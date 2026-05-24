Estas cuevas secretas de Salta tienen un atractivo único y se pueden visitar todo el año: cómo llegar

Estas formaciones rocosas se encuentran en el norte argentino, son poco visitadas y su imagen es tan impotente que parecen sacadas de una película.

En medio del fin de semana largo y del movimiento turístico que atraviesa el norte argentino , las Cuevas de Acsibi aparecen como una de las propuestas más particulares para quienes buscan una experiencia distinta en Salta.

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Ubicadas en la zona del Valle Calchaquí , muy cerca de Seclantás , estas formaciones naturales se transformaron en uno de los recorridos más recomendados por viajeros que priorizan el contacto con la naturaleza y los circuitos alejados del turismo masivo.

El sitio ganó notoriedad en los últimos años gracias a la difusión internacional y al reconocimiento que recibió Seclantás como uno de los pueblos rurales más lindos del mundo por parte de la ONU . Según explican los guías locales, el lugar atrae especialmente a visitantes europeos provenientes de Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos.

Las Cuevas de Acsibi se destacan por sus formaciones rojizas, cañones estrechos y pasadizos naturales moldeados por la erosión durante miles de años. El recorrido se realiza acompañado por guías de la zona, quienes además comparten detalles sobre la historia cultural y espiritual vinculada con las comunidades con culturas ancestrales del lugar.

La excursión principal incluye una caminata de aproximadamente 10 kilómetros entre ida y vuelta y está considerada de baja dificultad. Desde la organización remarcan que incluso chicos desde los 8 años pueden completar el trayecto sin inconvenientes, ya que el recorrido tiene pausas frecuentes y senderos accesibles.

Además de las cuevas, muchos visitantes aprovechan para conocer otros puntos de interés como la Laguna de Brealito, los cráteres de los cóndores y distintas grietas naturales utilizadas históricamente como espacios ceremoniales.

Cuevas de Acsibi - Salta cuevasdeacsibi.com.ar

Para llegar hasta Acsibi, la mayoría de los turistas se instala previamente en localidades cercanas como Cachi, Molinos o San Carlos. Desde allí se accede por caminos de montaña hasta Seclantás, donde parten las excursiones organizadas por guías locales.

Quienes trabajan en el lugar aseguran que el objetivo es mantener un turismo cuidado y no masivo, para preservan esta formación natural del deterioro. Por eso, gran parte de los senderos se reacondicionan manualmente cada año después de las lluvias, con la intención de cuidar el entorno natural y sostener el impacto ambiental al mínimo.