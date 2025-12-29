29 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: cuánto cuesta vacacionar en el verano 2026, según el destino

La temporada estival muestra fuertes contrastes entre destinos serranos, con tarifas condicionadas por demanda, ubicación y servicios.

Por
Vacacionar en las sierras de Córdoba: cuánto cuesta en verano 2026.

Vacacionar en las sierras de Córdoba: cuánto cuesta en verano 2026.

www.minaclavero.gov.ar
  • La temporada 2026 registra un incremento sostenido en los costos turísticos en las sierras de Córdoba.
  • El alojamiento concentra el mayor impacto del presupuesto, con amplias diferencias entre destinos.
  • La demanda anticipada y el mercado inmobiliario influyen en la definición de tarifas.
  • El gasto total se completa con transporte, consumo diario y estadías más cortas.

El verano 2026 comenzó a delinearse con anticipación en Córdoba, impulsado por un escenario de mayor previsibilidad de precios y un notable crecimiento en las consultas para enero y febrero. Operadores turísticos, inmobiliarias y propietarios aceleraron definiciones en los principales destinos serranos, en un contexto de demanda en alza y contratos cerrados con mayor anticipación.

Estos destinos son los más destacados de Uruguay.
Te puede interesar:

Cuáles son los balnearios que más se destacan para visitar Uruguay en 2026

Relevamientos del sector turístico provincial indican un crecimiento interanual del 25% en la demanda de alojamiento, acompañado por un cambio en el perfil del visitante. Predominan las comparaciones entre opciones, la reducción de la duración de las estadías y la búsqueda de claridad en las tarifas finales, lo que obliga a planificar con mayor precisión.

Desde el mercado inmobiliario, el impacto se refleja con fuerza en los alquileres temporarios. La escasez de propiedades bien ubicadas y la presión sostenida sobre la oferta empujan valores que luego se trasladan de manera directa a la temporada alta, especialmente en enero, el mes de mayor concentración turística.

Villa Carlos Paz
Córdoba turística: la combinación de demanda alta y oferta limitada define precios dispares en las sierras.

Córdoba turística: la combinación de demanda alta y oferta limitada define precios dispares en las sierras.

Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz vuelve a funcionar como el principal termómetro del verano cordobés. Según la Cámara de Turismo local, los hoteles tres estrellas manejan tarifas para cinco noches en enero que van de $723.000 a $815.000 para dos personas, con desayuno incluido y, en algunos casos, acceso a piletas o espacios recreativos.

El alquiler temporario presenta una dispersión marcada: casas y departamentos para cuatro personas parten desde $60.000 por noche en zonas periféricas, mientras que las unidades más demandadas, cercanas al lago San Roque o con pileta, superan los $120.000 diarios. El gasto promedio estimado asciende a $92.000 por persona por día, contemplando alojamiento, comidas y actividades.

Cosquín

Cosquín sostiene un perfil vinculado al turismo cultural y de naturaleza, con un pico de demanda en enero por el Festival Nacional de Folklore. Las opciones más económicas comienzan en $20.000 por noche, mientras que cabañas y casas familiares se ubican en torno a $67.800 diarios.

Los hoteles y hosterías ofrecen tarifas de entre $39.000 y $57.000 por noche para dos personas. Las casas con pileta, de mayor capacidad, alcanzan valores de $90.000 a $170.000 diarios. El gasto estimado por persona se ubica entre $70.000 y $85.000.

Mina Clavero

En Mina Clavero, uno de los destinos más buscados del valle de Traslasierra, las cabañas familiares parten desde $125.000 por noche en enero. La cercanía al río y los servicios incluidos generan diferencias notables entre propuestas, en un destino que mantiene alta ocupación durante toda la temporada.

Villa General Belgrano

Villa General Belgrano combina perfil gastronómico y tradición centroeuropea. Los hoteles tres estrellas manejan tarifas de $90.000 a $100.000 por noche para dos personas, mientras que las opciones de mayor categoría superan esos valores. La demanda se mantiene firme durante enero, con estadías de duración media.

La Falda

Dentro del Valle de Punilla, La Falda aparece como una alternativa más accesible. Los hoteles tradicionales ofrecen habitaciones dobles desde $60.000 por noche, lo que favorece estadías más prolongadas y un perfil de visitante que prioriza presupuesto y tranquilidad.

Villa Giardino

Villa Giardino se posiciona entre los destinos más tranquilos de la región. Las casas y cabañas básicas arrancan en $65.000 por noche, mientras que las propiedades familiares con jardín, asador o pileta se ubican entre $80.000 y $120.000 diarios. En el segmento premium, algunas unidades alcanzan los $200.000 por noche, con ajustes moderados previstos para febrero.

Villa Giardino 3
Cosquín y Mina Clavero muestran opciones para distintos presupuestos.

Cosquín y Mina Clavero muestran opciones para distintos presupuestos.

A estos valores se suman los costos de traslado. Los pasajes en ómnibus desde Buenos Aires rondan los $90.000 ida y vuelta, mientras que los vuelos oscilan entre $135.000 y $181.000. En auto, el gasto puede superar los $120.000 para una familia. En conjunto, el verano 2026 se perfila con buena ocupación en enero y mayor flexibilidad de precios en febrero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estacionar cerca del río cuesta cada vez más en Córdoba.

Turismo en Córdoba: cuánto sale estacionar con el auto cerca de los ríos en el verano 2026

En Córdoba hay un pueblo que este verano ofrece seis opciones imperdibles.

Turismo en Córdoba: seis propuestas para hacer en un pueblo no tan conocido en el verano 2026

En Córdoba hay un pueblito con un nombre con un origen muy especial.

Turismo en Córdoba: el pueblito escondido que con su nombre ya genera alegría

Cuenta con una mezcla de paisajes naturales, legado histórico y actividades recreativas.

Cómo es Piriápolis, la playa de Uruguay que se destaca en todos los veranos y tiene para hacer de todo

San Esteban se ubica en el Valle de Punilla, rodeada de sierras y a pocos minutos de La Cumbre y Los Cocos.

Turismo en Córdoba: el destino con rincones naturales de paz y capillas legendarias

Las aguas del río Anisacate son el atractivo principal de este destino. 

Turismo en Córdoba: el pueblito con río de aguas transparentes y extensas playas de arena

Rating Cero

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Este título se posicionó rápidamente en el tercer puesto de las series más vistas, detrás de Stranger Things 5 y Emily en París 5.
play

Esta serie documental con historias emocionantes tiene a Jason Momoa como conductor y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Con paisajes imponentes y una trama sensible, se presenta como una elección perfecta para cerrar la semana con una dosis de emoción e inspiración.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la película que es para toda la familia, tiene aventura y te hará emocionar

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

últimas noticias

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Hace 19 minutos
Sexto día de paro de la línea 148: reclaman sueldos y aguinaldo atrasado

Sexto día de paro de la línea 148: reclaman sueldos y aguinaldo atrasado

Hace 22 minutos
play

Qué se sabe del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: los escabrosos detalles de la emboscada y su asesinato

Hace 30 minutos
play
Este título se posicionó rápidamente en el tercer puesto de las series más vistas, detrás de Stranger Things 5 y Emily en París 5.

Esta serie documental con historias emocionantes tiene a Jason Momoa como conductor y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Hace 37 minutos
Con este esquema, miles de trabajadores podrán aprovechar los primeros días de enero para realizar mini escapadas y viajes cortos.

Confirmado: será será feriado el viernes 2 de enero y habrá fin de semana extra largo

Hace 50 minutos