Receta rica y rápida: Paulina Cocina compartió cómo hacer un omelette proteico de ricota Una preparación simple con pocos ingredientes se volvió viral en redes por su propuesta liviana y sabrosa.







Gastronomía rápida: omelette proteico de ricota con pocos ingredientes. @paulinacocina

Paulina Cocina publicó en redes sociales una receta para preparar un omelette proteico de ricota.

La propuesta se presenta como una comida rápida y liviana, ideal para la cena o el desayuno.

La preparación se realiza con ingredientes simples y se cocina en pocos minutos en sartén.

El plato se completa con tomates cherrys, albahaca fresca, queso y aceite de oliva. Las recetas rápidas y nutritivas suelen ganar popularidad en redes sociales cuando combinan simplicidad, sabor y pocos ingredientes. En ese marco, Paulina Cocina compartió cómo preparar un omelette proteico de ricota, una propuesta pensada para resolver una comida liviana sin demasiadas complicaciones.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer gastronómica publicó el paso a paso para preparar este plato, una opción que puede funcionar tanto para una cena ligera como para un desayuno nutritivo. La propuesta se presenta como una alternativa sabrosa que se puede cocinar en pocos minutos.

La receta se destaca por su rapidez y practicidad, ya que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento simple en sartén. Además, permite sumar algunos extras que aportan sabor y textura, como tomates cherrys, albahaca fresca, queso y aceite de oliva.

Omelette de Paulina 2 El omelette proteico de ricota compartido por Paulina Cocina se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos. @paulinacocina Cómo hacer el omelette proteico de ricota de Paulina Cocina La preparación del omelette proteico de ricota combina huevos con ricota y algunos condimentos básicos. El resultado es una comida liviana pero nutritiva que se puede adaptar según los gustos personales, agregando queso u otros ingredientes.

En su publicación, Paulina Cocina destacó que la receta está pensada para una porción individual. También remarcó que, si se busca un plato más abundante, simplemente se pueden duplicar las cantidades y repetir el procedimiento.

Ingredientes 2 huevos

2 cucharadas de ricota

Tomates cherrys a gusto

Albahaca fresca a gusto

Queso fresco a gusto

Sal, pimienta y orégano

Aceite, manteca o grasa para la sartén

Aceite de oliva para terminar Embed Preparación Batir los huevos con la ricota en un recipiente y sumar sal, pimienta y orégano para condimentar la mezcla. Colocar manteca, aceite u otra grasa en una sartén para evitar que la preparación se adhiera y, una vez caliente, verter la mezcla para comenzar la cocción del omelette. Mientras se cocina, controlar los bordes con una espátula. Cuando el omelette empiece a despegarse, dar vuelta la preparación para cocinar el otro lado. Incorporar queso fresco y tapar con un plato para que el queso se derrita sin que la base se queme. Para finalizar, agregar tomates cherrys, hojas de albahaca fresca, aceite de oliva y pimienta, que aportan frescura y completan el plato.