Javier Milei: "La economía está subiendo como pedo de buzo y nos vamos a convertir en potencia"

Tras su paso en el Congreso, el Presidente brindó un discurso en el cierre de la Expo EFI 2026, una exposición de economía, finanzas e inversiones que se desarrolla en el centro de Convenciones de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei brindó un discurso, luego de presenciar en el Congreso la exposición del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , donde hizo un análisis del desarrollo de la gestión económica y apuntó contra la prensa, a quien atacó a la salida de la Cámara de Diputados: "No voy a aceptar la psicopateada ni de los kukas ni de los periodistas" , expresó.

En el cierre de la Expo EFI 2026, la 13ª edición de la exposición de economía, finanzas e inversiones que se desarrolló en el centro de Convenciones de Buenos Aires, el mandatario evitó hablar del respaldo a Adorni y criticó a los periodistas, tras su cruce en el Poder Legislativo: “Los periodistas han dicho todo tipo de barbaridades sobre mí, tengo derecho a defenderme, eso no afecta en la libertad de prensa. Están todo el día llorando. ¿En qué cosa les ejercí violencia? En ninguna”, precisó.

Además, agregó: “Un grupo despreciable en un 95%. Hablan de mis respuestas y no de las barbaridades que dijeron sobre mí, sobre mi familia y sobre mis hijitos de cuatro patas”.

Tras su paso en el Congreso, el Presidente brinda un discurso en el cierre de la Expo EFI 2026, una convención de economía, finanzas e inversiones que se desarrolla en el centro de Convenciones de Buenos Aires. "No voy a aceptar la psicopateada ni de los kukas ni de los… pic.twitter.com/NXHcws89Sj

En materia económica, el líder libertario volvió a defender su programa económico y se confesó: “Nadie acá está diciendo que estamos en Suiza. En realidad, queremos ser mejores que Suiza, pero tengamos en cuenta de dónde venimos”. En el mismo sentido, sostuvo que la economía argentina "está subiendo como pedo de buzo", vaticinando que el país se convertirá en una potencia mundial si se mantiene el rumbo actual.

Por otra parte, el Presidente defendió el ajuste fiscal de su Gobierno, valuado en u$s100.000 millones, argumentando que el mismo no es recesivo ni genera pobres porque "cae donde tiene que recaer", que es el sector público. Según su visión, este proceso permite devolver recursos a los ciudadanos y financiar al sector privado.

Asimismo, el mandatario resaltó que su gestión es la única en la historia que ha logrado bajar impuestos en dos puntos y medio del PBI. Respecto a la inflación, valoró haber iniciado un "descenso sostenido", lo cual considera fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de precios y una mejor asignación de recursos. Para Milei, estabilizar la economía fue la prioridad absoluta para evitar que la crisis heredada convirtiera a la Argentina en un escenario similar al de Cuba o Venezuela.

Embed | "Nosotros bajamos los impuestos. ¿Le pidieron tambien a los gobernadores e intendentes que bajen impuestos provinciales y tasas municipales?"



Milei en Expo EFI 2026 pic.twitter.com/7qLtidJcGP — Traductor (@TraductorTeAma) April 29, 2026

De cara al futuro electoral, el Presidente lanzó una invitación a la ciudadanía para "renovar el contrato" el próximo año. Prometió que, de continuar su gestión, se le devolverán a los argentinos u$s500.000 millones, una cifra equivalente a la deuda recibida del gobierno anterior. El libertario enfatizó que si el país acepta el "desafío del cambio" y tiene el coraje de enfrentar las reformas, Argentina volverá a ser una nación grande.

Sin embargo, el mandatario reconoció que la transición económica no será uniforme, admitiendo que "hay sectores a los que les va a ir mejor y a otros que les va a ir peor" debido al reajuste de precios relativos. Ante las persistentes críticas externas y locales, Milei concluyó su presentación minimizando el impacto de las mismas con una frase lapidaria: "Nadie es profeta en su tierra", reafirmando que su prioridad es dejar un legado histórico por encima de la opinión coyuntural.

Mirá el discurso completo del presidente Javier Milei en el cierre de la Expo EFI 2026