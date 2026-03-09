9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Receta rica y rápida: Paulina Cocina compartió cómo hacer un omelette proteico de ricota

Una preparación simple con pocos ingredientes se volvió viral en redes por su propuesta liviana y sabrosa.

Por
Gastronomía rápida: omelette proteico de ricota con pocos ingredientes.

Gastronomía rápida: omelette proteico de ricota con pocos ingredientes.

@paulinacocina

  • Paulina Cocina publicó en redes sociales una receta para preparar un omelette proteico de ricota.

  • La propuesta se presenta como una comida rápida y liviana, ideal para la cena o el desayuno.

  • La preparación se realiza con ingredientes simples y se cocina en pocos minutos en sartén.

  • El plato se completa con tomates cherrys, albahaca fresca, queso y aceite de oliva.

Las recetas rápidas y nutritivas suelen ganar popularidad en redes sociales cuando combinan simplicidad, sabor y pocos ingredientes. En ese marco, Paulina Cocina compartió cómo preparar un omelette proteico de ricota, una propuesta pensada para resolver una comida liviana sin demasiadas complicaciones.

Verduras crocantes en freidora de aire: una opción rápida y saludable.
Te puede interesar:

Las verduras que mejor funcionan en la air fryer: tomá nota

A través de su cuenta de Instagram, la influencer gastronómica publicó el paso a paso para preparar este plato, una opción que puede funcionar tanto para una cena ligera como para un desayuno nutritivo. La propuesta se presenta como una alternativa sabrosa que se puede cocinar en pocos minutos.

La receta se destaca por su rapidez y practicidad, ya que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento simple en sartén. Además, permite sumar algunos extras que aportan sabor y textura, como tomates cherrys, albahaca fresca, queso y aceite de oliva.

Omelette de Paulina 2
El omelette proteico de ricota compartido por Paulina Cocina se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos.

El omelette proteico de ricota compartido por Paulina Cocina se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos.

Cómo hacer el omelette proteico de ricota de Paulina Cocina

La preparación del omelette proteico de ricota combina huevos con ricota y algunos condimentos básicos. El resultado es una comida liviana pero nutritiva que se puede adaptar según los gustos personales, agregando queso u otros ingredientes.

En su publicación, Paulina Cocina destacó que la receta está pensada para una porción individual. También remarcó que, si se busca un plato más abundante, simplemente se pueden duplicar las cantidades y repetir el procedimiento.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de ricota
  • Tomates cherrys a gusto
  • Albahaca fresca a gusto
  • Queso fresco a gusto
  • Sal, pimienta y orégano
  • Aceite, manteca o grasa para la sartén
  • Aceite de oliva para terminar
Embed

Preparación

  1. Batir los huevos con la ricota en un recipiente y sumar sal, pimienta y orégano para condimentar la mezcla.
  2. Colocar manteca, aceite u otra grasa en una sartén para evitar que la preparación se adhiera y, una vez caliente, verter la mezcla para comenzar la cocción del omelette.
  3. Mientras se cocina, controlar los bordes con una espátula. Cuando el omelette empiece a despegarse, dar vuelta la preparación para cocinar el otro lado.
  4. Incorporar queso fresco y tapar con un plato para que el queso se derrita sin que la base se queme.
  5. Para finalizar, agregar tomates cherrys, hojas de albahaca fresca, aceite de oliva y pimienta, que aportan frescura y completan el plato.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chipá de zapallo: la versión innovadora de Paulina Cocina.

Innovadora: la receta de chipá de zapallo de Paulina Cocina que es súper rica

Estos 5 alimentos no se pueden cocinar en la air fryer: por qué es recomendable evitarlos.

Atención: 5 comidas que nunca deben hacerse en la air fryer

Con apenas unos pocos ingredientes y un paso a paso muy simple, esta preparación se convierte en una opción perfecta para cualquier ocasión.

Esta es la receta de Paulina Cocina de torta de manzana y coco: liviana y sin harina

Pizza casera en freidora de aire lista en pocos minutos. 

Cómo hacer una pizza en la air fryer de forma sencilla: ingredientes y paso a paso

Receta fácil y económica para cualquier ocasión.
play

La receta de pastel de papas "nivel Dios" de Paulina Cocina: la más rica de todas

Budín de chocolate intenso en la air fryer. 

La increíble receta de budín húmedo y aireado con sabor a cacao para hacer en la air fryer

Rating Cero

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?
play

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
play

Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

últimas noticias

El dólar oficial se mueve en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

El dólar se mantiene al alza en una jornada caliente marcada por la suba del precio del petróleo

Hace 13 minutos
Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

Hace 22 minutos
Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA

Las subas en las tarifas de energía y los aumentos de nafta lideraron la inflación de febrero en CABA

Hace 44 minutos
Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Hace 45 minutos

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Hace 49 minutos