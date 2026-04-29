29 de abril de 2026 Inicio
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El golpeador de Pilar sumó una nueva denuncia: "Quedé embarazada a raíz de su abuso"

Nadine Gervas, exempleada de una concesonaria en la que trabajó con Federico Nicolás Balbuena, se animó a hablar ante las cámaras tras la detención del hombre, quien sería el progenitor del hijo de la joven. "Quiero justicia", expresó la denunciante.

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Nadine Gervas es una nueva denunciante contra Federico Nicolás Balbuena.

Nadine Gervas es una nueva denunciante contra Federico Nicolás Balbuena.

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Federico Nicolás Balbuena recibió una grave acusación por abuso sexual y amenazas mientras permanece bajo arresto por atacar a su expareja en Pilar. Nadine Gervas, quien compartió tareas laborales con el hombre, decidió hablar ante las cámaras para relatar el calvario que sufrió bajo las órdenes del violento sujeto.

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La joven, que relató en una entrevista para Desayuno Americano que el vínculo con el detenido siempre fue profesional dentro de la agencia de autos donde ambos trabajaban, también publicó en redes sociales un crudo mensaje. "Mi abusador se llama Federico Nicolás Balbuena. Escribo desde el dolor y de la bronca, sabiendo que esta persona está impune hasta hoy", sostuvo.

Gervas detalló tres episodios de ataques contra su integridad física, uno cerca de una estación de servicio en un viaje y otros dos en la vivienda del agresor. La víctima aseguró que el hombre la amenazó con un arma frente a otras personas.

La denunciante aportó pruebas contundentes a la Justicia obtenidas en diversos chats de WhatsApp y audios donde el acusado la denigraba de forma constante. "Si me la boqueás una vez más te voy a pegar", rezaba una de las advertencias enviadas por Balbuena hacia la empleada.

"Quedé embarazada a raíz de su abuso y, aunque me da mucha vergüenza y humillación confirmar que esta persona es el padre de mi hijo, quiero justicia", subrayó y agregó angustiada: "Yo jamás, nunca voy a dejar que se acerque a él porque es un violento". La causa judicial tramita actualmente en la UFI N°9 de Luján, bajo la mirada atenta de la fiscal Mariana Suárez.

Nadine
En redes sociales Nadine Gervas compartió un mensaje en el que expuso la situación que vivió con Federico Nicolás Balbuena.

En redes sociales Nadine Gervas compartió un mensaje en el que expuso la situación que vivió con Federico Nicolás Balbuena.

La recolección de evidencia continúa su curso mientras los investigadores analizan los testimonios que comprometen seriamente la situación procesal del hombre de negocios pilarense. Hasta ahora, Balbuena no reconoció su paternidad y mantiene una postura de silencio ante los hechos de público conocimiento.

Quién es Federico Nicolás Balbuena, el hombre filmado golpeando a su pareja

Además de las acusaciones por abuso, Balbuena acumula cuatro denuncias por estafa. El agresor, que ya se encuentra detenido, ya está notificado de la nueva denuncia y cuenta con defensor particular, cuya estrategia es impugnar las pruebas testimoniales y audiovisuales incorporadas al expediente, según publicó Infobae.

La fiscalía ya tomó declaración a seis personas, entre ellas otros compañeros de trabajo de la pareja, que manifestaron que Balbuena la maltrataba y la denigraba delante de terceros. El denunciado conoció a las denunciantes de manera similar: mientras compartían espacios de trabajo.

Federico Nicolás Balbuena
Federico Nicolás Balbuena tiene dos denuncias por abuso y cuatro por estafa.

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