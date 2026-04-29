Alarma en la Selección argentina: se lesionó Julián Álvarez en la semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal El delantero del Colchonero, figura del encuentro de ida en Madrid con un gol en el 1-1 ante los Gunners, debió salir reemplazado sobre el final del segundo tiempo por una molestia en su tobillo izquierdo. Por + Seguir en







Preocupa la lesión del exjugador de River.

El delantero de Atlético de Madrid Julián Álvarez fue el protagonista principal del empate 1-1 ante Arsenal en el Riyadh Air Metropolitano, por la ida de las semifinales de la Champions League: marcó de penal, fue la figura del equipo y encendió las alarmas en la Selección argentina tras salir con molestias en el tobillo.

Embed ¡ALERTA MUNDIAL! Julián Álvarez salió LESIONADO en el duelo vs. Arsenal.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FQ5O6nEzYT — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026 El exjugador de River, de 26 años, demostró por qué es uno de los mejores atacantes del fútbol mundial y se robó todas las miradas en el primer choque frente a los Gunners, en un partido con polémica (Viktor Gyökeres había adelantado a la visita con un penal que no fue). En medio de los rumores de su pase al Barcelona, La Araña fue el encargado de igualar el encuentro de penal (10 goles en esta temporada en Champions League), y se tomó revancha del tiro errado en la final de la Copa del Rey. Sin embargo, la semifinal no fue la soñada.

A los 32' del segundo tiempo, el argentino disputó una pelota con el delantero Eberechi Eze, y cayó al suelo con tanta mala fortuna que el británico arrastró el tobillo izquierdo del jugador de la Scaloneta. Con claros gestos de dolor, Julián debió ser reemplazado por Álex Baena para evitar una lesión mayor en el delantero, especialmente con el Mundial cada vez más cerca.

La lesión llega en el mejor momento de la Araña. Alcanzó los 25 goles en la historia de la Champions League en 41 partidos, y se ubicó como uno de los máximos artilleros sudamericanos de la Orejona. De paso, superó a un tal Lionel Messi (42) como el compatriota que más rápido llegó a esa cantidad de tantos.

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