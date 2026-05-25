Otoño, fiestas patrias y escapadas cortas: alto movimiento turístico en el fin de semana largo Con clima favorable y una agenda repleta de fiestas populares y eventos culturales, el fin de semana largo del 25 de Mayo movilizó a 1,4 millones de turistas que generaron un impacto económico de $339.880 millones, según refirió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Por Agregar C5N en









Córdoba, una de las provincias más visitadas durante el fin de semana largo del 25 de Mayo. Córdoba Interior

El fin de semana largo del 25 de Mayo, con lunes feriado a fin de mes y un clima en el que el otoño pisa fuerte, fue el tercero más importante de los cinco que ya hubo en 2025 en cuanto al movimiento turístico, con 1,4 millones de personas que se trasladaron y gastaron más de $300 mil millones.

La cifra fue compartida por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que señaló que la fecha movilizó a 1.440.120 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $339.880 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y gastos generales. Se trata de un feriado que estuvo marcado por muchas celebraciones patrias, fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas.

La comparación con 2023 La entidad recordó que el antecedente más cercano de un fin de semana largo por el 25 de Mayo fue en 2023. "En comparación con aquella fecha, cuando el feriado tuvo cuatro días, la cantidad de turistas de este año creció un 9,1%", indicaron.

El gasto promedio diario por turista fue de $112.385, con un aumento real del 18% frente a 2023. Según la cámara, en buena medida esto se dio porque, si bien este año tuvo un día menos, la incidencia de algunos gastos (por ejemplo, el transporte) resultó mayor. En tanto, la estadía promedio fue de 2,1 noches y el gasto total de $339.880 millones, un 9,9% menor a 2023, que también se explicó en la menor extensión de este fin de semana.

"Si bien los destinos tradicionales mantuvieron su actividad, gran parte del dinamismo estuvo impulsado por las fiestas populares, las propuestas gastronómicas, las celebraciones patrias y los eventos culturales y deportivos organizados en distintos puntos del país. En general, las condiciones climáticas del fin de semana fueron bastante favorables para el turismo, especialmente teniendo en cuenta la época del año. Predominaron jornadas frescas y estables en gran parte del país, sin eventos climáticos extremos generalizados, lo que ayudó a sostener las escapadas de cercanía y las actividades al aire libre", destacaron desde CAME.

El 25 de Mayo impulsó el turismo en todo el país El fin de semana largo por el 25 de Mayo generó un importante movimiento turístico a nivel nacional. Córdoba fue uno de los principales polos, impulsada por la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano, recitales y festivales. Salta, Mendoza y San Juan sumaron visitantes gracias a competencias automovilísticas y el rally internacional. Los destinos naturales —Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, los Esteros del Iberá y el Glaciar Perito Moreno, entre otros— mantuvieron actividad durante todo el feriado, al igual que la Ciudad de Buenos Aires, donde la celebración patria coincidió con el 90° aniversario del Obelisco y una intensa agenda cultural, teatral y gastronómica. Según datos de Aerolíneas Argentinas, más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos para el fin de semana, con más de 115 mil viajes dentro del país. El viernes 22 de mayo fue la jornada de mayor movimiento, con más de 33 mil reservas emitidas en un solo día. En tanto, operadores y agencias de viaje relevaron una tendencia clara: creció la demanda de escapadas nacionales y cayó el interés por los viajes al exterior, vinculado al contexto económico y a la búsqueda de opciones más accesibles.