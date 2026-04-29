IR A
IR A

Premios Gardel 2026: con Lali, Cazzu y Milo J, se conoció la lista completa de nominados

La música nacional ya tiene a sus elegidos para el galardón, que recorre distintos estilos, desde lo urbano y el pop hasta el rock tradicional. La gala será el martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo.

Este 2026 está marcado por la diversidad de estilos desde el pop y el trap hasta el rock tradicional.

Este 2026 está marcado por la diversidad de estilos desde el pop y el trap hasta el rock tradicional.

Redes sociales

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) anunció la lista completa de nominados a los Premios Gardel 2026, el galardón más importante de la música nacional. La entrega será el martes 26 de mayo, tendrá 53 categorías y, como cada año, será en el Teatro Coliseo.

La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri.
Te puede interesar:

Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio

Las propuestas de esta edición tiene mucho que ver con las jóvenes figuras del género urbano y pop como Lali Espósito, Cazzu y Milo J, que se ubican como los favoritos con la mayor cantidad de candidaturas.

La terna de Álbum del año, que define el ganador del Gardel de Oro, es una de las más interesantes en este 2026, con el antecedente de CA7RIEL & Paco Amoroso como los ganadores de la estatuilla dorada el año pasado.

Premios Gardel: los principales nominados

Álbum del año

  • Latinaje - Cazzu
  • No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
  • La Vida Era Más Corta - Milo J
  • Cuerpos, vol.1 -Babasónicos
  • Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

Canción del año

  • Advertencia - Babasónicos
  • Niño - Milo J
  • Mejor que vos - Lali & Miranda!
  • Con Otra - Cazzu
  • Favorita - Angela Torres
  • El gordo - Marilina Bertoldi
  • Querida Yo - Yami Safdie, Camilo
  • Fresh - Trueno
  • #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del año

  • In the City - Charly García, Sting
  • Niño - Milo J
  • Mejor que vos - Lali & Miranda!

Mejor álbum artista rock

  • Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
  • El retorno - Santiago Motorizado
  • El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman
  • Continhuará - Fernando Ruiz Díaz
  • Novela - Fito Paez

Mejor álbum artista pop

  • Cuerpo - Olivia Wald
  • Detalles - Zoe Gotusso
  • Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres
  • No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
  • No me olvides - Angela Torres
  • El Verdadero - Juan Ingaramo
  • Perfectas - Emilia

Mejor álbum conceptual

  • Tucumano Soy - Juan Falú
  • La Vida Era Más Corta - Milo J
  • Sandro Así - Ariel Ardit

Mejor álbum pop/rock

  • Polvo de estrellas - Turf
  • El regreso - Tan Biónica
  • Los lobos - Estelares
  • Ya no estoy aquí - Rayos Láser
  • Alter Ego - Silvestre y la Naranja

Mejor álbum en vivo

  • Juegue Kuelge - El Kuelgue
  • Hilda canta Charly 2 (En vivo) - Hilda Lizarazu
  • Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece
  • Conociedo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia
  • Trueno - Red Bull Symphonic- Trueno
  • Signos 25 años Vivo - Los Nocheros
  • En vivo Vol. I - Cindy Cats
  • Escena en vivo - Cruzando el charco

Mejor álbum grupo rock

  • Divididos - Divididos
  • Artificios - Indios
  • A tres días de la Tierra - Eruca Sativa
  • El club de la pelea I - Airbag
  • Cuerpos, Vol. I - Babasónicos
  • Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario - Él mató a un policía motorizado

Mejor álbum grupo pop

  • Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!
  • Vandalos - Bándalos Chinos
  • 4EVER - K4OS

Mejor álbum pop alternativo

  • Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur
  • Hotcore - Taichu
  • En el ciber - Benito Cerati
  • Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Tanya - Juana Rozas

Mejor álbum rock alternativo

  • Exultante - Carca
  • Ceremonia - 1915
  • Instantáneo - Viva elástico
  • Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders

Mejor álbum rock pesado

  • Vive - Claudo Marciello
  • Legado - A.N.I.M.A.L
  • Alto viaje - Corvex

Mejor álbum urbano

  • Gotti B - Tiago PZK
  • Quimera - María Becerra
  • 166 (Deluxe) retirada - Milo J
  • Saturación pop - YSY A
  • Lamba - FMK

Mejor canción de pop

  • Perfecto final - Conociendo Rusia, Nathy Pelusa
  • Día del amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
  • El ritmo - Bandalos chinos
  • Favorita - Angela Torres
  • Me gusta - Miranda!, TINI
  • Mejor que vos - Miranda!, Lali

Mejor canción de rock

  • El gordo - Marilina Bertoldi
  • In the City - Charly García & Sting
  • Volarte- Eruca Sativa
  • Pensando en ella - Dante Spinetta
  • Advertencia - Babasónicos
  • Aliados en un viaje - Divididos

Mejor canción pop rock

  • 33 - Lali, Dillom
  • #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Barry Lindo - El Kuelgue
  • Tus cosas (ft. Airbag) - Tan Bionica
  • Desastres fabulosos - Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor colaboración

  • Loco un poco - Turf, Lali
  • Tu misterioso alguien - Luck Ra, Miranda!
  • Campera de cuero - Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo
  • Jangadero- Milo J, Mercedes Sosa
  • Mi vida - Tan Bionica, Andrés Calamaro
  • In the City - Charly García, Sting
  • Mejor que vos - Miranda!, Lali
  • Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee
  • Me gusta - Miranda!, TINI
  • Me contó un pajarito - Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Mejor nuevo artista

  • María Wolff
  • Blair
  • Little Boogie & Stereo
  • Cindy Cats
  • Tuli
  • La Ferni
  • Sofía de Ciervo
  • Mía Folino
  • Las Tussi
  • Chechi de Marcos
  • 143leti

Premios Gardel: su historia hasta a la actualidad

Los Premios Gardel nacieron el 14 de abril de 1999, organizados por la CAPIF y con la conducción de Jorge Guinzburg, para distinguir a los artistas más destacados de la industria musical nacional. La primera edición, celebrada en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, premió música lanzada entre junio de 1997 y noviembre de 1998, consolidándose como el máximo galardón de la música argentina.

El nombre se eligió en honor a Carlos Gardel, máximo ídolo del tango y referente de la música nacional. Desde entonces, la ceremonia se celebra anualmente, reconociendo producciones musicales y premiando la actividad artística del año anterior.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las Dotto Models de los años 90: atalina Rautenberg, Carolina Peleritti, Valeria Mazza, Deborah del Corral y Elizabeth Márquez.
play

Se cambió el nombre y ahora canta coplas: qué fue de la vida de una de las modelos top de los 90

Milo J desembarca en el Tiny Desk con su cancionero latinoamericano. 

Explosión argentina en el Tiny Desk: Milo J llega con su disco "La vida era más corta"

Ale Sergi tiene más de 20 años de carrera en la industria musical. 

Qué era de la vida de Ale Sergi antes de ser famoso: pocos lo saben.

La biopic se retrasó un año para evitar la parte más polémica de su vida sobre el abuso sexual de menores.

La biopic de Michael Jackson recaudó 218 millones de dólares en sólo 4 días y anuncian su secuela

Escándalo con Ulises Bueno

Ulises Bueno en problemas: allanaron su productora por denuncias laborales

La cantante no dudó en hablar de su experiencia como trabajadora y generadora de empleo.

María Becerra opinó sobre la crisis económica: "Un jubilado no tendría que seguir trabajando"

últimas noticias

La particular lección que le dio la madre a su hijo.

Video: obligó a su hijo a destruir su PlayStation 5 por haberle pegado al gato

Hace 5 minutos
play
Las Dotto Models de los años 90: atalina Rautenberg, Carolina Peleritti, Valeria Mazza, Deborah del Corral y Elizabeth Márquez.

Se cambió el nombre y ahora canta coplas: qué fue de la vida de una de las modelos top de los 90

Hace 6 minutos
Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. 

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

Hace 26 minutos
El Gobierno multó al sindicato ferroviario.

El Gobierno multó a La Fraternidad por $21.000 millones por no acatar una conciliación obligatoria

Hace 28 minutos
A nivel global, los mercados continúan a la espera de una resolución del conflicto en Medio Oriente.

El S&P Merval en dólares en bajó y perforó los 1.900 puntos

Hace 36 minutos