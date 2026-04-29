Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

La estrella del pop argentino lanzó en YouTube un documental sobre la intimidad de su universo creativo antes de los shows del 6 y 7 de junio. Los fanáticos ya pueden disfrutar de los detalles más íntimos sobre la preparación de un show que promete.

Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.

Lali Espósito sorprendió con el lanzamiento de su nueva serie documental titulada Camino a River para calentar motores hacia sus fechas históricas en el estadio Monumental. La artista publicó en la plataforma YouTube el primer capítulo del proyecto, que recorre íntimamente la preparación de los conciertos en Núñez que se concretarán el 6 y 7 de junio .

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Bajo el nombre El año del Demonio, la entrega inicial propone un viaje por el proceso artístico del disco No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. La cantante, que desde hace unos meses no realizaba un lanzamiento artístico, reveló detalles inéditos de sus canciones junto a la conducción de Martuli para alegría de sus millones de seguidores.

Este material exhibe las decisiones estéticas y técnicas que llevaron a su álbum a superar 200 millones de reproducciones y alcanzar el Top 5 Global de Spotify. El éxito rotundo del disco, que se convirtió en el más vendido de 2025 en Argentina, consolidó a la popstar como una referente del género.

En el primer capítulo del documental, en un repaso íntimo, la cantante y la host charlan sobre el origen de Mejor Que Vos, canción que se convirtió en hit y tuvo la participación de Miranda!. El recorrido por los temas del álbum también ahonda sobre la elección de Duki para cantar Plástico, o sobre la llamada que tuvo con su amigo, Dillom, para la colaboración en 33.

Lali, que aparece en 9 ternas y se transformó en la artista femenina con más nominaciones a los premios Gardel 2026, agotó las dos funciones en el Estadio Monumental y, gracias a la reubicación del escenario principal, la producción habilitó nuevas localidades mediante la plataforma AllAccess.

La serie documental funciona como una pieza clave para entender el trabajo de Lali y la magnitud del espectáculo que prepara para sus fanáticos en junio. Los seguidores podrán ver cómo se prepara la puesta en escena más ambiciosa de su trayectoria antes de subirse al escenario de River.

LALI_ CAMINO A RIVER_1 (1) La cantante se presentará el 6 y 7 de junio en River. Prensa Lali

Lali de festejo: su último disco cumplió un año y lo celebró en redes sociales

Para seguir con las buenas noticias, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para conmemorar el aniversario de su último trabajo discográfico y resaltó el esfuerzo grupal de su equipo que llevó el proyecto al éxito. "Estas canciones, el mundo visual y el corazón del álbum están atravesados por lo colectivo, la energía viva, el valor de la grupalidad", escribió.

En su posteo, la popstar agradeció a los colegas que colaboraron con sus canciones por elevar sus temas y también saludó a su familia artística por el apoyo. "Aguante el pop. El de verdad. Aguante nuestra inigualable música argentina. Aguante ustedes. Gracias por escuchar este álbum", lanzó la artista.

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Su mensaje tuvo sus palabras para los fanáticos, a quienes trató de auténticos, y sumó, como siempre, referencias a la diversidad: "A los que se divierten de verdad y a los que no les importa ser lo que otros exigen", lanzó Lali, que cerró el mensaje como una verdadera estrella: "Gracias por venir a cada show. Tu popstar fav".