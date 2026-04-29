"Si abrís el local te matamos": la amenaza mafiosa a un supermercadista chino que terminó con dos detenidos

Antes de inaugurar su comercio, la víctima encontró amenazas pintadas en la persiana del local. Tras la denuncia, la Policía allanó un supermercado chino, detuvo a dos sospechosos y realizó el secuestro de armas y $184 millones en efectivo.

La pintada en chino en la persiana del supermercado: "Si abrís el local, te matamos".

Una denuncia de un comerciante de origen chino en Mar del Plata, quien reportó pintadas en la persiana de su local con amenazas de muerte, desencadenó una investigación judicial que culminó en un millonario operativo policial en un supermercado chino donde detuvieron a dos sospechosos y secuestraron armas y $184 millones en efectivo. "Si abrís el local, te matamos", rezaba el mensaje mafioso.

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La víctima, identificada como Chen Jian Iao, encontró en la persiana de su local ubicado en la calle Fleming al 100 un mensaje escrito con aerosol rojo en su idioma natal. El uso del color rojo es interpretado por el comerciante como un símbolo de la mafia china que representa la sangre de las víctimas, con el fin de exigir pagos por protección o impedir la apertura del negocio.

La investigación, liderada por la fiscal Florencia Salas de la UFI N° 1 y llevada a cabo por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, se centró en el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona. Gracias al seguimiento de las imágenes y tareas de inteligencia, los efectivos lograron identificar el vehículo utilizado por los agresores y localizar un supermercado vinculado a los sospechosos en el barrio Las Avenidas, específicamente en la calle Cerrito al 300.

Durante el allanamiento al comercio, las autoridades se toparon con un hallazgo sorprendente: secuestraron un total de 184 millones de pesos en efectivo. Además de la millonaria suma, los agentes incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta con sus respectivos cargadores y municiones, teléfonos celulares, prendas de vestir que coincidían con las registradas en los videos de las pintadas y una camioneta Toyota Hilux SW4.

El operativo culminó con la aprehensión de dos hombres de nacionalidad china con documentación argentina: Ni Fei, de 38 años, y Liao Deping, de 36. Ni Fei fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, imputado por coacción y tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que su compañero fue notificado de la formación de una causa por coacción. Por su parte, la Oficina de Migraciones verificó que los implicados no presentaban irregularidades en su situación documental en el país.

Como trasfondo del conflicto, los investigadores manejan la hipótesis de que las amenazas responden a una "regla no escrita" entre comerciantes de la colectividad que busca evitar la competencia en un radio cercano de 500 metros. En paralelo a la causa judicial, inspectores municipales procedieron a la clausura del supermercado allanado tras detectar graves falencias edilicias, cableado a la vista y falta de elementos de seguridad.

Embed Mafia China en Mar del Plata:

Enfrentamientos y amenazas entre supermercadistas. Secuestran 184 millones de pesos y armas de fuego. pic.twitter.com/cf5qFKbvW6 — 10Noticias (@10noticiasmdq) April 29, 2026

Así realizaban pintadas la mafia china en la persiana del supermercado en Mar del Plata