Premios Gardel 2026: con Lali, Cazzu y Milo J, se conoció la lista completa de nominados

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) anunció la lista completa de nominados a los Premios Gardel 2026, el galardón más importante de la música nacional. La entrega será el martes 26 de mayo, tendrá 53 categorías y, como cada año, será en el Teatro Coliseo.
Las propuestas de esta edición tiene mucho que ver con las jóvenes figuras del género urbano y pop como Lali Espósito, Cazzu y Milo J, que se ubican como los favoritos con la mayor cantidad de candidaturas.
La terna de Álbum del año, que define el ganador del Gardel de Oro, es una de las más interesantes en este 2026, con el antecedente de CA7RIEL & Paco Amoroso como los ganadores de la estatuilla dorada el año pasado.
- Latinaje - Cazzu
- No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
- La Vida Era Más Corta - Milo J
- Cuerpos, vol.1 -Babasónicos
- Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
Canción del año
- Advertencia - Babasónicos
- Niño - Milo J
- Mejor que vos - Lali & Miranda!
- Con Otra - Cazzu
- Favorita - Angela Torres
- El gordo - Marilina Bertoldi
- Querida Yo - Yami Safdie, Camilo
- Fresh - Trueno
- #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
Grabación del año
- In the City - Charly García, Sting
- Niño - Milo J
- Mejor que vos - Lali & Miranda!
Mejor álbum artista rock
- Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
- El retorno - Santiago Motorizado
- El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman
- Continhuará - Fernando Ruiz Díaz
- Novela - Fito Paez
Mejor álbum artista pop
- Cuerpo - Olivia Wald
- Detalles - Zoe Gotusso
- Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres
- No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
- No me olvides - Angela Torres
- El Verdadero - Juan Ingaramo
- Perfectas - Emilia
Mejor álbum conceptual
- Tucumano Soy - Juan Falú
- La Vida Era Más Corta - Milo J
- Sandro Así - Ariel Ardit
Mejor álbum pop/rock
- Polvo de estrellas - Turf
- El regreso - Tan Biónica
- Los lobos - Estelares
- Ya no estoy aquí - Rayos Láser
- Alter Ego - Silvestre y la Naranja
Mejor álbum en vivo
- Juegue Kuelge - El Kuelgue
- Hilda canta Charly 2 (En vivo) - Hilda Lizarazu
- Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece
- Conociedo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia
- Trueno - Red Bull Symphonic- Trueno
- Signos 25 años Vivo - Los Nocheros
- En vivo Vol. I - Cindy Cats
- Escena en vivo - Cruzando el charco
Mejor álbum grupo rock
- Divididos - Divididos
- Artificios - Indios
- A tres días de la Tierra - Eruca Sativa
- El club de la pelea I - Airbag
- Cuerpos, Vol. I - Babasónicos
- Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario - Él mató a un policía motorizado
Mejor álbum grupo pop
- Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!
- Vandalos - Bándalos Chinos
- 4EVER - K4OS
Mejor álbum pop alternativo
- Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur
- Hotcore - Taichu
- En el ciber - Benito Cerati
- Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Tanya - Juana Rozas
Mejor álbum rock alternativo
- Exultante - Carca
- Ceremonia - 1915
- Instantáneo - Viva elástico
- Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders
Mejor álbum rock pesado
- Vive - Claudo Marciello
- Legado - A.N.I.M.A.L
- Alto viaje - Corvex
Mejor álbum urbano
- Gotti B - Tiago PZK
- Quimera - María Becerra
- 166 (Deluxe) retirada - Milo J
- Saturación pop - YSY A
- Lamba - FMK
Mejor canción de pop
- Perfecto final - Conociendo Rusia, Nathy Pelusa
- Día del amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
- El ritmo - Bandalos chinos
- Favorita - Angela Torres
- Me gusta - Miranda!, TINI
- Mejor que vos - Miranda!, Lali
Mejor canción de rock
- El gordo - Marilina Bertoldi
- In the City - Charly García & Sting
- Volarte- Eruca Sativa
- Pensando en ella - Dante Spinetta
- Advertencia - Babasónicos
- Aliados en un viaje - Divididos
Mejor canción pop rock
- 33 - Lali, Dillom
- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Barry Lindo - El Kuelgue
- Tus cosas (ft. Airbag) - Tan Bionica
- Desastres fabulosos - Conociendo Rusia, Jorge Drexler
Mejor colaboración
- Loco un poco - Turf, Lali
- Tu misterioso alguien - Luck Ra, Miranda!
- Campera de cuero - Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo
- Jangadero- Milo J, Mercedes Sosa
- Mi vida - Tan Bionica, Andrés Calamaro
- In the City - Charly García, Sting
- Mejor que vos - Miranda!, Lali
- Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee
- Me gusta - Miranda!, TINI
- Me contó un pajarito - Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Mejor nuevo artista
- María Wolff
- Blair
- Little Boogie & Stereo
- Cindy Cats
- Tuli
- La Ferni
- Sofía de Ciervo
- Mía Folino
- Las Tussi
- Chechi de Marcos
- 143leti
Premios Gardel: su historia hasta a la actualidad
Los Premios Gardel nacieron el 14 de abril de 1999, organizados por la CAPIF y con la conducción de Jorge Guinzburg, para distinguir a los artistas más destacados de la industria musical nacional. La primera edición, celebrada en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, premió música lanzada entre junio de 1997 y noviembre de 1998, consolidándose como el máximo galardón de la música argentina.
El nombre se eligió en honor a Carlos Gardel, máximo ídolo del tango y referente de la música nacional. Desde entonces, la ceremonia se celebra anualmente, reconociendo producciones musicales y premiando la actividad artística del año anterior.