Turismo en Córdoba: cuánto cuesta vacacionar en el verano 2026, según el destino

El verano 2026 comenzó a delinearse con anticipación en Córdoba , impulsado por un escenario de mayor previsibilidad de precios y un notable crecimiento en las consultas para enero y febrero. Operadores turísticos, inmobiliarias y propietarios aceleraron definiciones en los principales destinos serranos, en un contexto de demanda en alza y contratos cerrados con mayor anticipación.

Relevamientos del sector turístico provincial indican un crecimiento interanual del 25% en la demanda de alojamiento , acompañado por un cambio en el perfil del visitante. Predominan las comparaciones entre opciones, la reducción de la duración de las estadías y la búsqueda de claridad en las tarifas finales, lo que obliga a planificar con mayor precisión.

Desde el mercado inmobiliario, el impacto se refleja con fuerza en los alquileres temporarios. La escasez de propiedades bien ubicadas y la presión sostenida sobre la oferta empujan valores que luego se trasladan de manera directa a la temporada alta , especialmente en enero , el mes de mayor concentración turística .

Villa Carlos Paz vuelve a funcionar como el principal termómetro del verano cordobés. Según la Cámara de Turismo local, los hoteles tres estrellas manejan tarifas para cinco noches en enero que van de $723.000 a $815.000 para dos personas , con desayuno incluido y, en algunos casos, acceso a piletas o espacios recreativos.

El alquiler temporario presenta una dispersión marcada: casas y departamentos para cuatro personas parten desde $60.000 por noche en zonas periféricas, mientras que las unidades más demandadas, cercanas al lago San Roque o con pileta, superan los $120.000 diarios . El gasto promedio estimado asciende a $92.000 por persona por día , contemplando alojamiento, comidas y actividades.

Cosquín

Cosquín sostiene un perfil vinculado al turismo cultural y de naturaleza, con un pico de demanda en enero por el Festival Nacional de Folklore. Las opciones más económicas comienzan en $20.000 por noche, mientras que cabañas y casas familiares se ubican en torno a $67.800 diarios.

Los hoteles y hosterías ofrecen tarifas de entre $39.000 y $57.000 por noche para dos personas. Las casas con pileta, de mayor capacidad, alcanzan valores de $90.000 a $170.000 diarios. El gasto estimado por persona se ubica entre $70.000 y $85.000.

Mina Clavero

En Mina Clavero, uno de los destinos más buscados del valle de Traslasierra, las cabañas familiares parten desde $125.000 por noche en enero. La cercanía al río y los servicios incluidos generan diferencias notables entre propuestas, en un destino que mantiene alta ocupación durante toda la temporada.

Villa General Belgrano

Villa General Belgrano combina perfil gastronómico y tradición centroeuropea. Los hoteles tres estrellas manejan tarifas de $90.000 a $100.000 por noche para dos personas, mientras que las opciones de mayor categoría superan esos valores. La demanda se mantiene firme durante enero, con estadías de duración media.

La Falda

Dentro del Valle de Punilla, La Falda aparece como una alternativa más accesible. Los hoteles tradicionales ofrecen habitaciones dobles desde $60.000 por noche, lo que favorece estadías más prolongadas y un perfil de visitante que prioriza presupuesto y tranquilidad.

Villa Giardino

Villa Giardino se posiciona entre los destinos más tranquilos de la región. Las casas y cabañas básicas arrancan en $65.000 por noche, mientras que las propiedades familiares con jardín, asador o pileta se ubican entre $80.000 y $120.000 diarios. En el segmento premium, algunas unidades alcanzan los $200.000 por noche, con ajustes moderados previstos para febrero.

A estos valores se suman los costos de traslado. Los pasajes en ómnibus desde Buenos Aires rondan los $90.000 ida y vuelta, mientras que los vuelos oscilan entre $135.000 y $181.000. En auto, el gasto puede superar los $120.000 para una familia. En conjunto, el verano 2026 se perfila con buena ocupación en enero y mayor flexibilidad de precios en febrero.