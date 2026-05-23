23 de mayo de 2026 Inicio
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Entre las sierras y con detalles urbanos únicos: así es el pintoresco pueblo de Córdoba para visitar

Si estás planeando una escapada para aprovechar los fines de semana largos que se vienen, este pueblo es perfecto para descansar.

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Este destino cordobés es ideal para disfrutar el otoño lejos de la ciudad. 

Este destino cordobés es ideal para disfrutar el otoño lejos de la ciudad. 

  • San Marcos Sierras se consolidó como uno de los destinos más buscados de Córdoba para quienes buscan descanso y naturaleza.
  • El pueblo mantiene una identidad particular con calles de tierra, ausencia de semáforos y un ritmo de vida alejado de las grandes ciudades.
  • Entre sus principales atractivos aparecen los ríos transparentes, los senderos serranos y el único Museo Hippie del mundo.
  • La gastronomía regional y la producción de miel orgánica completan una propuesta turística distinta dentro de la provincia.

En el norte de Córdoba, lejos del movimiento constante de los grandes centros turísticos, aparece San Marcos Sierras como uno de esos destinos que todavía conservan una identidad propia. Rodeado de montañas, atravesado por ríos transparentes y con una dinámica cotidiana marcada por la tranquilidad, el pueblo se transformó en una de las escapadas preferidas para quienes buscan desconectarse durante un fin de semana.

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San Marcos Sierras

Ubicado cerca de Cruz del Eje, San Marcos Sierras se distingue por detalles poco comunes en otras localidades turísticas: no tiene semáforos, mantiene calles de tierra y prácticamente no existe contaminación lumínica, como en las grandes ciudades. Esa combinación genera un ambiente sereno que invita a caminar sin apuro, recorrer ferias artesanales y disfrutar de la naturaleza serrana.

Cómo es el pueblo cordobés perfecto para visitar en otoño

Durante el otoño, el paisaje toma otro ritmo en San Marcos Sierras. Las temperaturas más templadas permiten recorrer senderos y zonas naturales sin el calor intenso del verano, mientras que los colores del monte cordobés cambian por completo y convierten cada paseo en una postal distinta.

El centro del pueblo gira alrededor de la plaza Cacique Tulián, donde se encuentra una antigua capilla construida en piedra y adobe en 1734. En esa misma zona suelen instalarse artesanos y músicos locales que acompañan las tardes con guitarreadas y espectáculos callejeros.

Uno de los puntos más llamativos del lugar es el Museo Hippie, considerado único en el mundo por su temática. Allí se exhiben objetos, fotografías y relatos vinculados al movimiento contracultural de los años sesenta, una corriente que todavía influye en el estilo de vida local.

San Marcos de Sierras (2)

Entre los atractivos naturales más visitados aparecen el Río Quilpo, conocido por sus aguas cristalinas y sus ollas naturales; el Cerro de la Cruz, ideal para observar el atardecer; y los túneles vegetales formados por árboles autóctonos que cubren antiguos caminos rurales. También sobresalen el Río San Marcos y los senderos de trekking del Cerro Alfa y el Mirador de la Espina.

La experiencia se completa con la gastronomía regional. En los restaurantes y ferias del pueblo conviven platos tradicionales como cabrito y cerdo con propuestas vegetarianas y veganas elaboradas con productos orgánicos. Además, San Marcos Sierras es reconocida como Capital Provincial de la Miel, gracias a una producción artesanal que se convirtió en uno de los símbolos económicos y culturales del valle.

San Marcos Sierras
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