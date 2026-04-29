29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3878 del miércoles 29 de abril de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del miércoles 29 de abril de 2026.

Resultados del Loto Plus del miércoles 29 de abril de 2026.

Redes Sociales

Este miércoles 29 de abril de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del sábado 25 de abril de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3877 del sábado 25 de abril de 2026

Loto Plus: resultados del miércoles 29 de abril de 2026

NÚMERO PLUS 7

Loto Tradicional del miércoles 29 de abril de 2026

Números ganadores: 02 - 12 - 21 - 30 - 41 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $1.398.750.282

5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $3.395.122

4 aciertos: 270 ganadores. Premio: $10.060

Loto Match del miércoles 29 de abril de 2026

Números ganadores: 09 - 16 - 18 - 40 - 42 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $8.326.569.687

5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $4.526.829

4 aciertos: 170 ganadores. Premio: $15.977

Loto Desquite del miércoles 29 de abril de 2026

Números ganadores: 07 - 14 - 18 - 21 - 27 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $552.793.528

Loto Sale o Sale del miércoles 29 de abril de 2026

Números ganadores: 02 - 10 - 17 - 28 - 29 - 36

5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $2.057.650

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Sábado 2 de mayo a las 22. POZO ESTIMADO: $31.135.000.000

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de abril de 2026.

Quini 6: 42 ganadores se llevaron más de $6 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de abril de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.368 del domingo 26 de abril de 2026

Resultados del Loto Plus del miércoles 22 de abril de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3876 del miércoles 22 de abril de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de abril de 2026.

Quini 6: 42 ganadores se llevaron más de $6 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Estos son los resultados del sorteo 3366 del domingo 19 de abril de 2026

Quini 6: los resultados del sorteo 3366 del domingo 19 de abril de 2026

Nadine Gervas es una nueva denunciante contra Federico Nicolás Balbuena.

El golpeador de Pilar sumó una nueva denuncia: "Quedé embarazada a raíz de su abuso"

Rating Cero

Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.
play

Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

Un lazo entrañable une al exmodelo y la conductora brasileña. 

La confesión de Hernán Drago sobre Xuxa: "Se quedó muchas veces en casa"

La China Suárez en la campaña publicitaria de la marca de lencería de Ivana Figueiras.
play

Una empresaria reveló que recibió comentarios crueles por contratar a la China Suárez: "No esperaba tanto"

Las Dotto Models de los años 90: atalina Rautenberg, Carolina Peleritti, Valeria Mazza, Deborah del Corral y Elizabeth Márquez.
play

Se cambió el nombre y ahora canta coplas: qué fue de la vida de una de las modelos top de los 90

Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Yipio, participante de Gran Hermano 2026.

¿Hay acomodo en Gran Hermano? Aseguran que la producción protege a Yipio

últimas noticias

Nadine Gervas es una nueva denunciante contra Federico Nicolás Balbuena.

El golpeador de Pilar sumó una nueva denuncia: "Quedé embarazada a raíz de su abuso"

Hace 13 minutos
La pintada en chino en la persiana del supermercado: Si abrís el local, te matamos.

"Si abrís el local te matamos": la amenaza mafiosa a un supermercadista chino que terminó con dos detenidos

Hace 32 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 29 de abril de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3878 del miércoles 29 de abril de 2026

Hace 54 minutos
play
Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.

Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de abril de 2026.

Quini 6: 42 ganadores se llevaron más de $6 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Hace 1 hora