Turismo en Córdoba: la estancia jesuítica donde vivió el Papa Francisco

En el corazón de Villa Carlos Paz , lejos del ruido de los teatros y las luces de la costanera, existe un refugio donde el tiempo pasa sin grandes alteraciones. Se trata del Parque Estancia La Quinta , un predio que no solo custodia el legado arquitectónico y productivo de la Compañía de Jesús en Córdoba, sino que también guarda entre sus muros los recuerdos de juventud de Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como el Papa Francisco.

A pocos minutos del centro, este sitio religioso ofrece un remanso de paz ideal para familias y buscadores de historias poco conocidas. Visitar este sitio es, en esencia, caminar por las huellas de un hombre que marcó la historia moderna del mundo.

Los visitantes pueden recorrer los mismos jardines donde Francisco realizaba caminatas por los senderos serranos, estudiaba bajo los cedros y cipreses plantados por sus antecesores y participaba de las tareas cotidianas de la comunidad.

El municipio ha revalorizado el espacio creando el Circuito Religioso de La Quinta , que conecta la iglesia con otros hitos cercanos como la Gruta de la Virgen de Lourdes y la Cruz de Palo que data de 1900. En la actualidad, el lugar es considerado un polo de turismo religioso y arqueológico .

Donada a los jesuitas en 1906 , este espacio se convirtió en la "Quinta del Niño Dios". Durante gran parte del siglo XX, funcionó como un centro de retiro, meditación y formación para los seminaristas de la orden.

Su estructura, construida con piedras de canteras locales, incluye la emblemática Parroquia del Niño Dios, bendecida en 1933, y un sofisticado sistema de acequias y tajamares que permitía a los religiosos ser autosustentables, produciendo sus propios lácteos y frutas. Este predio de cinco hectáreas tiene unos preciosos vitrales de la época que decoran sus edificaciones con diferentes escenas, como la imagen del fundador de la orden, San Ignacio de Loyola camino a Roma, el nacimiento de Cristo, la adoración de los pastores y de los Reyes Magos.

Quinta La Estancia (2) @modoviajeok

Es un lugar ideal para visitar no solo por su valor religioso, sino también por el Museo Arqueológico Numba Charava que funciona dentro del mismo predio. Este espacio exhibe una valiosísima colección de más de 600 piezas que narran la vida de los pueblos originarios que habitaron las sierras hace miles de años, incluyendo herramientas de piedra, cerámicas y restos fósiles.

Dónde está la estancia jesuítica donde vivió el Papa Francisco

La estancia jesuítica donde vivió Jorge Bergoglio se encuentra en el Parque Estancia La Quinta, ubicado en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Específicamente, su dirección es Los Zorzales 241 (esquina Alfonsina Storni), en el barrio La Quinta, una zona tranquila y rodeada de naturaleza a pocos minutos del centro de la ciudad.

Cómo llegar a la estancia jesuítica donde vivió el Papa Francisco

La distancia a recorrer desde CABA es de aproximadamente 736 km. El tiempo estimado de viaje es entre 8 y 9 horas, dependiendo del tráfico.

La ruta principal comienza en la Autopista Buenos Aires - Rosario (Ruta Nacional 9). Al llegar a Rosario, continúas por la Autopista Córdoba - Rosario (RN9) hasta la ciudad de Córdoba. Una vez allí, tomas la Autopista Justiniano Posse (RN 20) que te lleva directamente a Villa Carlos Paz.

Desde la Terminal de Retiro o Liniers existen numerosas empresas que tienen servicios directos a la Terminal de Villa Carlos Paz. El viaje dura unas 9 a 10 horas. Desde la terminal de Carlos Paz, podés llegar a la estancia en taxi o colectivo local en menos de 10 minutos.

Para quienes quieran acortar el viaje con un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella en la ciudad de Córdoba, después tendrán que alquilar un auto o tomar un transfer que te lleve a Carlos Paz en unos 45 minutos por la variante Costa Azul.