia de Mendoza, dentro del departamento de Luján de Cuyo, Chacras de Coria se consagra como un rincón residencial único a poco más de 13 kilómetros de la capital mendocina. Este oasis, recostado sobre las suaves serranías de la precordillera, combina la tranquilidad de un pueblo de campo con calles arboladas, acequias históricas y un microclima genial que invita a bajar un cambio y olvidarse del ruido de la ciudad.

Durante los meses de invierno, el plan gira en torno al vino y la buena gastronomía. Chacras forma parte de los Caminos del Vino y alberga prestigiosas bodegas y casonas antiguas donde se producen algunos de los mejores Malbec del país. Los días de frío son la excusa perfecta para hacer recorridos guiados por los viñedos con la cordillera nevada de fondo.

Chacras de Coria

Para quienes prefieren combinar la tranquilidad con la cultura y los paseos a pie, el centro del lugar despliega una mística especial. El punto de encuentro clave es la Plaza Gerónimo Espejo, donde cada domingo se hace la tradicional feria de artesanos y antigüedades, ideal para caminar sin apuro y disfrutando una tarde hermosa en la provincia de Mendoza.

Por último, la ubicación estratégica de este distrito permite sumar relajación y un poco de aventura. Los viajeros pueden alternar los platos regionales del polo gastronómico del pueblo con escapadas hacia las Termas de Cacheuta para pasar el día en las piletas de agua caliente, o hacer alguna caminata suave por los senderos de la precordillera, disfrutando de una hermosa vista.

Villa La Angostura, Neuquén

En el sur de la provincia de Neuquén, sobre la margen noroeste del imponente lago Nahuel Huapi, Villa La Angostura es conocida mundialmente como "el jardín de la Patagonia". Esta pintoresca aldea de montaña se encuentra a unos 80 kilómetros de Bariloche y destaca por su arquitectura alpina de madera y piedra, rodeada de bosques milenarios que crean una postal de cuento.

Cuando manda el frio, la primera plana se la lleva el Cerro Bayo, un centro de esquí ubicado a solo 15 minutos del pueblo. Es el lugar ideal tanto para los que dan sus primeros pasos en el esquí o snowboard como para los deportistas avanzados. El gran plus de este cerro es que ofrece vistas panorámicas alucinantes del lago desde sus alturas, y cuenta con paradores gastronómicos para almorzar o tomar un chocolate caliente mirando la cordillera nevada.

Villa La Angostura.jpg

Si el objetivo es encontrar planes más tranquilos y fuera de las pistas, la navegación y las caminatas son un clásico que no falla. Una de las excursiones más buscadas es la que lleva al Parque Nacional Los Arrayanes, ya sea caminando por un sendero de tablas de madera o tomando un catamarán desde las Bahías Brava o Mansa.

Ya para ir cerrando un hermoso día, el centro comercial de la villa invita a pasear sin apuro cuando cae el sol. La Avenida Arrayanes es el punto de encuentro para recorrer locales de artesanías, chocolaterías tradicionales y restaurantes donde se pueden probar delicias patagónicas como ciervo, trucha o fondue. Además, la cercanía con el inicio de la famosa Ruta de los 7 Lagos permite hacer escapadas en auto para sacar fotos de miradores increíbles en plena temporada invernal.

San Antonio de los Cobres, Salta

Subiendo hacia el Noroeste argentino, en plena Puna salteña y a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra San Antonio de los Cobres. Esta localidad del departamento de Los Andes, se encuentra a unos 160 kilómetros de la capital provincial transitando por la Ruta Nacional 51. Es un pintoresco poblado de casas de adobe y calles tranquilas, rodeado de cerros áridos que en los meses invernales resaltan bajo un cielo completamente despejado.

La experiencia más famosa para hacer en la zona durante el invierno tiene como protagonista al icónico Tren a las Nubes. Los viajeros pueden abordar este legendario tendido ferroviario para cruzar los imponentes paisajes andinos y llegar hasta el majestuoso Viaducto La Polvorilla. Esta colosal obra de ingeniería, ubicada a unos 4.200 metros de altura, se vuelve todavía más espectacular con los colores nítidos del sol invernal.

San Antonio de los Cobres, Salta (1)

Quienes eligen recorrer el centro urbano van a encontrarse con propuestas culturales muy cálidas ideales para mitigar el frío puneño. El Museo Regional Andino es una parada imperdible para entender las raíces locales a través de sus colecciones arqueológicas y tejidos precolombinos. Además, caminar por los alrededores de la histórica Iglesia San Antonio de Padua permite interactuar con los artesanos locales, quienes ofrecen ponchos, mantas y prendas tejidas en madera de oveja o llama.

Para completar la travesía, la ubicación de este pueblo funciona como el punto de partida perfecto hacia excursiones de pura aventura y naturaleza extrema. Desde allí se pueden organizar salidas en el día para caminar sobre el imponente manto blanco de las Salinas Grandes, o adentrarse en los misterios de la Puna profunda hacia destinos impactantes como Tolar Grande y el Desierto del Diablo.

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