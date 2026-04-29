Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una charla que puede ser clave para las guerras en Irán y Ucrania

Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia dialogaron por teléfono durante más de una hora sobre los conflictos bélicos que involucran a ambos países. El intercambio ocurrió mientras la imagen del líder republicano se desploma frente al fuerte rechazo social por la guerra en Medio Oriente.

Vladímir Putin y Donald Trump tuvieron una llamada de más de una hora en la que hablaron de los conflictos bélicos que atraviesan sus países.

El presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso Vladímir Putin mantuvieron una conversación telefónica de una hora y media este miércoles, según confirmó un asesor presidencial de Rusia. El intercambio ocurrió en un momento crítico donde la gestión del norteamericano enfrenta su nivel de aprobación más bajo.

Según informó el consejero político ruso Yuri Ushakov, la conversación fue en tono "franco" y "amistoso". También señaló que, antes de comenzar la charla formal, Putin dio sus "palabras de apoyo" al republicano por el intento de magnicidio que sufrió hace unos días por parte de Cole Allen. "El líder ruso condenó enérgicamente este crimen", remarcó el funcionario asiático.

En cuanto a lo que sucede en Medio Oriente, Ushakov agregó que Putin consideró como una decisión "correcta" el haber prolongado el alto al fuego por tiempo indefinido con Irán tras los numerosos ultimátums de la Casa Blanca. Aun así, el mandatario del Kremlin resaltó que Washington "debe darles una posibilidad a las negociaciones" con los persas para intentar estabilizar la región.

El funcionario de Moscú también advirtió sobre las "inevitables consecuencias nefastas" que provocaron los ataques en Teherán durante las últimas semanas de conflicto. Para el gobierno ruso, la alternativa de una "operación terrestre" en suelo iraní será "completamente inaceptable y peligrosa" para la estabilidad internacional.

"Rusia está firmemente decidida a prestar todo su apoyo a los esfuerzos diplomáticos" con el objetivo de encontrar una salida pacífica al conflicto bélico, aseguró el asesor. Con ese norte, el gigante euroasiático sostendrá los contactos fluidos con los representantes de Israel, los líderes de los países del Golfo y el equipo encargado de las negociaciones enviado desde Estados Unidos .

Sobre la guerra en Ucrania, el líder republicano manifestó que el acuerdo para alcanzar la paz está cerca, según explicó el funcionario ruso. Sin embargo, ante el pedido de balance del estadounidense, Putin ratificó que sus tropas "mantienen la iniciativa estratégica" y continúan el avance contra las posiciones de Kiev.

El presidente ruso se manifestó predispuesto a establecer una tregua durante el próximo 9 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de la Victoria. El mandatario norteamericano respaldó la iniciativa y destacó que dicha celebración marca la "victoria común" de ambas potencias sobre el nazismo en la historia, aunque Putin aseguró que no cambiará sus objetivos contra Kiev, que fueron notificados al presidente ucraniano Volodomir Zelenski, quien debe aceptar las condiciones de Rusia.

La popularidad de Donald Trump sufre un duro revés

El índice de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al 34%, la cifra más baja desde el inicio de su segundo mandato presidencial. Según la última encuesta de Reuters/Ipsos, la población manifiesta una gran insatisfacción por el manejo del costo de vida y la economía actual.

Donald Trump El presidente norteamericano pierde imagen positiva y se encuentra en su peor momento. Redes sociales

La caída del respaldo coincide con el rechazo popular a la guerra declarada contra Irán, que provocó un aumento del 40% en el precio de la nafta. Solo el 34% de los ciudadanos apoya las operaciones militares iniciadas en febrero y relacionan el conflicto con el deterioro del bienestar cotidiano de las familias.