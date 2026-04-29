Premios Gardel 2026: con Lali, Cazzu y Milo J, se conoció la lista completa de nominados

La música nacional ya tiene a sus elegidos para el galardón, que recorre distintos estilos, desde lo urbano y el pop hasta el rock tradicional. La gala será el martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo.

Este 2026 está marcado por la diversidad de estilos desde el pop y el trap hasta el rock tradicional.

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) anunció la lista completa de nominados a los Premios Gardel 2026 , el galardón más importante de la música nacional. La entrega será el martes 26 de mayo, tendrá 53 categorías y, como cada año, será en el Teatro Coliseo.

Las propuestas de esta edición tiene mucho que ver con las jóvenes figuras del género urbano y pop como Lali Espósito, Cazzu y Milo J, que se ubican como los favoritos con la mayor cantidad de candidaturas.

La terna de Álbum del año, que define el ganador del Gardel de Oro, es una de las más interesantes en este 2026, con el antecedente de CA7RIEL & Paco Amoroso como los ganadores de la estatuilla dorada el año pasado.

Latinaje - Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali

La Vida Era Más Corta - Milo J

Cuerpos, vol.1 - Babasónicos

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

Canción del año

Advertencia - Babasónicos

Niño - Milo J

Mejor que vos - Lali & Miranda!

Con Otra - Cazzu

Favorita - Angela Torres

El gordo - Marilina Bertoldi

Querida Yo - Yami Safdie, Camilo

Fresh - Trueno

#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del año

In the City - Charly García, Sting

Niño - Milo J

Mejor que vos - Lali & Miranda!

Mejor álbum artista rock

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

El retorno - Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman

Continhuará - Fernando Ruiz Díaz

Novela - Fito Paez

Mejor álbum artista pop

Cuerpo - Olivia Wald

Detalles - Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali

No me olvides - Angela Torres

El Verdadero - Juan Ingaramo

Perfectas - Emilia

Mejor álbum conceptual

Tucumano Soy - Juan Falú

La Vida Era Más Corta - Milo J

Sandro Así - Ariel Ardit

Mejor álbum pop/rock

Polvo de estrellas - Turf

El regreso - Tan Biónica

Los lobos - Estelares

Ya no estoy aquí - Rayos Láser

Alter Ego - Silvestre y la Naranja

Mejor álbum en vivo

Juegue Kuelge - El Kuelgue

Hilda canta Charly 2 (En vivo) - Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece

Conociedo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic- Trueno

Signos 25 años Vivo - Los Nocheros

En vivo Vol. I - Cindy Cats

Escena en vivo - Cruzando el charco

Mejor álbum grupo rock

Divididos - Divididos

Artificios - Indios

A tres días de la Tierra - Eruca Sativa

El club de la pelea I - Airbag

Cuerpos, Vol. I - Babasónicos

Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario - Él mató a un policía motorizado

Mejor álbum grupo pop

Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!

Vandalos - Bándalos Chinos

4EVER - K4OS

Mejor álbum pop alternativo

Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur

Hotcore - Taichu

En el ciber - Benito Cerati

Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso

Tanya - Juana Rozas

Mejor álbum rock alternativo

Exultante - Carca

Ceremonia - 1915

Instantáneo - Viva elástico

Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders

Mejor álbum rock pesado

Vive - Claudo Marciello

Legado - A.N.I.M.A.L

Alto viaje - Corvex

Mejor álbum urbano

Gotti B - Tiago PZK

Quimera - María Becerra

166 (Deluxe) retirada - Milo J

Saturación pop - YSY A

Lamba - FMK

Mejor canción de pop

Perfecto final - Conociendo Rusia, Nathy Pelusa

Día del amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

El ritmo - Bandalos chinos

Favorita - Angela Torres

Me gusta - Miranda!, TINI

Mejor que vos - Miranda!, Lali

Mejor canción de rock

El gordo - Marilina Bertoldi

In the City - Charly García & Sting

Volarte- Eruca Sativa

Pensando en ella - Dante Spinetta

Advertencia - Babasónicos

Aliados en un viaje - Divididos

Mejor canción pop rock

33 - Lali, Dillom

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

Barry Lindo - El Kuelgue

Tus cosas (ft. Airbag) - Tan Bionica

Desastres fabulosos - Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor colaboración

Loco un poco - Turf, Lali

Tu misterioso alguien - Luck Ra, Miranda!

Campera de cuero - Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo

Jangadero- Milo J, Mercedes Sosa

Mi vida - Tan Bionica, Andrés Calamaro

In the City - Charly García, Sting

Mejor que vos - Miranda!, Lali

Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee

Me gusta - Miranda!, TINI

Me contó un pajarito - Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Mejor nuevo artista

María Wolff

Blair

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mía Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti

Premios Gardel: su historia hasta a la actualidad

Los Premios Gardel nacieron el 14 de abril de 1999, organizados por la CAPIF y con la conducción de Jorge Guinzburg, para distinguir a los artistas más destacados de la industria musical nacional. La primera edición, celebrada en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, premió música lanzada entre junio de 1997 y noviembre de 1998, consolidándose como el máximo galardón de la música argentina.

El nombre se eligió en honor a Carlos Gardel, máximo ídolo del tango y referente de la música nacional. Desde entonces, la ceremonia se celebra anualmente, reconociendo producciones musicales y premiando la actividad artística del año anterior.