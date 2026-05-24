24 de mayo de 2026 Inicio
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Estas cuevas secretas de Salta tienen un atractivo único y se pueden visitar todo el año: cómo llegar

Estas formaciones rocosas se encuentran en el norte argentino, son poco visitadas y su imagen es tan impotente que parecen sacadas de una película.

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Así son las cuevas de Salta poco conocidas y completamente majestuosas.

Así son las cuevas de Salta poco conocidas y completamente majestuosas.

Origins Argentina.
  • Las Cuevas de Acsibi se consolidaron como uno de los destinos más buscados del Valle Calchaquí salteño.
  • El circuito combina caminatas, paisajes naturales y recorridos vinculados con la historia ancestral de la región.
  • Las excursiones pueden realizarse durante todo el año y son aptas para familias con chicos.
  • El acceso se realiza desde Seclantás, un pueblo reconocido internacionalmente por su atractivo rural.

En medio del fin de semana largo y del movimiento turístico que atraviesa el norte argentino, las Cuevas de Acsibi aparecen como una de las propuestas más particulares para quienes buscan una experiencia distinta en Salta.

Este destino cordobés es ideal para disfrutar el otoño lejos de la ciudad. 
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Ubicadas en la zona del Valle Calchaquí, muy cerca de Seclantás, estas formaciones naturales se transformaron en uno de los recorridos más recomendados por viajeros que priorizan el contacto con la naturaleza y los circuitos alejados del turismo masivo.

Cuevas de Acsibi - Salta

El sitio ganó notoriedad en los últimos años gracias a la difusión internacional y al reconocimiento que recibió Seclantás como uno de los pueblos rurales más lindos del mundo por parte de la ONU. Según explican los guías locales, el lugar atrae especialmente a visitantes europeos provenientes de Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos.

Cómo son las cuevas de Salta ideales para visitar

Las Cuevas de Acsibi se destacan por sus formaciones rojizas, cañones estrechos y pasadizos naturales moldeados por la erosión durante miles de años. El recorrido se realiza acompañado por guías de la zona, quienes además comparten detalles sobre la historia cultural y espiritual vinculada con las comunidades con culturas ancestrales del lugar.

La excursión principal incluye una caminata de aproximadamente 10 kilómetros entre ida y vuelta y está considerada de baja dificultad. Desde la organización remarcan que incluso chicos desde los 8 años pueden completar el trayecto sin inconvenientes, ya que el recorrido tiene pausas frecuentes y senderos accesibles.

Además de las cuevas, muchos visitantes aprovechan para conocer otros puntos de interés como la Laguna de Brealito, los cráteres de los cóndores y distintas grietas naturales utilizadas históricamente como espacios ceremoniales.

Cuevas de Acsibi - Salta

Para llegar hasta Acsibi, la mayoría de los turistas se instala previamente en localidades cercanas como Cachi, Molinos o San Carlos. Desde allí se accede por caminos de montaña hasta Seclantás, donde parten las excursiones organizadas por guías locales.

Quienes trabajan en el lugar aseguran que el objetivo es mantener un turismo cuidado y no masivo, para preservan esta formación natural del deterioro. Por eso, gran parte de los senderos se reacondicionan manualmente cada año después de las lluvias, con la intención de cuidar el entorno natural y sostener el impacto ambiental al mínimo.

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