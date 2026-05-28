Israel bombardeó múltiples objetivos del Hezbolá y abatió a un jefe de Hamás en la Franja de Gaza Tras tres semanas sin ataques en la zona, el ejército israelí realizó una serie de ataques en Beirut, la capital del Líbano. Mientras que en paralelo confirmaron la muerte de Ihab Khreis, una figura clave que transfería fondos al grupo terrorista. Por Agregar C5N en









Imagen de uno de los ataques en el sur del Líbano. Imagen: Ariel Schalit/AP Photo/dpa/picture alliance

En las últimas horas, Israel bombardeó múltiples objetivos del Hezbolá en Beirut, la capital del Líbano a pesar de la tregua que se mantenía en el territorio desde abril. En paralelo, las autoridades confirmaron la muerte de Ihab Khreis, una figura clave que transfería fondos a Hamás en la Franja de Gaza.

En el sur del Líbano se reportaron ataques por parte de Israel quien declaró "zona de combate" la franja del río Zahrani. Al menos 800 mil personas fueron evacuadas de este territorio y, el Ministerio de Salud Pública reportó 9.737 heridos y 3.213 muertos.

Embed #AHORA | Israel bombardea nuevamente la ciudad de Tyre, en el Líbano, y dice que está atacando infraestructura de Hezbollah. Hay explosiones en varios edificios de la zona. pic.twitter.com/fCxHKUSUmP — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) May 28, 2026 La tensión crece en Medio Oriente, entre los bombardeos en el Líbano, sumado al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Recientemente la Guardia Revolucionaria iraní atacó una base estadounidense en Kuwait , en respuesta a los bombardeos de EE.UU al sur del país.

Mediante un mensaje en la televisión estatal iraní, la Guardia Revolucionaria aseguró que "tras la agresión perpetrada esta mañana por el ejército estadounidense invasor contra una posición en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas mediante proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió de origen al ataque fue atacada a las 4:50 de la mañana".

En paralelo, la Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la muerte de "Ihab Khrizim, el líder de una red central de transferencia de fondos de Hamás en Jan Yunis, sur de Gaza". Según explicaron Khrizim era responsable de gestionar la transferencia de millones de dólares al ala militar de Hamás.

"Sus actividades permitieron a Hamás ejecutar ataques inminentes contra tropas de las FDI y civiles israelíes. Además, Mohammed al-Habash, un comandante de unidad en la sede de producción de Hamás y responsable de la fabricación de armas, fue eliminado durante el alcance", sentenciaron.